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Луганщина (6242) обстрел (20119) Нацполиция (15728)

За сутки враг 39 раз открывал огонь по Луганщине. Также есть факты похищения людей и мародерства, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки оккупант нанес авиационные ракетные удары по Северодонецку и Белогоровке. В результате обстрелов погибли и ранены мирные жители.

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Также в результате обстрелов повреждено 47 объектов. В г. Северодонецк – 12 многоквартирных домов, в г. Лисичанск – 4 многоквартирных и 8 частных домов, здание кафе. В Горском повреждено 4 многоквартирных и 5 частных домов и здание дошкольного заведения. По 2 частных дома повреждены в с.Тошковка, Викторовка, Нырково и Николаевка", - говорится в сообщении.

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Полиция зарегистрировала сообщение о незаконном лишении свободы боевиками НВФ местного жителя на временно оккупированной территории, два факта незаконного завладения транспортными средствами, 4 факта мародерства.

За сутки враг 39 раз открывал огонь по Луганщине. Также есть факты похищения людей и мародерства, - Нацполиция 01
За сутки враг 39 раз открывал огонь по Луганщине. Также есть факты похищения людей и мародерства, - Нацполиция 02
За сутки враг 39 раз открывал огонь по Луганщине. Также есть факты похищения людей и мародерства, - Нацполиция 03
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