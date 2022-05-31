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обстрел (20119) Нацполиция (15728) Донецкая область (7123)

За сутки россияне обстреляли в Донецкой области 12 населенных пунктов. Есть жертвы, – Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Разрушения получили 26 гражданских объектов - жилые дома, две школы, завод, аммиакопровод, критическая инфраструктура. Полицейские задокументировали последствия военных преступлений РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Нацполиции.

Российские войска нанесли удары по населенным пунктам – Авдеевка, Бахмут, Торецк, Николаевка, Славянск, Нью-Йорк, Очеретино, Орловка, Нелиповка, Нетайлово, Майское, Закотное.


Враг обстрелял Донбасс из авиации, артиллерии, танков, стрелкового оружия. Под утро, когда жители спали, оккпунты нанесли авиаудар по центру Славянска, есть погибшие и травмированные. На местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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За сутки россияне обстреляли в Донецкой области 12 населенных пунктов. Есть жертвы, – Нацполиция 01
За сутки россияне обстреляли в Донецкой области 12 населенных пунктов. Есть жертвы, – Нацполиция 02
За сутки россияне обстреляли в Донецкой области 12 населенных пунктов. Есть жертвы, – Нацполиция 03

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За сутки россияне обстреляли в Донецкой области 12 населенных пунктов. Есть жертвы, – Нацполиция 04
За сутки россияне обстреляли в Донецкой области 12 населенных пунктов. Есть жертвы, – Нацполиция 05
За сутки россияне обстреляли в Донецкой области 12 населенных пунктов. Есть жертвы, – Нацполиция 06
За сутки россияне обстреляли в Донецкой области 12 населенных пунктов. Есть жертвы, – Нацполиция 07

Автор: Анастасія Потіха
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Назвіть хоть одну операцію ЗСУ окрім епізодів. Що діється?
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31.05.2022 10:55 Ответить
ЗСУ воюють. Кацапські хвойди незадоволені ЗСУ. Ось що діється. Може тобі ще плани генштабу показати?
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31.05.2022 15:38 Ответить
 
 