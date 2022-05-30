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визит (2803) Франция (3073) Буча (429) Колонна (37)

Глава МИД Франции Колонна посетила Бучу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Министерство иностранных дел Франции Катрин Колонна, прибывшая в понедельник с визитом в Украину, посетила Бучу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Сегодня Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Бучу. Буча – символ преступлений российской армии против человечности. Замученные мирные жители, многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры и мародерства россиян – то, что мир никогда не должен забыть", - отметил Кулеба.

Он поблагодарил за солидарность и всестороннюю поддержку иностранных партнеров.

Глава МИД Франции Колонна посетила Бучу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр иностранных дел Франции Колонна прибыла с визитом в Киев

Глава МИД Франции Колонна посетила Бучу 02

Глава МИД Франции Колонна посетила Бучу 03

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Глава МИД Франции Колонна посетила Бучу 04
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якби ще був позитивний вихлоп з цього політтуризму на румовищі...
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30.05.2022 13:56 Ответить
Гляжу, им весело очень. Тьфу, блеать🤦
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30.05.2022 13:57 Ответить
І хранцузькі поліцаї там.
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30.05.2022 14:01 Ответить
рано приехала, через пару лет нужно было, самое оно.
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30.05.2022 14:05 Ответить
відзначилася *****
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30.05.2022 14:13 Ответить
Залишились ще у Франції доблесні мушкетьори: ця мужня дама - приклад тому.
А Мікрон позорить свій край Пікардію і пам'ять славного пікардійця Бланше.
Він ще "сморчку под плєдіком" (Пянтковський) не чистить штіблєти?
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30.05.2022 14:32 Ответить
Макрона і Шмальца туди.
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30.05.2022 14:33 Ответить
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30.05.2022 15:24 Ответить
 
 