Глава МИД Франции Колонна посетила Бучу. ФОТОрепортаж

Министерство иностранных дел Франции Катрин Колонна, прибывшая в понедельник с визитом в Украину, посетила Бучу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Сегодня Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Бучу. Буча – символ преступлений российской армии против человечности. Замученные мирные жители, многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры и мародерства россиян – то, что мир никогда не должен забыть", - отметил Кулеба.

Он поблагодарил за солидарность и всестороннюю поддержку иностранных партнеров.

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