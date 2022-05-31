РФ хочет легализовать похищение детей. Путин подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства украинскими детьми-сиротами, - Денисова. ДОКУМЕНТ

Путин уже подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, недееспособными лицами, являющимися гражданами Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Омбудсмен Людмила Денісова.

"Заявление о принятии в гражданство от имени ребенка будут подавать опекун, попечитель, руководитель учреждения, в котором находятся дети, или председатель органа опеки и попечительства, то есть самоназначенный глава местной власти. Согласие ребенка на предоставление ему гражданства РФ будет записываться только когда ребенок достиг 14 лет. Этим шагом власти России хотят легализовать похищение украинских детей, которые не имеют родных родителей и не могут себя в полной мере защитить самостоятельно", - говорится в сообщении.

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Денисова отмечает, что наибольшей угрозой является то, что это позволит РФ быстро и без всяких препятствий осуществлять усыновление наших детей. Насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую является геноцидом в соответствии со статьей 6 Римского устава международного уголовного суда", - отмечает Омбудсмен Людмила Денисова.

Уполномоченная обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты нарушений прав детей Украины.