Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Захватчики ночью нанесли ракетный удар по Славянску, в результате которого по меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного удара, нанесенного россиянами ночью по Славянску.

Пострадала школа и не менее семи многоэтажек. В настоящее время проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить уже после их завершения.

Этот авиаудар – очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди.

Еще раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь - сохраните свои жизни. Путин ведет войну на истребление украинцев", – говорится в сообщении.

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