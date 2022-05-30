За 30 мая в Донецкой области погибли три человека, четверо - ранены, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За понедельник в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли 3 человека, еще 4 ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме председатель областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 30 мая россияне убили троих мирных жителей Донбасса: 2 в Торецке и 1 в Авдеевке. Еще четыре человека получили ранения", - написал Кириленко в телеграм-канале.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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