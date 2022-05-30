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Последствия утреннего обстрела Николаева: известно об одном раненом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате утреннего обстрела Николаева российскими оккупантами в одном из районов города был поврежден 21 частный дом.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в основном повреждены кровля и окна. Имеются повреждения и внешних стен.
По состоянию на 14:00 известно об одном раненом.
"В настоящее время в городе объявлена угроза артиллерийских обстрелов. Прошу всех быть максимально осторожными!", - отмечает он.
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AvroraW
показать весь комментарий30.05.2022 15:17 Ответить Мне нравится 1
Наталия П
показать весь комментарий30.05.2022 15:41 Ответить Мне нравится 1
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