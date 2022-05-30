Львовские десантники уничтожили взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области РФ, - Командование ДШВ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Львовские десантники уничтожили взвод 104 десантно-штурмового полка из Псковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Как отмечается, благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ.
"Было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов вместе с продвигавшимися вперед бронетехникой", - сообщил командир артиллерийского подразделения 80-й бригады ДШВ.
Следует отметить, что эта российская военная часть еще с 2014 неоднократно противостояла именно Львовским десантникам, и несла значительные потери от защитников Украины.
Пожалуйста, подождите...
3 місяці тому - збиралися всю лівобережну Україну захопити.
2 місяці тому - збиралися оточити всю зону ООС від Харкова до Запоріжжя.
1 місяць тому - збиралися оточити хоча б від Ізюму до Гуляйполя.
Зараз - намагаються оточити хоча б Сєвєродонецьк з Лисичанськом.
Оце і є результат переробки в добрива найбоєздатніших частин та кваліфікованих (за їхніми мірками) командирів. Було б достатньо особового складу - займалися б оточенням всієї зони ООС та атаками на Миколаїв. Одночасно.
У укропа два раба,
А у псковского десанта
Ни таблички, ни гроба! 😀
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!
- А эта памятник нашим героям десантникам!
- Ну так хоть напишите на нём :"Имя твоё неизвестно, подвиг твой засекречен, ты у нас не служил..." - чтобы люди понимали что это такое!
- Послушайте, а что это за могилы такие странные - на одних фамилии, имена, отчества, даты рождения, даты смерти, а на некоторых - «НМ», «НЖ, «Солдат №…».
- А-а-а…, это… Так это «ихтамнеты» после смерти в прятки играют…
- Еге ж! Вони у нас «технічно продвинуті» - їздять на позашляховиках і замість класичних жал мають «Стугни» , кулемети і «Стінгери»!