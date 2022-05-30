В Николаевской области задержаны поселковый председатель и депутат поселкового совета, которые сотрудничали с оккупантами, - прокуратура. ФОТО

На Николаевщине поселковому голове и депутату поселкового совета сообщено о подозрении в государственной измене за сотрудничество с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, во время оккупации российскими войсками пгт Первомайское и Белозерка в марте 2022 года представители органов местного самоуправления добровольно перешли на сторону врага.

Поселковый председатель призвал местных жителей не оказывать вооруженное сопротивление Вооруженным силам РФ, запрещал сооружение блокпоста у въезда в пгт Первомайское и организовал размещение оккупантов в помещении Белозерской школы. А его подельник, депутат поселкового совета, разместил оккупантов в помещении школы в пгт Первомайское, снабдил их водой и электрогенератором.

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Оба мужчины задержаны, им сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.