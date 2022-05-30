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война (46566) Гуляйполе (57) обстрел (20085) Запорожская область (2240)

Гуляйполе под постоянным вражеским огнем. За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество разрушений, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Гуляйполе находится под постоянным вражеским огнем. За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество обращений от местных жителей относительно нанесенных разрушений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

Как отмечается, разрушены более 50 объектов гражданской инфраструктуры.

"29 мая враг беспощадно обстреливал многоэтажки, частные дома гуляйпольцев и другие объекты гражданской инфраструктуры. В результате вооруженной атаки в домах мирных жителей выбиты окна и двери, повреждены стены и шиферное покрытие на крышах", - говорится в сообщении.

Гуляйполе под постоянным вражеским огнем. За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество разрушений, - ОВА 01
Гуляйполе под постоянным вражеским огнем. За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество разрушений, - ОВА 02
Гуляйполе под постоянным вражеским огнем. За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество разрушений, - ОВА 03
Гуляйполе под постоянным вражеским огнем. За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество разрушений, - ОВА 04
Гуляйполе под постоянным вражеским огнем. За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество разрушений, - ОВА 05
Гуляйполе под постоянным вражеским огнем. За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество разрушений, - ОВА 06
Гуляйполе под постоянным вражеским огнем. За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество разрушений, - ОВА 07
Гуляйполе под постоянным вражеским огнем. За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество разрушений, - ОВА 08

Смотрите: Оккупанты совершили артиллерийский обстрел домов местных жителей Гуляйполя. ФОТОрепортаж

Во дворах людей разбита придомовая территория, заборы, гаражи и другие хозяйственные здания.

От артиллерийских обстрелов повреждено около десятка продовольственных магазинов. Также разрушения получили местное здание молитвы и почтовое отделение.
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Печерський суд надав ДБР доступ та дозволив знімати копії зі Стратегічного плану застосування ЗСУ
https://www.ukrmilitary.com/2019/11/dbr-secrety.html.
Чем не предательство. Хотя для Печерского суда, деньги, это все.
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30.05.2022 12:04 Ответить
Там вистачить і опікуна зеленого недомірка.
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30.05.2022 12:09 Ответить
То звіздець... повний зелений звіздець...
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30.05.2022 12:14 Ответить
Результат ворожої діяльності зеленого зрадника.
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30.05.2022 12:06 Ответить
За Гуляйполе відповісте перед батьком Махном, бісові кацапи!

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30.05.2022 12:10 Ответить
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30.05.2022 12:30 Ответить
 
 