Жительницу Марьинки будут судить за распространение информации о расположении подразделений ВСУ, - Донецкая облпрокуратура. ФОТО

В Донецкой области будут судить жительницу Марьинки, которая распространяла информацию о расположении подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2022 года 58-летняя женщина регулярно передавала своей подруге, проживающей в Донецке, информацию о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины в г. Марьинка Донецкой области.

При этом правонарушительница знала, что внук знакомой является боевиком НЗФ так называемой ДНР и осознавала, что указанная информация может навредить национальной безопасности Украины.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении женщины по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

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В настоящее время обвинительный акт направлен в Марьинский районный суд Донецкой области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.