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Львовские десантники уничтожили взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области РФ, - Командование ДШВ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Львовские десантники уничтожили взвод 104 десантно-штурмового полка из Псковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ.

"Было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов вместе с продвигавшимися вперед бронетехникой", - сообщил командир артиллерийского подразделения 80-й бригады ДШВ.

Следует отметить, что эта российская военная часть еще с 2014 неоднократно противостояла именно Львовским десантникам, и несла значительные потери от защитников Украины.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 350 человек, 207 самолетов, 174 вертолета, 1349 танков и 3282 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Львовские десантники уничтожили взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области РФ, - Командование ДШВ 01
Львовские десантники уничтожили взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области РФ, - Командование ДШВ 02
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Топ комментарии
+38
Поїхали за пральними машинками, а опинилися в холодильнику.
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30.05.2022 13:18
+33
Слава ВСУ!
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30.05.2022 13:17
+28
Пирятин Арта - пре колонна техніки псковіська десантура, а по кущах засіла ГРУшна агентура, аж раптом ї бануло і замовкли дізеля - побило дєсантуру. пригоріли трусіля
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30.05.2022 13:14
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Пирятин Арта - пре колонна техніки псковіська десантура, а по кущах засіла ГРУшна агентура, аж раптом ї бануло і замовкли дізеля - побило дєсантуру. пригоріли трусіля
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30.05.2022 13:14 Ответить
Фото свіжих рашо-шкварок вері велкам.
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30.05.2022 13:15 Ответить
Слава ВСУ!
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30.05.2022 13:17 Ответить
Поїхали за пральними машинками, а опинилися в холодильнику.
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30.05.2022 13:18 Ответить
Красівоє
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30.05.2022 13:19 Ответить
эта рашисткая 76 дивизия какая-то бесконечная ...
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30.05.2022 13:21 Ответить
"От москвы до самых до окраин..."
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30.05.2022 13:24 Ответить
Пилотки баб на московии не закрываются: рожают, рожают, рожают.. даже бухнуть некогда.
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30.05.2022 13:43 Ответить
Одно другому не мешает.
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30.05.2022 18:14 Ответить
Дивізія - це до 25'000 осіб. Тож особового складу там багацько... А жерти в тому пскові нема чого, тож дебілів в "десантуру" пре достатньо. Особливо на фоні того, що десантурі і платять там краще, ніж звичайним мотострілкам. Але це не піхтура. Тому і дохнуть досить добре, навіть у порівнянні з піхтурою. Бо не навчені звичайним піхотним навичкам, а на озброєнні мають "полегшену" техніку - бо вона ж ніби-то повинна "десантуватись" з літаків тощо. Але в рашки вже кадровий голод - тому на піхотні задачі кидають десантуру. Що є нонсенсом.

3 місяці тому - збиралися всю лівобережну Україну захопити.
2 місяці тому - збиралися оточити всю зону ООС від Харкова до Запоріжжя.
1 місяць тому - збиралися оточити хоча б від Ізюму до Гуляйполя.
Зараз - намагаються оточити хоча б Сєвєродонецьк з Лисичанськом.

Оце і є результат переробки в добрива найбоєздатніших частин та кваліфікованих (за їхніми мірками) командирів. Було б достатньо особового складу - займалися б оточенням всієї зони ООС та атаками на Миколаїв. Одночасно.
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30.05.2022 14:52 Ответить
спасибо союзникам за эффективное и точное оружие. Хотя ПТРК нашего производства тоже показали себя замечательно. Слава Украине!
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30.05.2022 14:57 Ответить
Пишуть хлопці "моторизовані "махновські тачанки" непогано себе показали : "летючі загони осс" на позашляховиках - з дронами, ПТРК, ПЗРК, автоматичними гранатометами та крупнокаліберними кулеметами, непогано себе зарекомендували! Січуть тили кацапські і колони на марші - "аж гай шумить" Добре читали книжку Дениса Давидова, де сказано про головний принцип партизанської війни - "вбить і втекти!"
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31.05.2022 06:29 Ответить
Otlicno u lvovskix desentnikov 80 brigadi sluzit i s Litvi soldaty.Na ix oficialnom fesibuke info mozno uslysalt video gde soldat govorit na litovskom jazyke
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30.05.2022 13:22 Ответить
Не забувай - це і помста за Вільнюс!!!
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31.05.2022 06:16 Ответить
У верблюда два горба,

У укропа два раба,

А у псковского десанта

Ни таблички, ни гроба! 😀
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30.05.2022 13:23 Ответить
Сидять вовки в байраці. Один другому каже:
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!

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31.05.2022 06:15 Ответить
Рідненькі наші! Бийте, знищуйте ворога, рашистську сволоту! За вами - рідна земля, Україна! Українські воїни завжди були на "висоті", самі хоробрі і відважні. Завдяки їм був здоланий фашизм в 40-і роки. Здолаємо, переможемо і ******** фашизм, від цієї погані рашистської.
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30.05.2022 13:24 Ответить
Друга година дня. Досі немає Зєліних відосіків...До чого це?
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30.05.2022 13:25 Ответить
Роздумує, як подати Українцям перемовини з пуйлом (під фасілітаторством іншого диктатора-wannabe Ердогана).
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30.05.2022 13:30 Ответить
Роздумує? І давно це з ним?
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30.05.2022 18:16 Ответить
Это псковские "заблудились" и никак не "разблудятся" с 2014 года или костромские? А хотя ..покуй.
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30.05.2022 13:30 Ответить
львівські дисантники про яких ніхто не знав ,зняли шкуру з еліти кацапського ВДВ
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30.05.2022 13:45 Ответить
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30.05.2022 13:49 Ответить
Красівоє ...
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30.05.2022 14:05 Ответить
- Послушайте псковичи! А что Это за памятник вы у себя в Пскове поставили? Чёрная плита без надписей?!
- А эта памятник нашим героям десантникам!
- Ну так хоть напишите на нём :"Имя твоё неизвестно, подвиг твой засекречен, ты у нас не служил..." - чтобы люди понимали что это такое!
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31.05.2022 06:37 Ответить
Донбасс, ОРДЛО. Группа людей проходит по свежему кладбищу. Один из группы задаёт вопрос:
- Послушайте, а что это за могилы такие странные - на одних фамилии, имена, отчества, даты рождения, даты смерти, а на некоторых - «НМ», «НЖ, «Солдат №…».
- А-а-а…, это… Так это «ихтамнеты» после смерти в прятки играют…
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31.05.2022 06:41 Ответить
Нарвались на Бандерівців.
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30.05.2022 14:24 Ответить
Нашим мужнім Героям слава і подяка за те , що гарно мочать орків 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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30.05.2022 14:56 Ответить
- Куме! Кажуть - в Україні «ОСИ» відрізняються від ос усього світу?
- Еге ж! Вони у нас «технічно продвинуті» - їздять на позашляховиках і замість класичних жал мають «Стугни» , кулемети і «Стінгери»!
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31.05.2022 07:20 Ответить
 
 