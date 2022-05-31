Жительницу Марьинки будут судить за распространение информации о расположении подразделений ВСУ, - Донецкая облпрокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Донецкой области будут судить жительницу Марьинки, которая распространяла информацию о расположении подразделений Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2022 года 58-летняя женщина регулярно передавала своей подруге, проживающей в Донецке, информацию о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины в г. Марьинка Донецкой области.
При этом правонарушительница знала, что внук знакомой является боевиком НЗФ так называемой ДНР и осознавала, что указанная информация может навредить национальной безопасности Украины.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении женщины по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
В настоящее время обвинительный акт направлен в Марьинский районный суд Донецкой области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
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Чого ви чекали від цих переселених москалів ? вони окупантами вважають зсу а не днр чи армію рф
Таких в донецькій луганській областях 90% якщо не більше
в Україні влада українська?