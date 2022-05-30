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В Полтаве простились с тремя воинами, которые погибли, защищая Украину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня в Полтаве возле Свято-Успенского собора простились с тремя военнослужащими, погибшими в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Полтавского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, сотни жителей города, близкие, родные, знакомые и боевые побратимы отдали последнее уважение воинам, положившим жизнь ради свободной Украины.

Старший сержант Бехтир Юрий Анатольевич погиб 25 мая недалеко от населенного пункта Барвенково Харьковской области.

Солдат Перепелица Евгений Игоревич погиб 17 мая во время ракетных обстрелов в поселке Десна на Черниговщине.

Солдат Гармаш Владимир Алексеевич погиб 23 мая вблизи населенного пункта Барвенково Харьковской области.

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В Полтаве простились с тремя воинами, которые погибли, защищая Украину 01
В Полтаве простились с тремя воинами, которые погибли, защищая Украину 02
В Полтаве простились с тремя воинами, которые погибли, защищая Украину 03
В Полтаве простились с тремя воинами, которые погибли, защищая Украину 04
В Полтаве простились с тремя воинами, которые погибли, защищая Украину 05
В Полтаве простились с тремя воинами, которые погибли, защищая Украину 06
В Полтаве простились с тремя воинами, которые погибли, защищая Украину 07
В Полтаве простились с тремя воинами, которые погибли, защищая Украину 08
В Полтаве простились с тремя воинами, которые погибли, защищая Украину 09
В Полтаве простились с тремя воинами, которые погибли, защищая Украину 10

Похоронили украинских защитников в громадах Полтавской области с военными почестями.
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низький уклін
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30.05.2022 16:36 Ответить
ми повинні пам'ятати, й помститися
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30.05.2022 18:32 Ответить
Світла Пам'ять нашим мужнім Героям !!

Гірко і боляче втрачати кращих Синів України 😪😪😪

Смерть рашинським катам на нашій землі 😠
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30.05.2022 19:15 Ответить
Вічна память Героям! Земляки,сумую разом з вами.
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30.05.2022 23:02 Ответить
 
 