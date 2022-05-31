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Денисова (994) дети (6020) похищение (1659) усыновление (73)

РФ хочет легализовать похищение детей. Путин подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства украинскими детьми-сиротами, - Денисова. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин уже подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, недееспособными лицами, являющимися гражданами Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Омбудсмен Людмила Денісова.

РФ хочет легализовать похищение детей. Путин подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства украинскими детьми-сиротами, - Денисова 01

"Заявление о принятии в гражданство от имени ребенка будут подавать опекун, попечитель, руководитель учреждения, в котором находятся дети, или председатель органа опеки и попечительства, то есть самоназначенный глава местной власти. Согласие ребенка на предоставление ему гражданства РФ будет записываться только когда ребенок достиг 14 лет. Этим шагом власти России хотят легализовать похищение украинских детей, которые не имеют родных родителей и не могут себя в полной мере защитить самостоятельно", - говорится в сообщении.

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Денисова отмечает, что наибольшей угрозой является то, что это позволит РФ быстро и без всяких препятствий осуществлять усыновление наших детей. Насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую является геноцидом в соответствии со статьей 6 Римского устава международного уголовного суда", - отмечает Омбудсмен Людмила Денисова.

Уполномоченная обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты нарушений прав детей Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Дохлая дохтар Лиза украла детей Донбасса в кодичестве более 500...упала в Черное море внезапно вместе с хором кажись Александрова...летели в Сирию с концертом.
Типа поздраалять крыс путлера с раБедой над Сирией...Гагарин тоже долетался

.
Крыcы позорные..
Бог все видит...
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31.05.2022 10:42
+5
***** зеленоплісняві, які замість завчасної евакуації, допустили викрадення цих дітей рашистами, мають отримати тривалі терміни ув'язнення. Бо ніякої остаточної перемоги не буде, допоки потурачі війни зі слуг підарасів, не понесуть заслуженого покарання.
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31.05.2022 11:05
+4
Ніяких перемовин доки не виведуть війська, не повернуть дітей і дорослих, а потім перемовини лише про розмір репарацій
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31.05.2022 10:26
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ви маєте це знати

https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
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31.05.2022 10:22 Ответить
Так я про це і кажу , що зерадлюки зрадники 😡
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31.05.2022 11:53 Ответить
Ніяких перемовин доки не виведуть війська, не повернуть дітей і дорослих, а потім перемовини лише про розмір репарацій
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31.05.2022 10:26 Ответить
Дітей вже не повернуть, а дорослі ще зможуть, тим більше, що зелені наполягають на перемовинах.
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31.05.2022 10:53 Ответить
За "дітей не повернуть", хтось має із зелені сісти. Надовго.
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31.05.2022 11:07 Ответить
Зеленський і йгого команда своіх дітей встигли вивезти ,
десь за два тижні до війни , а решта дітей іх не цікавить 😠
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31.05.2022 11:50 Ответить
Дохлая дохтар Лиза украла детей Донбасса в кодичестве более 500...упала в Черное море внезапно вместе с хором кажись Александрова...летели в Сирию с концертом.
Типа поздраалять крыс путлера с раБедой над Сирией...Гагарин тоже долетался

.
Крыcы позорные..
Бог все видит...
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31.05.2022 10:42 Ответить
А даркнете рассказывали что она барыжила детскими органами, в том числе и детей с донбасса. Фото в каких то *бенях Мексики или Бразилии, явно не с зарубежными коллегами врачами. После того как увидел что про неё вышел фильм, так тошно стало. Героизирование убийцы, контрабандистки, это так ужасно. Я б осквернил её могилу, и заставил помнить про неё только как о куске говна!
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31.05.2022 15:37 Ответить
А діти згодні на це? Вони неповнолітні.
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31.05.2022 10:43 Ответить
Рашисти діють як работорговці, викрадають дітей і дорослих.
А наш ********** хоч трішки уявляє, яку він шкоду наніс державі зі своїми "про*обами", бо йому бачите "економіка" була важливіша від громадян. Одних людей депортували в Рашку, інші пересиджують в ЄС. Частина наших громадян просто залишаться в ЄС розуміючи, що зелена влада просто руйнувала державу перед війною, а тепер взагалі жодних гарантій не має, що в Україні можна планувати щось на майбутнє. Чи дізнаємося хоч колись чому Зеленський і його покидьки здали рашистам південь, бо визначення "про*бали" не мають юридичної кваліфікації.
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31.05.2022 10:50 Ответить
***** зеленоплісняві, які замість завчасної евакуації, допустили викрадення цих дітей рашистами, мають отримати тривалі терміни ув'язнення. Бо ніякої остаточної перемоги не буде, допоки потурачі війни зі слуг підарасів, не понесуть заслуженого покарання.
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31.05.2022 11:05 Ответить
Денісова, яка не відзначається особливими здібностями, буде звільнена за банально прості речі.
За те, що розповідає про звірства рашистів та згвалтування дітей.
Це не створює сприятливого фону для зустрічі Зе і Хйла.

Тому її звільняють.

Звичайно з порушенням і неконституційно!!

Є три урода на ії місце - це
Безугла , Тищенко , Качура
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31.05.2022 11:46 Ответить
Есть , способ вернуть, всех украинских детей ,после 18-ти лет . Сами приедут, сейчас надо создать точный список, . При достижении 18- ти лет Украина выделяет такому ребёнку, квартиру , в Киеве или во Львове, и все вернуться. Ну помощь на первое время . Посмотрите ,как Израиль заманивает Эфиопов .
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31.05.2022 18:32 Ответить
 
 