Франция передала МВД Украины 6 пожарно-спасательных автомобилей и 7 автомобилей медицинской помощи. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Авто
Шесть пожарно-спасательных автомобилей и семь автомобилей медицинской помощи получило сегодня МВД Украины от правительства Французской Республики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Передача техники состоялась в 25 пожарно-спасательной части Киева с участием министра иностранных и европейских дел Франции Кэтрин Колонны.
"Автомобили первой помощи, пожарные автоцистерны, специальная аварийная техника будут направлены на выполнение неотложных мер по ликвидации последствий завалов жилых домов, тушению пожаров, спасению и эвакуации людей, а также обеспечению выполнения других работ", - говорится в сообщении.
Это уже третий транш техники для ГСЧС Украины, который передает Франция.
Топ комментарии
+9 Валдис Унар
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+9 Яр Холодний
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То чим ти невдоволений?
То кацапка. НЕ ДОПОМОГАЙ!
Поїдь на північ Чернігівщини і скажи злопцям з резервних бригад: "Пацани! Лукашенко може і не нападе Та й кацапи основні війська перекинули на Донбас Кидайте в будувать оборонні укріплення та їдьте допомагать воювать на Донбасі!"
Скажи хлопцям в Чернігові: "Кидайте розбирать завали! Не треба відновлювать розбомблені будинки та мости - після війни відновимо! А якщо прийде зима, а людям холодно і голодно буде - "мать їх так" - "перетерплять" до кінця війни!"
- причина - обстріли орками українських міст і сел;
- наслідок - пожежи.
Якщо нам поставляють озброєння - ми ліквідуємо причину (в нашому випадку орків).
Якщо нам поставляють пожежні машини - ми ліквідуємо наслідки (в нашому випадку пожежи після обстрілів).
Це ж все дуже просто: треба ліквідувати причину, тоді наслідки самі зникнуть...
Будемо поливати рашистів водою та колоти шприцами
Скільки коштує ця величезна допомога?
И що ми маємо віддати за неї рашці?
Захоплену Таврію чи "дискусійні" Донбас та Крим?
Може ці пожежні перефарбувати, ну і зверху триногу для кулемета приварити...
Але танки чи САУ ми самі не можемо робити.
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P. S.
Якби таку допомогу зробив якийсь Ліхтенштейн, то це було б нормально, але для такої країни як Франція це не солідно (крапля в морі)! 🤔
Уявляю як ти приймаєешь подарунки...
Або ж ти просто провокатор?
Одне з двох..