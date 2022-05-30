Рашисты обстреляли Сумщину артснарядами, начиненными флешетами, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Сегодня утром артиллерия РФ со стороны российского села Теткино трижды обстреливала приграничье Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Во время одного из обстрелов враг применил артиллерийские снаряды, начиненные флешетами. Стальные стержни из российских снарядов повредили здания и имущество жителей в Шосткинском районе.
Следует заметить, что такие же боевые элементы судмедэксперты находили в телах мирных украинцев, которых рашисты убили в Буче и Ирпене", - говорится в сообщении.
Также пограничники зафиксировали еще три обстрела приграничья Сумщины ночью: 5 минометных выстрелов со стороны российского села Понуры и 6 выстрелов из РСЗО со стороны населенного пункта Гуево.
Также вражеская авиация совершила 2 авиаудара по территории Хотинского поселкового объединенной территориальнй громады.
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Тому що зрадників у ОП більше половини, тому що й досі постачання для ЗСУ не задовільно . Й поки люся Дристовіч розказує як "всьо харашо" ситуація трошки іньша насправді.
КашпіровськийАрестович вихвалявся що вгадав напрям), а зараз ломають голову як накрити постачання артою.
С ИЗРАИЛЯ БЕРИТЕ ПРИМЕР,ТЕ БЫ УЖЕ СНЕСЛИ ПОЛ СОСЕДНЕЙ ОБЛАСТИ