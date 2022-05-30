Оккупанты разрушили в Лимане велобазу, открытую только осенью, - Кириленко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Захватывая город Лиман в Краматорском районе Донецкой области, российские войска разрушили там современную велобазу, открытую только осенью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Велокомплекс со специализированной трассой BMX (Bicycle Moto eXtreme. – Ред.) был единственным в своем роде на всю Украину. Мы его строили больше года в рамках президентской программы Большое строительство и открыли в сентябре прошлого года.
Теперь этот комплекс стал еще одной "военной целью" русской армии. Разрушено административное здание, значительные повреждения получили уникальные стартовая рампа и трасса BMX с трамплинами и виражами.
В пятиэтажном общежитии, имеющем тренажерный зал с силовым и интерактивным оборудованием, медицинский и массажный кабинеты, конференц-зал, столовую и комнаты для проживания, выбиты окна и частично повреждена крыша", - говорится в сообщении.
Кириленко отметил, что в 2022 году планировали провести на велобазе в Лимане как минимум два всеукраинских турнира и один международный.
"Эти планы уничтожила Российская Федерация. Мы обязательно все восстановим и еще проведем в этом комплексе не один турнир. А Россия за все заплатит. И поплатится!" – добавил глава ОВА.
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тільки повний кретин може купувати лісапет, а не пістолет коли тобі загрожує небезпека
1. лисапед потому что гундосые пели соловьями гарантируя что "ненападет"
2. ну застрели в городе из пистолета орка - они и будут каждого убивать.... что и делают, но все же возможно они православные и не посмеют грешить так(подумал Онуфрий и приложился к
мощамвинищу)
а ниче что там нету сталина? это не сталин был добрым - это Яхве просто еще хуже сталина.
и ты ведь знаешь что я прав, а если просто раб, - то почитать можешь что вытворял Яхве
хіба ні ?
Якби останні три роки ви так оснащували ЗСУ то рашисти відхопили б пздюлін ще на підступах і накивали б п'ятами...
Про те, як зелена влада помогла рашистам швидко переміщатися по "автобанам" тільки лінивий не писав.