Вражеские обстрелы Николаевщины: Разрушены 20 гражданских объектов. ФОТО

В течение суток враг разрушил 20 гражданских объектов в Николаевской области. Полицейские продолжают фиксировать преступления в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, вражеские войска обстреляли пять населенных пунктов Николаевщины. Разрушения получили 17 частных домов, амбулатория и другие сооружения гражданской инфраструктуры. Среди мирного населения есть пострадавшие.

"Под обстрелами российского агрессора находились областной центр и населенные пункты – Очаков, Явкино, Новониколаевка, Мишково-Погорелово. Среди мирного населения есть пострадавшие.

Полицейские документируют последствия вражеских обстрелов и помогают потерпевшим.

По каждому факту нарушения законов и обычаев войны продолжаются расследования уголовных производств, начатых по ст. 438 Уголовного кодекса.











Вместе с тем полицейские отрабатывали вызовы, поступавшие на линию 102. За прошедшие сутки их зафиксировали 528. Все они проработаны.

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Полицейские Николаевщины продолжают стоять на страже безопасности и спокойствии жителей Николаевской области.