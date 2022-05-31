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Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Захватчики ночью нанесли ракетный удар по Славянску, в результате которого по меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного удара, нанесенного россиянами ночью по Славянску.

Пострадала школа и не менее семи многоэтажек. В настоящее время проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить уже после их завершения.

Этот авиаудар – очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди.

Еще раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь - сохраните свои жизни. Путин ведет войну на истребление украинцев", – говорится в сообщении.

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Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые, - Кириленко 01


Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые, - Кириленко 02

Также смотрите: За 30 мая в Донецкой области погибли три человека, четверо - ранены, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые, - Кириленко 03

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые, - Кириленко 04

Читайте: Из-за постоянных обстрелов остановлена работа Славянской ТЭС на Донетчине, - "Донбассэнерго"

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые, - Кириленко 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Жахливо(((. Сссуки, сволочі! Коли ми вже їх виб'ємо((
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31.05.2022 08:13
+3
Удивительно, что у нас это не подается как моральное разложение и осознание несправедливости войны. А по чесному - просто не заплатили. Если бы заплатили то снова бы эта часть полезла в бой.
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31.05.2022 08:31
+3
спросите об этом 73% людей которые устали от войны , которые проголосовали по приколу...как-то так получается..
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31.05.2022 09:13
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31.05.2022 08:11 Ответить
Вот они, "базы боевиков ВСУ"' в понимании кацапни.
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31.05.2022 08:11 Ответить
Жахливо(((. Сссуки, сволочі! Коли ми вже їх виб'ємо((
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31.05.2022 08:13 Ответить
Бунт в Краснодаре: Росгвардия повторно отказалась ехать на войну в Украину 1

Росгвардейцы крайне недовольны выплатами, которые получили за два месяца боевых действий.
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31.05.2022 08:22 Ответить
Удивительно, что у нас это не подается как моральное разложение и осознание несправедливости войны. А по чесному - просто не заплатили. Если бы заплатили то снова бы эта часть полезла в бой.
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31.05.2022 08:31 Ответить
А бідон каже, що ніззя стріляти по заліссю, бо буде ескалація, бл. Серлива позиція бідона ще більше призводить до загибелі українців
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31.05.2022 08:27 Ответить
Байден розуміє, що у випадку обстрілів Україною кацапських міст загнане санкціями та об'єднаною міжнародною зневагою ***** надасть наказ на обстріли Українських міст ядерною зброєю. Тому що *****. схоже, тільки і чекає приводу. А тоді українців загине незрівняно більше.
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31.05.2022 08:42 Ответить
А что мешает плешивому шизофренику применять ЯО по Украине просто так , без обстрела ВСУ территорий засрашки? Тем более , когда начнется контрнаступление Украины. В том то и дело , что ***** нужно нейтрализовать , а не идти ему на уступки.
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31.05.2022 08:51 Ответить
Асвабадители рузгага языга пришли. Прячьтесь в подвалы
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31.05.2022 08:28 Ответить
Ціленаправлене знищення міст України, чи не так? Яка відповідь? Де резерви і де зброя?
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31.05.2022 08:29 Ответить
спросите об этом 73% людей которые устали от войны , которые проголосовали по приколу...как-то так получается..
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31.05.2022 09:13 Ответить
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31.05.2022 10:50 Ответить
За що скакали - то и получили...
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15.09.2022 06:31 Ответить
 
 