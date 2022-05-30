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Франция (3073) ГСЧС (4482) Колонна (37)

Франция передала МВД Украины 6 пожарно-спасательных автомобилей и 7 автомобилей медицинской помощи. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Авто

Шесть пожарно-спасательных автомобилей и семь автомобилей медицинской помощи получило сегодня МВД Украины от правительства Французской Республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Франция передала МВД Украины 6 пожарно-спасательных автомобилей и 7 автомобилей медицинской помощи 01

Передача техники состоялась в 25 пожарно-спасательной части Киева с участием министра иностранных и европейских дел Франции Кэтрин Колонны.

Франция передала МВД Украины 6 пожарно-спасательных автомобилей и 7 автомобилей медицинской помощи 02

"Автомобили первой помощи, пожарные автоцистерны, специальная аварийная техника будут направлены на выполнение неотложных мер по ликвидации последствий завалов жилых домов, тушению пожаров, спасению и эвакуации людей, а также обеспечению выполнения других работ", - говорится в сообщении.

Франция передала МВД Украины 6 пожарно-спасательных автомобилей и 7 автомобилей медицинской помощи 03

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Франция передала МВД Украины 6 пожарно-спасательных автомобилей и 7 автомобилей медицинской помощи 04

Это уже третий транш техники для ГСЧС Украины, который передает Франция.
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Топ комментарии
+9
Спасибо Франции за ценные подарки).
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30.05.2022 21:22
+9
Ну і до чого тут це? Аби "висраться"? Продивився я комплектування тих машин! Та нам до подібного - "як до Києва - рачки!" Це не просто 6 одиниць пожежних машин Це пожежний підрозділ для ліквідації аварій та пожеж Там і висувна драбина, і пожежна автоцистерна, і сильний дизель-генератор, і автомобіль з набором електромеханічних інструментів для ліквідації завалів Загалом - прекрасний підрозділ МНС саме по ліквідації наслідків вибухів - саме те що зараз треба!
То чим ти невдоволений?
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30.05.2022 21:36
+8
Дякуємо.
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30.05.2022 21:23
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Спасибо Франции за ценные подарки).
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30.05.2022 21:22 Ответить
Дякуємо.
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30.05.2022 21:23 Ответить
Ну ще б додали автомобілі поховальної служби і буде повний комплект.
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30.05.2022 21:26 Ответить
Ну і до чого тут це? Аби "висраться"? Продивився я комплектування тих машин! Та нам до подібного - "як до Києва - рачки!" Це не просто 6 одиниць пожежних машин Це пожежний підрозділ для ліквідації аварій та пожеж Там і висувна драбина, і пожежна автоцистерна, і сильний дизель-генератор, і автомобіль з набором електромеханічних інструментів для ліквідації завалів Загалом - прекрасний підрозділ МНС саме по ліквідації наслідків вибухів - саме те що зараз треба!
То чим ти невдоволений?
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30.05.2022 21:36 Ответить
А ти усім задоволений. Рашисти нищать міста з цивільним населенням, а нам замість зброї - рятувальну техніку, щоби залишки населення збирали та на медичних авто вивозили. Кілька САУ дали та й усе. Роззброїли України, а тепер подачки крихтами.
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30.05.2022 21:44 Ответить
Ти ніколи не пробував голими руками завал розбирать? Коли людина лежить придавлена бетонною плитою, із грудей арматурина стирчить, а у тебе з "рятувальних механізмів" - пожежна сокира і лом у руках? Коли жінка в паніці кричить : "Да сделайте же хоть что-нибудь!" а пожежник у відповідь : "Делаем, что можем!"
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30.05.2022 21:52 Ответить
Коли жінка в паніці кричить : "Да сделайте же хоть что-нибудь!"
То кацапка. НЕ ДОПОМОГАЙ!
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30.05.2022 22:00 Ответить
Це ЛЮДИНА в першу чергу! А якою мовою вона розмовляє в критичній ситуації - справа десята Я знаю людей, які виросли в сім"ях російськомовних і не їх вина, що вони не вивчили української
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30.05.2022 22:17 Ответить
Це дуже добре. Без сумніву. Але на фоні відмови Байдена від постачання РСЗО це трохи не задовільняє...
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30.05.2022 22:02 Ответить
Поясню простіше - треба ліквідовувати причини, а не наслідки.
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30.05.2022 21:59 Ответить
Саме так.
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30.05.2022 22:03 Ответить
Ага! От ти і скажеш людині на пожежі чи під завалом: "Почекай трохи! Нам треба війну закінчить, а потім ми повернемося і тебе ворятуємо!
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30.05.2022 22:19 Ответить
Не було б обстрілів - не було б пожеж та завалів. Це так важко зрозуміти?
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30.05.2022 23:13 Ответить
Значить - у тебе підхід до вирішення проблем не коплексний, а за ступенем важливості - хай вмирають люди під завалами, бо більш важливе завдання - війна! "СТРАТИГ"!
Поїдь на північ Чернігівщини і скажи злопцям з резервних бригад: "Пацани! Лукашенко може і не нападе Та й кацапи основні війська перекинули на Донбас Кидайте в будувать оборонні укріплення та їдьте допомагать воювать на Донбасі!"
Скажи хлопцям в Чернігові: "Кидайте розбирать завали! Не треба відновлювать розбомблені будинки та мости - після війни відновимо! А якщо прийде зима, а людям холодно і голодно буде - "мать їх так" - "перетерплять" до кінця війни!"
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31.05.2022 05:49 Ответить
Слідкуйте за причинни-наслідковим зв'язком:
- причина - обстріли орками українських міст і сел;
- наслідок - пожежи.

Якщо нам поставляють озброєння - ми ліквідуємо причину (в нашому випадку орків).
Якщо нам поставляють пожежні машини - ми ліквідуємо наслідки (в нашому випадку пожежи після обстрілів).

Це ж все дуже просто: треба ліквідувати причину, тоді наслідки самі зникнуть...
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30.05.2022 22:10 Ответить
Бажаєш мира-готуйся до війни! А зелена пліснява дороги будувала!!! Слідкуй за зв'язками!!)))
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30.05.2022 22:37 Ответить
Дякуємо!
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30.05.2022 21:27 Ответить
Шикарна допомога!
Будемо поливати рашистів водою та колоти шприцами
Скільки коштує ця величезна допомога?
И що ми маємо віддати за неї рашці?
Захоплену Таврію чи "дискусійні" Донбас та Крим?
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30.05.2022 21:28 Ответить
ДСНСники так саме як і медіки борються за Україну,як і воїни ЗСУ,вважаю твій комент недолугим!! Скількі життів вони зберегли,скількі врятували,в т.ч. воїнів ЗСУ,а мирних,в т.ч. дітей !!!)))
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30.05.2022 21:37 Ответить
В нас в селі один хлопець на своєму СТО перефарбовує позяшляховики з європи для ЗСУ у піксельний окрас.

Може ці пожежні перефарбувати, ну і зверху триногу для кулемета приварити...
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30.05.2022 21:35 Ответить
А хату тобі гасити вони триногою будуть!!!)))
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30.05.2022 21:41 Ответить
Да гасили ми тут самі хати після касетних градів. Ні пожежних, ані поліції щось тоді не було, коли йшли обстріли. Потім приїжджали. То нам пожежи вже пох...
Але танки чи САУ ми самі не можемо робити.
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30.05.2022 21:58 Ответить
А ти різницю між сільською хатою і чотирнадцятиповерховою будівлею зрозуміть здатен? Чи для тебе "хрущовка" - вже "хмарочос", а кобила Машка - "Мерседес"?
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30.05.2022 22:14 Ответить
А тобi в голову цвях забити)))
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30.05.2022 22:02 Ответить
для нас пожарные машины для рашки системы наведения на ихние безпилотники. как он вообще может "дружить" с этой нелюдью, дружить-уважать-говорить по телефону вечорами. он вообще нормальный?
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30.05.2022 21:43 Ответить
Насправді дуже потрібна нам техніка. merci beaucoup 🇨🇵
🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑
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30.05.2022 21:46 Ответить
Вони звичайно стануть у пригоді, але у нас ВІЙНА і для передової потрібно щось більш вагоме, тобто потужна військова техніка!
P. S.
Якби таку допомогу зробив якийсь Ліхтенштейн, то це було б нормально, але для такої країни як Франція це не солідно (крапля в морі)! 🤔
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30.05.2022 21:54 Ответить
французи нам вже передали САУ Цезар
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30.05.2022 21:57 Ответить
І скільки? Проти рашистських САУ в %? Тільки не треба про то що один САУ Цезар - 100 рашистських САУ МСТА-С поб'є.
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30.05.2022 22:06 Ответить
Скількі Франція надала за 3 міс.війни? А скількі зелена пліснява за 3 роки? То хто більше?? Більше допомоги,а не шкоди!!))
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30.05.2022 22:27 Ответить
А тобі лядь всі винні? Чи тобі релігія не дозволяє подякувати за наданну безкоштовну допомогу ?
Уявляю як ти приймаєешь подарунки...
Або ж ти просто провокатор?
Одне з двох..
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30.05.2022 22:38 Ответить
Украине пожарные машины - рашке прицелы для танков.
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30.05.2022 23:07 Ответить
І машину для продажу морозива.
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31.05.2022 00:36 Ответить
 
 