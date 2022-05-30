Срочник Нацгвардии за полтора месяца сбил 3 вражеских самолета из ПЗРК "Игла". ФОТО

Срочник Нацгвардии с позывным Бандит в Запорожской области за полтора месяца сбил уже три вражеских самолета, умело применяя ПЗРК "Игла".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Очередной российский боевой штурмовик СУ-25 "Грач" был сбит воином 29 мая.

"Я сбил не "уже" три самолета, как говорится, а еще только три самолета и буду уничтожать их до тех пор, пока потребуется – до самой нашей победы!" – отмечает нацгвардеец.

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