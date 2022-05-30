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Посол США Бринк почтила память погибших при защите Украины и вручила верительные грамоты в МИД. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол США в Украине Бриджит Бринк почтила память погибших при защите Украины и вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Twitter посольства США в Украине.

"Наш первоочередной приоритет – помочь Украине защититься. В этот День памяти я почтила тех, кто погиб, защищая свою страну, вручила верительные грамоты в МИД Украины и начала обсуждение того, как мы можем поддержать Украину".

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Посол США Бринк почтила память погибших при защите Украины и вручила верительные грамоты в МИД 01
Посол США Бринк почтила память погибших при защите Украины и вручила верительные грамоты в МИД 02
Посол США Бринк почтила память погибших при защите Украины и вручила верительные грамоты в МИД 03
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Веселі баби...
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30.05.2022 22:37 Ответить
Красиві, розумні жінки.
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30.05.2022 22:49 Ответить
Огидно, коли чиновники, що не мають жодного відношення до збройних сил, одягають камуфляж.
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30.05.2022 22:57 Ответить
російською у цьому випадку кажуть
"Мы пахали"
є й українською як муха разом з волом працювала
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30.05.2022 23:12 Ответить
Уся країна воює. Навіть ций чолов'яга ледве 5 хвилин знайшов для посла та виліз з окопу щоб вірч грамоту прийняти.
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30.05.2022 23:04 Ответить
На второй фотке Месси? Показалось... перекрестился
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30.05.2022 23:15 Ответить
 
 