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Оккупанты разрушили в Лимане велобазу, открытую только осенью, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Захватывая город Лиман в Краматорском районе Донецкой области, российские войска разрушили там современную велобазу, открытую только осенью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Велокомплекс со специализированной трассой BMX (Bicycle Moto eXtreme. – Ред.) был единственным в своем роде на всю Украину. Мы его строили больше года в рамках президентской программы Большое строительство и открыли в сентябре прошлого года.

Теперь этот комплекс стал еще одной "военной целью" русской армии. Разрушено административное здание, значительные повреждения получили уникальные стартовая рампа и трасса BMX с трамплинами и виражами.

В пятиэтажном общежитии, имеющем тренажерный зал с силовым и интерактивным оборудованием, медицинский и массажный кабинеты, конференц-зал, столовую и комнаты для проживания, выбиты окна и частично повреждена крыша", - говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что в 2022 году планировали провести на велобазе в Лимане как минимум два всеукраинских турнира и один международный.

"Эти планы уничтожила Российская Федерация. Мы обязательно все восстановим и еще проведем в этом комплексе не один турнир. А Россия за все заплатит. И поплатится!" – добавил глава ОВА.

Оккупанты разрушили в Лимане велобазу, открытую только осенью, - Кириленко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты проводят перегруппировку войск и готовят наступления на Славянск из Изюма и Лимана, - Генштаб ВСУ

Оккупанты разрушили в Лимане велобазу, открытую только осенью, - Кириленко 02

Оккупанты разрушили в Лимане велобазу, открытую только осенью, - Кириленко 03
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Топ комментарии
+26
Ось результат діяльності Зє-команди - дорог для рашка танков побудували та вєлотреков для мішеней. А армии снарядив не купили... До шашликів готувались замість війни. Результат ви бачите - захоплені міста, зруйновані.. десятки тисяч трупів. Зє банду після війни судити треба - службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків.
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30.05.2022 13:30
+23
Так вас підарасів попереджали,будуйте укріплення та вивозьте людей,але гроші понад усе,горіти вам у пеклі зрадники!
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30.05.2022 13:25
+20
"Ми його будували більше року в рамках президентської програми Велике будівництво і відкрили торік у вересні. "
Якби останні три роки ви так оснащували ЗСУ то рашисти відхопили б пздюлін ще на підступах і накивали б п'ятами...
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30.05.2022 13:30
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30.05.2022 13:22 Ответить
Так вас підарасів попереджали,будуйте укріплення та вивозьте людей,але гроші понад усе,горіти вам у пеклі зрадники!
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30.05.2022 13:25 Ответить
Бідосік Боневтчний вкладав залізобетон не в військові укріплення, а в Крадівництво

тільки повний кретин може купувати лісапет, а не пістолет коли тобі загрожує небезпека
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30.05.2022 13:39 Ответить
воно ж саме казало, що не могли евакуювати людей раніше, бо економіка впала б, не булоб з чого велике крадівництво проводити, іншими словами.
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31.05.2022 07:28 Ответить
до сраки это, вы неправ:
1. лисапед потому что гундосые пели соловьями гарантируя что "ненападет"
2. ну застрели в городе из пистолета орка - они и будут каждого убивать.... что и делают, но все же возможно они православные и не посмеют грешить так(подумал Онуфрий и приложился к мощам винищу)
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31.05.2022 10:44 Ответить
пекло это то где по воле Яхве "горят" те кто очень был злой?
а ниче что там нету сталина? это не сталин был добрым - это Яхве просто еще хуже сталина.
и ты ведь знаешь что я прав, а если просто раб, - то почитать можешь что вытворял Яхве
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31.05.2022 10:41 Ответить
Дикие люди. Что с них взять, потомков мокши?
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30.05.2022 13:25 Ответить
Ми його будували більше року в рамках президентської програми Велике будівництво і відкрили торік у вересні. більше піару який він а піаритися не потрібно що і робить гідрант зараз коли ще не закінчена війна думає будівництво знали же прекрасно що рядом окупована частина Донбаса і орки підуть рано чи пізно в наступ чи не збиралися виходить Донбасс деокупувати хотіли вічне ордло і ато там?якби орки самі не пішли, це говорить про те якщо повністью весь Донбасс і Крим не буде звільненено будувати щось поряд зокуповваними землями це викинуті гроші на вітер
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30.05.2022 13:28 Ответить
Велике Крадівництво на крові

хіба ні ?
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30.05.2022 13:41 Ответить
Зелепітори будували велобазу замість укріплень, хоча знали що буде повноцінна війна
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30.05.2022 13:29 Ответить
Так Сєня з Пєтєй же "мур" побудували, яких вам ще укріплень не вистачало.
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30.05.2022 15:56 Ответить
Нормальний господар спочатку будує надійний паркан( оборону, захист), а потім розбудовує будинок, комори, сад, город( економіку). Але ж тупий ватний Вова так переживав за економіку цей рік, що паркану не збудував! Виродок кончений!
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30.05.2022 13:30 Ответить
Ось результат діяльності Зє-команди - дорог для рашка танков побудували та вєлотреков для мішеней. А армии снарядив не купили... До шашликів готувались замість війни. Результат ви бачите - захоплені міста, зруйновані.. десятки тисяч трупів. Зє банду після війни судити треба - службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків.
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30.05.2022 13:30 Ответить
ой не недбалість, а умисел, державна зрада з конфіскацією і довічними строками.
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31.05.2022 07:31 Ответить
"Ми його будували більше року в рамках президентської програми Велике будівництво і відкрили торік у вересні. "
Якби останні три роки ви так оснащували ЗСУ то рашисти відхопили б пздюлін ще на підступах і накивали б п'ятами...
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30.05.2022 13:30 Ответить
Дивно якось, може мене хтось виправить, але за інформацією ЗМІ під ударами рашистів періодично попадають об'єкти, які збудовані за програмою "великого крадівництва" , але жодного разу не чув про зруйновані військові бази, казарми, військові підприємства збудовані таким чином.
Про те, як зелена влада помогла рашистам швидко переміщатися по "автобанам" тільки лінивий не писав.
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30.05.2022 13:31 Ответить
є й зруйновані військові частини, казарми, просто нам про це не кажуть офіційно.
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30.05.2022 13:39 Ответить
Напевно Бодалюкс мав на увазі військові об'єкти, що були збудовані з 2019 р.
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30.05.2022 13:58 Ответить
Неможливо знищити те, що не будувалося. Шах і мат, парахаботи!!11
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30.05.2022 14:09 Ответить
Именно поэтом "уничтожена" за три дня ВСУ построенная порохом. Аримія, Віра, Мова
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30.05.2022 14:44 Ответить
В наметі "побудованого" Порошенком і Бірюковим полігону "Широкий лан"...
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30.05.2022 16:14 Ответить
таке враження, що орки умисно ховають усі кінці в воду, по великому крадівництву...
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30.05.2022 13:31 Ответить
велике крадівництво - гроші платників податків освоєні, і кінці в воду
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30.05.2022 13:40 Ответить
Лучше бы этот год и эти деньги кинули б на Крымско-Херсонский перешеек. Если бы там было сплошное минирование, пристрелянные точки, 3-эшелонированная оборона и т.д., то не было б оккупации Херсонской. Запорожской областей. утраты Мариуполя и множества проблем от кражи золота скифов до страданий миллионов людей. рашисты все равно не хотят кататься на велосипедах, зря им такой подарок подогнали.
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30.05.2022 13:40 Ответить
Чергове ведике будівництво замість виконання оборонзамовлень...
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30.05.2022 13:54 Ответить
Лісапед млять.. с булавою..(( накаталися ?
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30.05.2022 14:49 Ответить
Таки так, зе команда молодці, велике будівництво то велика кормушка, рашка все розбила ніхто нічого не порахує, відпечатки пальців стерті.... А може війська з їх допомогою так далеко зайшли
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30.05.2022 17:06 Ответить
 
 