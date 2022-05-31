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Жительницу Марьинки будут судить за распространение информации о расположении подразделений ВСУ, - Донецкая облпрокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Донецкой области будут судить жительницу Марьинки, которая распространяла информацию о расположении подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2022 года 58-летняя женщина регулярно передавала своей подруге, проживающей в Донецке, информацию о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины в г. Марьинка Донецкой области.

При этом правонарушительница знала, что внук знакомой является боевиком НЗФ так называемой ДНР и осознавала, что указанная информация может навредить национальной безопасности Украины.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении женщины по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

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В настоящее время обвинительный акт направлен в Марьинский районный суд Донецкой области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Жительницу Марьинки будут судить за распространение информации о расположении подразделений ВСУ, - Донецкая облпрокуратура 01
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Топ комментарии
+28
Подібні манкурти навіть гірші за кацапів. Скільки наших захисників загинуло через таких покидьків..Покарання має бути відповідним.
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31.05.2022 11:23
+16
Крім тюремного строку , зрадників треба позбавляти громадянства України . Щоб - вийшовши з тюрми , в них було 24 години на збори , і - геть нах з України , та ще й з підсрачником .. .
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31.05.2022 11:48
+12
Пенсію від України отримала, виплаті, купу льготів, безоплатний проїзд.
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31.05.2022 11:28
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Подібні манкурти навіть гірші за кацапів. Скільки наших захисників загинуло через таких покидьків..Покарання має бути відповідним.
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31.05.2022 11:23 Ответить
"Не час, після війни розберемося"... (с)
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31.05.2022 11:26 Ответить
явно кацапская халавка,у них высший шик--одеть поношенный халат и смотреть дегенерата соловьева
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31.05.2022 12:53 Ответить
Пенсію від України отримала, виплаті, купу льготів, безоплатний проїзд.
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31.05.2022 11:28 Ответить
пенсія в 60 р. для всіх,а не в 58
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31.05.2022 11:34 Ответить
можна інвал.придбати...хто там перевіряє...
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31.05.2022 11:38 Ответить
нічого дивного

Чого ви чекали від цих переселених москалів ? вони окупантами вважають зсу а не днр чи армію рф

Таких в донецькій луганській областях 90% якщо не більше
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31.05.2022 11:31 Ответить
Вбивця.
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31.05.2022 11:32 Ответить
Зачем?! Почему такие вопросы нельзя решать без шума? Кацапские снаряды убивают и калечат сотни украинских детей. Что мешает предателям попасть под френдлифаер?
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31.05.2022 11:41 Ответить
После неоднократных ударов русней по полигонам , казармам, учебным центрам ВСУ ( которые наверняка осуществлялись но наводкам таких вот тварей ) нужно кинуть неофициальный клич для всех работников СИЗО, колоний и прочих исправительных учереждений. Вешать , душить , создавать невыносимые условия жизни сокамерниками , самими охранниками для такой срани.
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31.05.2022 12:10 Ответить
Ни в коем случае таким заниматься нельзя. Это идеальный вариант для кацапской пропаганды, которая просто заспамит ЕС и США "А посмотрите, что делается!". Действовать надо грамотно и тихо. Если все же решили везти в СИЗО, то все должно быть по закону.
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31.05.2022 12:54 Ответить
Крім тюремного строку , зрадників треба позбавляти громадянства України . Щоб - вийшовши з тюрми , в них було 24 години на збори , і - геть нах з України , та ще й з підсрачником .. .
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31.05.2022 11:48 Ответить
Сколько можно прятать их рожи?
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31.05.2022 12:21 Ответить
Від 5 до 8, мама рідна, відпускайте відразу нах той цирк
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31.05.2022 12:25 Ответить
Дебіли в верховній раді прийміть закон за предательство під час війни розстріл і все давно б скінчилось, а так ці ссукі із за яких гинуть наші хлопці і далі будуть предавать бо надіються що параша їх обміняе
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31.05.2022 12:59 Ответить
Якісь чорти подавали закон про розтріл солдатів зсу, а про розтріл колаборантів , навідників і зрадників ніт ! Чому ?

в Україні влада українська?
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31.05.2022 13:26 Ответить
imho, шибениця або в нижньо-верхній Тагіл. на вибір
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31.05.2022 15:29 Ответить
На мінні поля сволоту
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31.05.2022 18:39 Ответить
 
 