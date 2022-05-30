Последствия утреннего обстрела Николаева: известно об одном раненом. ФОТО

В результате утреннего обстрела Николаева российскими оккупантами в одном из районов города был поврежден 21 частный дом.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в основном повреждены кровля и окна. Имеются повреждения и внешних стен.

По состоянию на 14:00 известно об одном раненом.

"В настоящее время в городе объявлена угроза артиллерийских обстрелов. Прошу всех быть максимально осторожными!", - отмечает он.

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