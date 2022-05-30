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Срочник Нацгвардии за полтора месяца сбил 3 вражеских самолета из ПЗРК "Игла". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Срочник Нацгвардии с позывным Бандит в Запорожской области за полтора месяца сбил уже три вражеских самолета, умело применяя ПЗРК "Игла".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Очередной российский боевой штурмовик СУ-25 "Грач" был сбит воином 29 мая.

"Я сбил не "уже" три самолета, как говорится, а еще только три самолета и буду уничтожать их до тех пор, пока потребуется – до самой нашей победы!" – отмечает нацгвардеец.

Срочник Нацгвардии за полтора месяца сбил 3 вражеских самолета из ПЗРК Игла 01

Смотрите также: 22-летний нацгвардиец-срочник уничтожил два российских танка и одну БМП. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+42
Це український супергерой...
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30.05.2022 18:14
+42
Хоч премію якусь хлопцю дали?
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30.05.2022 18:15
+29
Красунчик, бережи тебе Господь
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30.05.2022 18:27
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30.05.2022 18:14 Ответить
Це український супергерой...
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30.05.2022 18:14 Ответить
Героя герою!
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30.05.2022 22:35 Ответить
Хоч премію якусь хлопцю дали?
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30.05.2022 18:15 Ответить
За збитий літак премія 121`800 гривень. Тож хлопець на додачу до ЗП та бойових "наколядував" 3х121`800 гривень за півтора місяці.

Регламентується наступним документом: наказ МОУ № 340 від 18 вересня 2020 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства оборони України від 11 серпня 2021 року №230.

Винагорода військовослужбовцям ЗСУ за безпосередню участь у бойових діях та знищення (захоплення) техніки

Якщо коротко:
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30.05.2022 19:16 Ответить
Бетмен !
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30.05.2022 18:17 Ответить
Дали хлопцю гарну іграшку!) Ще й гроші платять)))
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30.05.2022 18:17 Ответить
А ти Михайле що, заздриш? Вперед на фронт, і тобі таких іграшок дадуть, а може і кращих. Зіб"єш літака - і грошей дадуть!
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30.05.2022 18:46 Ответить
Без здібностей нічого не зіб'єш. В хлопця явно талант! В когось талант пиячити. В когось - драпати. А в когось з ПЗРК "грачів" цілити!!!

В мене, наприклад, при 120% зору - практично нульова ймовірність поцілити з ПМ в мішень на 25м - відстріляв більше декілька обойм в тирі - руки трясуться чи якийсь психологічний блок - хєр знає, але на 5й обоймі результати не покращились взагалі.

Тож Мішаню, як і мене, на фронті в першу, другу та 10ту чергу скоріш за все чекає найважливіше заняття всіх солдатів піхтури - риття окопів.
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30.05.2022 19:41 Ответить
Не панікуй! ПМ нікудишня зброя. Ефективність 10-15м, або собі в лоб . Я з "марголана"(мк спортивний пістолет), дистанція 25м, клав обойму в кружок 5см, а з ПМ розсіяв по грудній мішені. Раджу попробувати "Glock-17"
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30.05.2022 20:55 Ответить
Молодец !Упорные годы тренировок в ARMA III пошли на пользу.
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30.05.2022 18:17 Ответить
і позивний гарний ))) "Бандіт" )))) і руку набив прицільно стріляти по літакам....
Герою слава
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30.05.2022 18:19 Ответить
Герою Слава,но уже и Героя пора бы...
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30.05.2022 19:41 Ответить
оце козак!!!
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30.05.2022 18:20 Ответить
Бач, і з іглою можна дуже добре збивати літаки. А ми вимагаємо суппер зброю. Чому в Україні не організували виробництво подібної зброї?. Потенціал величезний. Усе на велике .... цтво пішло?
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30.05.2022 18:25 Ответить
Центральне конструкторське бюро (ЦКЛ) " Арсенал " у Києві розробило власний модернізований варіант ПЗРК «Ігла-1» - «Ігла-1М» (виріб " 336-24 "), випуск якого здійснюється на виробничих потужностях заводу " Арсенал ", там же здійснюється регламентне обслуговування та ремонт комплексів. Виробництво ДСП для удосконаленої головної частини ВГС УА-424 налагоджено Науково-виробничим комплексом «Прогрес». НВО " Павлоградський хімічний завод " виробляє тверде ракетне паливо власної розробки для спорядження ракетних двигунів[15].
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30.05.2022 18:30 Ответить
++
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30.05.2022 19:14 Ответить
Я ж-то думаю, чого це досить багато новин про ураження ************** ЛА ніби ще совковими Іглами. А то вже переважно модернізовані, з більш ******** і захищеною ГСН, яку путлерівські "соколи" просто не в змозі обманути...
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30.05.2022 19:28 Ответить
тому що будували дороги...і думали треба просто перестать стрелять..
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30.05.2022 20:29 Ответить
Красунчик, бережи тебе Господь
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30.05.2022 18:27 Ответить
Дайте хлопцю Стінгерів та Перунів!
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30.05.2022 18:33 Ответить
Якщо вже наблатикався "саджати" ************ "Іглою 1М" і є ще запас ракет, йому ніякого стінгера чи перуна поки що точно не треба - і не захоче, будьте певні.

Модернізовані українські Ігли - не найгірша зброя. Просто її не багато. Так, як і Стугн.
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30.05.2022 19:31 Ответить
Ігла то копія зі Стінгера. І те і те модернізовували як в нас так і в США. По моєму лише аргонові батареї охолодження в Стінгерів кращі а так... Біда в тому що треба досить довго вчити особовий склад користуванню цими комплексами а у нас так зрозумів до війни ніхто цим не переймався. Честь і Слава цьому бійцеві!
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30.05.2022 18:42 Ответить
Молодец!!!!! 💪👍
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30.05.2022 18:43 Ответить
Молодець!

Хотів написати !Молодець, хлопець", але це вже не хлопець, це ВОЇН! Честь йому і хвала!

Зверніть увагу на його бойовий дух - каже, що збив не "вже три", а "лише три" літаки!!! Молодчина!
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30.05.2022 18:44 Ответить
Хлопцю героя України
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30.05.2022 18:52 Ответить
В современных реалиях летчик с 5-ю сбитыми уже асом считается. А парень даже еще не взлетал)
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30.05.2022 18:56 Ответить
За такие убытки оркам ему и Героя Украины не жалко.
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30.05.2022 19:22 Ответить
Ментам ПМ наградной дарят, а этому воину стингера надо позолоченного от главнокомандующего наградить
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30.05.2022 19:32 Ответить
Такі хлопці і є якісна Армія з мотивованими, підготовленими кадрами.
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30.05.2022 20:22 Ответить
Та дайте вже герою Стінгера!
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30.05.2022 20:23 Ответить
"БАНДІТУ" пожиттєву "амністію" А, серйозно, СЛАВА ГЕРОЮ! І побільше нарізок на на "Іглу"
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30.05.2022 20:42 Ответить
дайте йому в другу руку теж пушку
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30.05.2022 20:50 Ответить
Бедующий военный банкир, если шобла не омане.
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30.05.2022 20:53 Ответить
Хлопцу уже объяснили, что если бы после первого сбитого самолета он взял бы другую. новую "Иглу", то сбил бы гораздо больше!
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30.05.2022 23:32 Ответить
 
 