РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5755 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
15 524 24
война (46615) Госпогранслужба (5398) обстрел (20097) Сумская область (1836)

Рашисты обстреляли Сумщину артснарядами, начиненными флешетами, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Сегодня утром артиллерия РФ со стороны российского села Теткино трижды обстреливала приграничье Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время одного из обстрелов враг применил артиллерийские снаряды, начиненные флешетами. Стальные стержни из российских снарядов повредили здания и имущество жителей в Шосткинском районе.

Следует заметить, что такие же боевые элементы судмедэксперты находили в телах мирных украинцев, которых рашисты убили в Буче и Ирпене", - говорится в сообщении.

Также пограничники зафиксировали еще три обстрела приграничья Сумщины ночью: 5 минометных выстрелов со стороны российского села Понуры и 6 выстрелов из РСЗО со стороны населенного пункта Гуево.

Также вражеская авиация совершила 2 авиаудара по территории Хотинского поселкового объединенной территориальнй громады.

Смотрите: Войска РФ совершили ракетный и минометный обстрел Сумщины, - ГПСУ

Рашисты обстреляли Сумщину артснарядами, начиненными флешетами, - ГПСУ 01
Рашисты обстреляли Сумщину артснарядами, начиненными флешетами, - ГПСУ 02
Рашисты обстреляли Сумщину артснарядами, начиненными флешетами, - ГПСУ 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
- Борис Джонсон, хватайте ***** за ноги, чтоб не дергался!
- Сейчас, господин Байден!

показать весь комментарий
30.05.2022 12:24
+14
Сволота...Німецькі загарбники вважали себе надлюдьми. А це все Шарікови - недолюдки виведені путлєром....
показать весь комментарий
30.05.2022 12:15
+12
Почему на Курщине или Белгородщине не разрушен даже сраный местный сельсовет нашими минометами, гаубицами, градами и тд. Заметьте, не говорю об осутствующих у нас ракетах.
показать весь комментарий
30.05.2022 12:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сволота...Німецькі загарбники вважали себе надлюдьми. А це все Шарікови - недолюдки виведені путлєром....
показать весь комментарий
30.05.2022 12:15 Ответить
- Борис Джонсон, хватайте ***** за ноги, чтоб не дергался!
- Сейчас, господин Байден!

показать весь комментарий
30.05.2022 12:24 Ответить
А ВСУ погуляти відійшли?
показать весь комментарий
30.05.2022 14:23 Ответить
Це ж зброя часів першої світової.
показать весь комментарий
30.05.2022 12:17 Ответить
Не зовсім. Тоді флешети просто вручну скидували з літаків, і вони накопичували кінетичну енергію у вільному падінні, а кацапи вікористовують їх у якості вражаючих елементів у снарядах. Вони меньше за розмірами тих "авіаційних", але мають куди більшу енергію у порівнянні із ними.
показать весь комментарий
30.05.2022 12:39 Ответить
Дякую Капітан Очевидність.
показать весь комментарий
30.05.2022 14:28 Ответить
а в ответ тишина ...
показать весь комментарий
30.05.2022 12:19 Ответить
Чому зупинено наступ з напрямку Чернігівської обл., Сумської у глиб теріторії ворога?!
Тому що зрадників у ОП більше половини, тому що й досі постачання для ЗСУ не задовільно . Й поки люся Дристовіч розказує як "всьо харашо" ситуація трошки іньша насправді.
показать весь комментарий
30.05.2022 12:20 Ответить
Почему на Курщине или Белгородщине не разрушен даже сраный местный сельсовет нашими минометами, гаубицами, градами и тд. Заметьте, не говорю об осутствующих у нас ракетах.
показать весь комментарий
30.05.2022 12:21 Ответить
А навіщо там рушити срану сільраду, аби стати з москалотою на один щабель? Рушити потрібно те, що має відношення до забезпечення ЗС РФ, а не цивільні об'єкти.
показать весь комментарий
30.05.2022 12:37 Ответить
Все має відношення до забезпечення армії. І кацапський сільсовет в якому зберігається документація, і птахофабрика з елеватором та тракторний стан, які забезпечують військових їжею, і автостанція та жд вокзал як логістичні центри, і місток через місцеву гавтотєчку. Все має відношення. І руйнування цих об'єктів задає ворогу втрати. А в нашому випадку це і моральна складова.
показать весь комментарий
30.05.2022 13:02 Ответить
свію сільраду, де збергіаються документи, най самі руйнують, якщо не хочуть щоб їх на війну не мобілізували і подихати в Україну не привезли.
показать весь комментарий
30.05.2022 15:20 Ответить
Ти ще піди й згвалтуй кого-небудь.
показать весь комментарий
30.05.2022 16:45 Ответить
Руйнуйте кляті магістралі в бік кордону. Фізично. Щоб знову колонами не зайщли. Щоб не було як з Куп'янськом - не зруйнували шляхи одразу (хоча Кашпіровський Арестович вихвалявся що вгадав напрям), а зараз ломають голову як накрити постачання артою.
показать весь комментарий
30.05.2022 12:26 Ответить
Я НЕ ПОЙМУ,А УНАС ЧТО ПУШЕК НЕТ?
С ИЗРАИЛЯ БЕРИТЕ ПРИМЕР,ТЕ БЫ УЖЕ СНЕСЛИ ПОЛ СОСЕДНЕЙ ОБЛАСТИ
показать весь комментарий
30.05.2022 12:31 Ответить
ось тут як раз треба брати приклад з кацапів , обстрілювати територію кацапстану , краще з трофейної зброї і волати на весь світ це вони самі себе ! це буде подвійний удар як по оркам так і по їх пропаганді . я весь час кажу не можно виграти в шулера в карти граючи чесно !
показать весь комментарий
30.05.2022 12:43 Ответить
влада боїться дати привіт для об'яви від рф повномасштабної війни
показать весь комментарий
30.05.2022 12:48 Ответить
А вона зараз не повномасштабна? Чи якщо війну назвати спецоперацією, то вбивають не так боляче і руйнують нашу структуру не так швидко?
показать весь комментарий
30.05.2022 13:05 Ответить
а ща кацапы ведут против нас "неполномасштабную" войну
показать весь комментарий
30.05.2022 13:09 Ответить
Время придет когда Украинский воин напишет "развалинами кремля удовлетворен!"
показать весь комментарий
30.05.2022 13:15 Ответить
Думаю, таки напише: Руїною московії втішений.
показать весь комментарий
30.05.2022 13:28 Ответить
Кацапи, то НЕ люди
показать весь комментарий
30.05.2022 13:29 Ответить
це заборонена зброя ..
показать весь комментарий
30.05.2022 13:47 Ответить
 
 