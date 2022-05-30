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Рашисты обстреляли эвакуационный автомобиль в Луганской области, погиб французский журналист, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

30 мая российские оккупанты обстреляли бронированный эвакуационный транспорт, который должен был забрать 10 человек из области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Эвакуация Официально Остановлена. Рашисты обстреляли авто, которое ехало забирать людей. Погиб французский журналист.

Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска.

Мы официально останавливаем эвакуацию", - проинформировал глава области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты хотят взять под контроль Луганщину и оцепить украинские войска. Это им не удается, - Маляр

Рашисты обстреляли эвакуационный автомобиль в Луганской области, погиб французский журналист, - Гайдай 01
Рашисты обстреляли эвакуационный автомобиль в Луганской области, погиб французский журналист, - Гайдай 02
Рашисты обстреляли эвакуационный автомобиль в Луганской области, погиб французский журналист, - Гайдай 03
Рашисты обстреляли эвакуационный автомобиль в Луганской области, погиб французский журналист, - Гайдай 04
Рашисты обстреляли эвакуационный автомобиль в Луганской области, погиб французский журналист, - Гайдай 05
Рашисты обстреляли эвакуационный автомобиль в Луганской области, погиб французский журналист, - Гайдай 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+51
Самое время макарону ещё раз перезвонить ***** и пораспускать сопли.
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30.05.2022 15:11
+25
Эмануэль Макрон позвонит ***** и выразит ну оооочень глубочайшую озабоченность
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30.05.2022 15:13
+25
Жаль парня. Не побоялся поехать под пули. Суки кацапские, нет вам прощения.
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30.05.2022 15:39
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Самое время макарону ещё раз перезвонить ***** и пораспускать сопли.
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30.05.2022 15:11 Ответить
Жаль парня. Не побоялся поехать под пули. Суки кацапские, нет вам прощения.
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30.05.2022 15:39 Ответить
Тем более жаль , что ехал в бронированом авто и бронежилете , но осколок прошил все - С.У.М.
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30.05.2022 17:11 Ответить
ждем гневной реакции Франции. Ну или хотя бы звонка Макарона в бункер плешивого
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30.05.2022 15:13 Ответить
Эмануэль Макрон позвонит ***** и выразит ну оооочень глубочайшую озабоченность
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30.05.2022 15:13 Ответить
Макрон скаже що той журналіст був звільнений напередодні і взагалі перебував там нелегально.
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30.05.2022 16:28 Ответить
Макрон, загляни в очко пуйлу!
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30.05.2022 15:14 Ответить
Он там сразу мир увидит, как зе в глазах
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30.05.2022 18:17 Ответить
не повезло журналисту
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30.05.2022 15:15 Ответить
У журналиста фамилия танковая - Леклерк
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30.05.2022 15:16 Ответить
kakova cherta on tam voobshe delal ? sensaciju zahotelos ?
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30.05.2022 15:17 Ответить
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30.05.2022 15:17 Ответить
Боюсь что даже после этого в позиции Франции ничего не изменится...
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30.05.2022 15:19 Ответить
Может подкинут ещё САУ Цезарь и танки "Леклерк"
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30.05.2022 15:24 Ответить
Макрон должен позвонить узнать как долго еще пуйлу жопу надо лизать
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30.05.2022 15:22 Ответить
Ну что, Макрон, переговоришь по дружески с путлером про эту смерть гражданина твоей страны? Заметь, ловелас елисейский, не первой смерти гражданина твоей страны в Украине от рашистов путлера...
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30.05.2022 15:22 Ответить
Гуманітарну допомогу розстріляли.
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30.05.2022 15:24 Ответить
Цинізм сьогодення вражає - всіх інших країн громадян, ШКОДА... шкода загиблих журналістів, шкода полонених британців, шкода голодуючих бабізян, аладинів, азіатів.... і тільки українців не шкода нікому, якщо через цю вінйу українці будуть голодами, хрєн який Гутеріш чи шмаркля ООНівська хоч слово скаже, хоч рукою поворухне щоб допомогти
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30.05.2022 15:30 Ответить
Жаль журналіста. Важливу справу робив. Мав усе для райського життя у Франції.
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30.05.2022 15:39 Ответить
Питання, чи 1) Франція після цього схаменеться й припинить ***********, чи 2) Франція звинувачиватиме Україну, що, мовляв, Україна не забезпечила безпеку французькому журналісту?
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30.05.2022 15:43 Ответить
..даремно аж так, "організованной толпой", на Макрона "гнати".. - Франція тишком-нишком дуже пристойно допомагає Україні, не перша але й аж ніяк не остання..
журналіста дуже шкода (всіх шкода).. от не фарт так не фарт.. наче снайпер саме його вистежував..(
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30.05.2022 15:48 Ответить
шкода журналіста
А от бабкоГрай напевно захоче зберегти мордуХуйла ще раз
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30.05.2022 15:49 Ответить
Макарон перезвонит и скажет продолжай вова в том же духе
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30.05.2022 15:52 Ответить
Що там в той автівці було броньованого, скло ?
Яскрава кров - артеріальна, пробило артерію, мабуть стік кровю на місці.
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30.05.2022 16:06 Ответить
От осколков 152 снаряда вся та броня до одного места. Да и 120-го тоже.
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30.05.2022 16:30 Ответить
Этот журналист - один из тех патриотов, кто понимает, что такое свобода и как она достаётся! Низко склоняю голову.
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30.05.2022 16:08 Ответить
Скоріше один з тих, хто бере русняві гроші і закриває очі на правду, коли поливають Україну гімном.
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30.05.2022 18:35 Ответить
 
 