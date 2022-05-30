Рашисты обстреляли эвакуационный автомобиль в Луганской области, погиб французский журналист, - Гайдай. ФОТОрепортаж

30 мая российские оккупанты обстреляли бронированный эвакуационный транспорт, который должен был забрать 10 человек из области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Эвакуация Официально Остановлена. Рашисты обстреляли авто, которое ехало забирать людей. Погиб французский журналист.

Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска.

Мы официально останавливаем эвакуацию", - проинформировал глава области.

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