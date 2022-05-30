Срочник Нацгвардии за полтора месяца сбил 3 вражеских самолета из ПЗРК "Игла". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Срочник Нацгвардии с позывным Бандит в Запорожской области за полтора месяца сбил уже три вражеских самолета, умело применяя ПЗРК "Игла".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
Очередной российский боевой штурмовик СУ-25 "Грач" был сбит воином 29 мая.
"Я сбил не "уже" три самолета, как говорится, а еще только три самолета и буду уничтожать их до тех пор, пока потребуется – до самой нашей победы!" – отмечает нацгвардеец.
Топ комментарии
+42 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий30.05.2022 18:14
+42 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показать весь комментарий30.05.2022 18:15
+29 Чайка Київ
показать весь комментарий30.05.2022 18:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Регламентується наступним документом: наказ МОУ № 340 від 18 вересня 2020 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства оборони України від 11 серпня 2021 року №230.
Винагорода військовослужбовцям ЗСУ за безпосередню участь у бойових діях та знищення (захоплення) техніки
Якщо коротко:
В мене, наприклад, при 120% зору - практично нульова ймовірність поцілити з ПМ в мішень на 25м - відстріляв більше декілька обойм в тирі - руки трясуться чи якийсь психологічний блок - хєр знає, але на 5й обоймі результати не покращились взагалі.
Тож Мішаню, як і мене, на фронті в першу, другу та 10ту чергу скоріш за все чекає найважливіше заняття всіх солдатів піхтури - риття окопів.
Герою слава
Модернізовані українські Ігли - не найгірша зброя. Просто її не багато. Так, як і Стугн.
Хотів написати !Молодець, хлопець", але це вже не хлопець, це ВОЇН! Честь йому і хвала!
Зверніть увагу на його бойовий дух - каже, що збив не "вже три", а "лише три" літаки!!! Молодчина!