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В Николаевской области задержаны поселковый председатель и депутат поселкового совета, которые сотрудничали с оккупантами, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На Николаевщине поселковому голове и депутату поселкового совета сообщено о подозрении в государственной измене за сотрудничество с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

В Николаевской области задержаны поселковый председатель и депутат поселкового совета, которые сотрудничали с оккупантами, - прокуратура 01

По данным следствия, во время оккупации российскими войсками пгт Первомайское и Белозерка в марте 2022 года представители органов местного самоуправления добровольно перешли на сторону врага.

Поселковый председатель призвал местных жителей не оказывать вооруженное сопротивление Вооруженным силам РФ, запрещал сооружение блокпоста у въезда в пгт Первомайское и организовал размещение оккупантов в помещении Белозерской школы. А его подельник, депутат поселкового совета, разместил оккупантов в помещении школы в пгт Первомайское, снабдил их водой и электрогенератором.

В Николаевской области задержаны поселковый председатель и депутат поселкового совета, которые сотрудничали с оккупантами, - прокуратура 02

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Оба мужчины задержаны, им сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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Топ комментарии
+22
Таких мерзенних гнид

треба вішати і у інших сепаратизм зменшиться бо безкарність сепарам це погано для нашої української державності
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30.05.2022 19:35
+11
На нари колаборантсьих потвор,в уранові копальні,на довічне,з обушком за миску баланди!!))
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30.05.2022 19:35
+11
Голова ладно, закликав до співпраці. А от вина того, кого змусили відкрити школу і дати воду набагато менше, ніж тих, хто відкрив Херсон і Чонгар.
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30.05.2022 19:40
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Півні - півням рублять голову.
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30.05.2022 19:34 Ответить
Таких мерзенних гнид

треба вішати і у інших сепаратизм зменшиться бо безкарність сепарам це погано для нашої української державності
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30.05.2022 19:35 Ответить
На нари колаборантсьих потвор,в уранові копальні,на довічне,з обушком за миску баланди!!))
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30.05.2022 19:35 Ответить
Укрінформ

У напрямку острова Зміїний рухаються російський десантний катер "Дюгонь" та два протидиверсійних катери "Раптор". Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.

Чи не час випробувати харпуни в дії?
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30.05.2022 19:36 Ответить
Було би непогано, накрити ці кацапські корита біля о. Зміїного !!
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30.05.2022 19:42 Ответить
Випробують, певна річ. Але легше поцілити в нерухому ціль, ніж в рухому, витративши купу ***********.
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30.05.2022 19:44 Ответить
ИМХО,такие цацки надо использовать на целях покрупнее чем катера кацапские.
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30.05.2022 19:46 Ответить
А не дуже дорого на ці корита "Гарпуни" витрачать?! Він есмінця топить! А для катерів і "Байрактара" достатньо!
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30.05.2022 19:48 Ответить
Хоч банкою з огірками топити ці московські ночви к небеням!!))
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30.05.2022 19:56 Ответить
Так у попередній захід орки притягнули на цьому малому десантному катері ЗРК Тор на Зміїний. Були супутникові знімки.

Зараз знову щось тягнуть.

Потім важко буде зі Зміїного їх вибивати, як створять там повний комплекс ППО...
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30.05.2022 20:43 Ответить
На такую мелочевку никто не будет тратить Гарпун.
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31.05.2022 00:01 Ответить
Голова ладно, закликав до співпраці. А от вина того, кого змусили відкрити школу і дати воду набагато менше, ніж тих, хто відкрив Херсон і Чонгар.
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30.05.2022 19:40 Ответить
Шукати і карати реальних кремлівських гнид з Банкової та Грушевського не на часі,вони ще не всю Україну здали!!!)))
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30.05.2022 19:52 Ответить
Чергові мерзенні гниди...
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30.05.2022 19:44 Ответить
На наступних виборах, будуть представниками Слуг Народу- заслужили..
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30.05.2022 19:45 Ответить
Тут треба діяти обережно. Коли керівник втікає перший всіх, ми в коментарях проклинаємо його. Але коли керівник, навпаки, залишається в окупованому населеному пункті, то йому, хочеш чи ні, доводиться так чи інакше вирішувати проблеми цього населеного пункту, а отже, і хочеш чи ні, співпрацювати з окупантами. Тому не треба рубати з плеча. Хоча, якщо він дійсно винен, то покарання має бути по максимуму.
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30.05.2022 19:57 Ответить
На Жовті води падлюк.
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30.05.2022 20:10 Ответить
Здогадуюсь - з якої вони партії.
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30.05.2022 20:12 Ответить
З перших полонених мобіків, які розказували що жили в цій школі, я чекав чи затримають цього голову
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30.05.2022 20:25 Ответить
инетерсно, нашлись бы люди в Литве, Финляндии или Польше, которые "організував розміщення окупантів в приміщенні Білозірської школи, розмістив окупантів у приміщенні школи у смт Первомайське, забезпечив їх водою та електрогенератором"

Ну и теперь вопрос, за какую шваль гибнут наши ЗСУ????
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30.05.2022 20:37 Ответить
Якби таких прибирали зашморгом…бажаючих піти по їх слідах було б менше.
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30.05.2022 20:57 Ответить
 
 