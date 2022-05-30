Гуляйполе под постоянным вражеским огнем. За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество разрушений, - ОВА. ФОТО

Гуляйполе находится под постоянным вражеским огнем. За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество обращений от местных жителей относительно нанесенных разрушений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

Как отмечается, разрушены более 50 объектов гражданской инфраструктуры.

"29 мая враг беспощадно обстреливал многоэтажки, частные дома гуляйпольцев и другие объекты гражданской инфраструктуры. В результате вооруженной атаки в домах мирных жителей выбиты окна и двери, повреждены стены и шиферное покрытие на крышах", - говорится в сообщении.

















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Во дворах людей разбита придомовая территория, заборы, гаражи и другие хозяйственные здания.

От артиллерийских обстрелов повреждено около десятка продовольственных магазинов. Также разрушения получили местное здание молитвы и почтовое отделение.