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"Люди погибали в кроватях": Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Около 1:30 ночи российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент Коммуникации Нацполиции.

"Оккупанты продолжают поражать своей жестокостью. Очередная бомбардировка жилого сектора, как всегда цинично и жестоко - ночью. Люди гибли в постелях. Российские войска нанесли удар по Славянску сегодня в 01.30. После попадания ракеты Искандера в квартирах произошел пожар. На месте работали полиция и ГСЧС. В результате ракетного удара повреждены восемь жилых многоэтажек, школа, детский сад и гаражный кооператив", - говорится в сообщении.

Правоохранители помогали спасать людей, обходили поврежденные дома, выявляли тех, кому нужна помощь. Текущее количество пострадавших устанавливается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты не разрешают фермерам продавать черешню в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров

Люди погибали в кроватях: Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску 01
Люди погибали в кроватях: Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску 02
Люди погибали в кроватях: Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску 03
Люди погибали в кроватях: Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску 04
Люди погибали в кроватях: Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску 05
Люди погибали в кроватях: Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску 06
Люди погибали в кроватях: Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску 07
Люди погибали в кроватях: Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску 08
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Топ комментарии
+33
Штепу привязать на цепь - пусть встречает "наших ребят".....
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31.05.2022 13:44
+23
Ну ты и тварь!Я из Славянска -80% за Украину!Мы вынуждены выезжать и бросать все что у нас было!Желаю тебе ощутить такое!А во Львове не ловят колобарантов?или в Луцке?из-за таких как ты наш народ и делят!Диванный экспёрд
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31.05.2022 14:03
+12
Баден, тебе не надоело война в одну калитку. Или свинособакам можно все, а нам болт.
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31.05.2022 13:45
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Штепу привязать на цепь - пусть встречает "наших ребят".....
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31.05.2022 13:44 Ответить
Пишите в Страсбург, раз Законы не могли сделать нормальными. Там в Страсбурге, ей компенсацию присудили - Украина нарушила "какие то" Законы, "какого то" государства .

Почему Изгаилю это не приписывают? Та ладно Изгаиль...Эстонии, Латвие и Литве этого не могут приписать, так как они позаботились о юридической составляющей
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31.05.2022 13:55 Ответить
Баден, тебе не надоело война в одну калитку. Или свинособакам можно все, а нам болт.
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31.05.2022 13:45 Ответить
Он боится не только за свою жизнь. Но и за свою Америку!
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31.05.2022 13:51 Ответить
Ему выгодна такая война, в одни ворота. Война до бесконечности.
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31.05.2022 14:18 Ответить
Байден целый год уговаривал Верховн-ого "не ехать на шашлыки на майские", а до того три года его уговаривали "порохоботы"..
и только 24го февраля до Зеленского дошло.. - и он вдруг для всего Мира стал zуперменом за счёт ЗСУ, добровольцев, волонтёров и за счёт тысяч погибших и сотен кв.км. оккупированных территорий с украинцами..(
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31.05.2022 15:15 Ответить
Как бы не оказалось, что это второй януковощ. А не сбежал, потому что фсб запретила ( после януковоща, который сбежал). Тем более кто то должен был подписать капитуляцию.
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31.05.2022 15:54 Ответить
Все уговаривают. Паша (так президент Кириленко называет) два месяца просит - уезжайте. Вам бесплатный проезд, жилье, питание, одежда. Уезжайте. Это не Буча. Война 3 месяца идет. Дебилы с Богом в рулетку играют. Играйте - ваше право, но и не нойте когда осколок прилетит.
О себе: жизнь учу не по учебнику. 2 месяца в эвакуации.
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31.05.2022 16:16 Ответить
А это не его война.
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31.05.2022 17:49 Ответить
Ти ідіот чи то був сарказм? Байден нічого не винен Україні від слова "взагалі", але США все одно постачали і постачають військову технічну допомогу! Ти краще запитай у влади - чому болт забли за 2 роки на зсу і закатали більшість коштів у "асфальт"?
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31.05.2022 18:24 Ответить
асфабадітєлі взялися за Краматорськ...
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31.05.2022 13:46 Ответить
Цікаво місцеве насєлєніє якісь висновки для себе робить ? чи воно далі вважає що ми з москалями адін народ ?

Хоча певно так і вважає враховуючи що насєлєніє це і є ті самі переселені москалі яких переселили на місце винищених голодом українців
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31.05.2022 13:51 Ответить
Горбатого могила виправить....На жаль...
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31.05.2022 13:54 Ответить
Ну ты и тварь!Я из Славянска -80% за Украину!Мы вынуждены выезжать и бросать все что у нас было!Желаю тебе ощутить такое!А во Львове не ловят колобарантов?или в Луцке?из-за таких как ты наш народ и делят!Диванный экспёрд
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31.05.2022 14:03 Ответить
а ты кто такой, чтобы людям указывать?
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31.05.2022 14:22 Ответить
80% ? а у Львові 99%
Різницю ловиш ? через 20% мразєй страждає вся країна бо вони чекають своїх асвабадітєлєй
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31.05.2022 14:28 Ответить
Так за "какую разніцу" у Львові проголосували приблизно 25%.... Так не потрібно нам доводити, що ви більші українці, ніж інші...
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31.05.2022 22:43 Ответить
Да для них люди - это только те, кто на стороне сивочолого. Остальные ватники
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01.06.2022 08:00 Ответить
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31.05.2022 13:53 Ответить
Сколько бомбоубежищ построено в Славянске за 3 мес. войны?
Молчу уже ДО войны ...
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31.05.2022 13:54 Ответить
ты сколько раз за ночь каждые сутки на четвёртый месяц войны ходишь в бомбоубежище ?
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31.05.2022 14:14 Ответить
Было бы решение правительства+финансирование, убежища в Украине построили бы за пару месяцев. С запасными выходами. Но у нас о нападении знали, но никто не чесался
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01.06.2022 08:32 Ответить
Україну попереджали про російське вторгнення, а західні партнери, зокрема США, закликали готуватися до війни і вивозити людей за рік до початку бойових дій. Однак українська влада вирішила не сіяти "непотрібну паніку" і не знищувати економіку держави.
Джерело: https://censor.net/ua/n3344469
"Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3344469
Ось такі тяжкі кроки ,а чого ви чекали ?
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31.05.2022 13:57 Ответить
В 2014 році вони репетували, що ВСУ їх дюже обстрілює. Тепер різницю, придурки, зрозуміли? Коли звільняють свою територію намагаються спричинити МІНІМУМ пошкоджень. Щоб менше відбудовувати.
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31.05.2022 13:58 Ответить
к нам, а вы - это хто? угнетенный народ донбасса?
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31.05.2022 14:35 Ответить
Обычные украинцы из зоны боевых действий.
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31.05.2022 14:44 Ответить
Не обращайте внимания на вышивату. Это теже домбабвийские говнюки, только окрашенные в другой цвет. Нацию создает солидарность. И взаимовыручка. А не кваканье про второй сорт.
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31.05.2022 18:10 Ответить
город Славянск. Парламентские выборы 2019 ( 6-й год войны) :

ОПЗЖ + Оппозиционный блок + Партия Шария = 68,5 %

Слуга Народа = 26 %

Итого 95 %

Солидарность.
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31.05.2022 19:28 Ответить
У нас в Уголовном кодексе нет статьи "за сепаратистские настроения", рльлму и не наказывали.

А если ты хочешь, чтобы кто-то кого-то наказывал не по закону,

то ты с наказанием не по закону вполне и сам можешь справиться.
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31.05.2022 21:20 Ответить
"явка самая низкая по всей Украине"

ну если людям самим насрать на своё будущее, то к кому у них претензии ?
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31.05.2022 21:23 Ответить
Слушай, пора бы прекратить эти разговоры, кто за кого голосовал. Послушай, перехват орков, которые жалуются, что народ к ним относится враждебно ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ Украины, в.ч. и в "ЛНР и ДНР". "У нас тут друзей нет".
Надо было сносить тв рашки хотя бы на незанятых территориях Донбасса. Там живет часть потомков маргиналов, оставшихся после второй мировой войны, пригнанных с рашки восстанавливать Донбасс и получивших квартиры, как, впрочем и в Запорожье, Днепре. Этим не поможет даже прививка в виде войны...
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01.06.2022 08:20 Ответить
це все жахливо поза всяким сумнівом. Але в мене питання... там війна з 2014 року, три місяці жорстких боїв просто в 10-20 кілометрах від міста. Якого хріна там ще залишилися цивільні?
Чому не проведена евакуація? Зєля хоче Бучу№2 щоб там тусоватися з послами і президентами?
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31.05.2022 14:00 Ответить
Бо люди вірять в Залужного та ВСУ, а ще дивляться в новинах як у Києві пляжний сезон відкривається!
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31.05.2022 14:10 Ответить
Да, все верно. Ехать без денег некуда. В западной и центральной Ураине, цены на жилье взвинтили в несколько раз.
Выехать и спастись могут только, мажоры или женщины.
А обычных мужчин, в Украине считают людьми второго, а то и третьего сорта.
И при этом еще, требуют отдать какой-то долг родине.
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31.05.2022 14:30 Ответить
Якщо не має грошей, то родину треба відправляти за кордон, Польщу, Латвію, Литву, Німетчинну, навіть в Португалію де про них подбають
Моя родина вже другий місяць в Литві, донька навчається в школі, жінка знайшла роботу, зняли квартиру, держава компенсує кошти за піднайом житла, діють гуманітарку
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31.05.2022 15:09 Ответить
А кто отправит одиноких стариков? Хотя в законе о войне, говорят, сказано, что эвакуацию и содержание эвакуированных должно взять на себя государство. А у нас один раз выплатили 2 тыс, теперь отменяют, вернее, сокращают выплаты. Типа возвращайся домой, раз ваша территория уже не в зоне боевых действий. А куда, если дома продолжаются обстрелы и дом разрушен?
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01.06.2022 08:27 Ответить
30000 грн, это трехкомнатная в центре. Однушки во Львове по 12 тыщ.
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31.05.2022 17:52 Ответить
Как для пятерых человек, однушка такой себе вариант.
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31.05.2022 18:12 Ответить
Что вы молчите,-это ,что не Буча,не Ирпень?Почему? Пиариться можно на разрушениях освобождённых?
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31.05.2022 14:01 Ответить
у Ермака включена ?
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31.05.2022 14:15 Ответить
Говноеды путлера все обстрелы Украины делают на рассвете.
.падаль мавзолейная...вас крыс сжигают Джавелинами без раассвета...башни танков подлетают вверх метров на 15...Шакалы гребанные... от танкистов остаётся только Пыль...
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31.05.2022 14:14 Ответить
Зеленский и его команда, знали о войне за год. И не провели эвакуацию, не подготовились к войне. Бросили людей на произвол.
Зеленский ты хуже путина, ты соучастник этих убийств.
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31.05.2022 14:39 Ответить
Поки ЗСУ не почнуть винищивати жителів кацапстану, я чомусь почав думати , що українському керівництву з корупційних причин - не вигідно закінчувати війну.
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31.05.2022 15:28 Ответить
"В черговий раз ЗСУ підло обстріляли всі споруди московського кремля і артсклади
в московські області. Нафтобази під москвою горіли ще минулого тижня. Це якесь
варварство, москва у крові і разрухє, Київ нахабно ігнорує запити москви на мир.
Ваш пєрвий канал із Останкіно"

КОЛИ МИ ЦЕ ВЖЕ ПОЧУЄМО ??
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31.05.2022 16:35 Ответить
Дорого ми платемо за свою корупцію за свою мінливість за свою невіру і за своє не бажання утримувати армію і її розвиток.С 2014 так і не винесли урок.
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31.05.2022 18:08 Ответить
 
 