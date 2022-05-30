Франция передала МВД Украины 6 пожарно-спасательных автомобилей и 7 автомобилей медицинской помощи. ФОТО

Шесть пожарно-спасательных автомобилей и семь автомобилей медицинской помощи получило сегодня МВД Украины от правительства Французской Республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Передача техники состоялась в 25 пожарно-спасательной части Киева с участием министра иностранных и европейских дел Франции Кэтрин Колонны.

"Автомобили первой помощи, пожарные автоцистерны, специальная аварийная техника будут направлены на выполнение неотложных мер по ликвидации последствий завалов жилых домов, тушению пожаров, спасению и эвакуации людей, а также обеспечению выполнения других работ", - говорится в сообщении.

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Это уже третий транш техники для ГСЧС Украины, который передает Франция.