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За 30 мая в Донецкой области погибли три человека, четверо - ранены, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За понедельник в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли 3 человека, еще 4 ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме председатель областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 30 мая россияне убили троих мирных жителей Донбасса: 2 в Торецке и 1 в Авдеевке. Еще четыре человека получили ранения", - написал Кириленко в телеграм-канале.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 29 мая в Донецкой области убили 3 и ранили 4 гражданских, - ОВА. ИНФОГРАФИКА 

За 30 мая в Донецкой области погибли три человека, четверо - ранены, - Кириленко 01
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Так розумію що про втрату контролю по Сіверодонецьку нам скажуть десь у п'ятницю!?! А зараз владний марафон буде розганяти інфошум...
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30.05.2022 22:01 Ответить
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30.05.2022 22:09 Ответить
 
 