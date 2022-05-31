РФ хочет легализовать похищение детей. Путин подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства украинскими детьми-сиротами, - Денисова. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Путин уже подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, недееспособными лицами, являющимися гражданами Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Омбудсмен Людмила Денісова.
"Заявление о принятии в гражданство от имени ребенка будут подавать опекун, попечитель, руководитель учреждения, в котором находятся дети, или председатель органа опеки и попечительства, то есть самоназначенный глава местной власти. Согласие ребенка на предоставление ему гражданства РФ будет записываться только когда ребенок достиг 14 лет. Этим шагом власти России хотят легализовать похищение украинских детей, которые не имеют родных родителей и не могут себя в полной мере защитить самостоятельно", - говорится в сообщении.
Денисова отмечает, что наибольшей угрозой является то, что это позволит РФ быстро и без всяких препятствий осуществлять усыновление наших детей. Насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую является геноцидом в соответствии со статьей 6 Римского устава международного уголовного суда", - отмечает Омбудсмен Людмила Денисова.
Уполномоченная обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты нарушений прав детей Украины.
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https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
десь за два тижні до війни , а решта дітей іх не цікавить 😠
Типа поздраалять крыс путлера с раБедой над Сирией...Гагарин тоже долетался
.
Крыcы позорные..
Бог все видит...
А наш ********** хоч трішки уявляє, яку він шкоду наніс державі зі своїми "про*обами", бо йому бачите "економіка" була важливіша від громадян. Одних людей депортували в Рашку, інші пересиджують в ЄС. Частина наших громадян просто залишаться в ЄС розуміючи, що зелена влада просто руйнувала державу перед війною, а тепер взагалі жодних гарантій не має, що в Україні можна планувати щось на майбутнє. Чи дізнаємося хоч колись чому Зеленський і його покидьки здали рашистам південь, бо визначення "про*бали" не мають юридичної кваліфікації.
За те, що розповідає про звірства рашистів та згвалтування дітей.
Це не створює сприятливого фону для зустрічі Зе і Хйла.
Тому її звільняють.
Звичайно з порушенням і неконституційно!!
Є три урода на ії місце - це
Безугла , Тищенко , Качура