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Сообщено о подозрении коллаборанту, назначенному оккупантами "председателем военно-гражданской администрации" Днепрорудного, - Офис генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Запорожская областная прокуратура сообщила о подозрении депутату Запорожского облсовета в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2022 года мужчина добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупационными властями РФ и согласился на предложение занять псевдодолжность "главы военно-гражданской администрации г. Днепрорудное". О своем новом назначении подозреваемый сообщил жителей и предпринимателей города в видеообращении, в котором также призвал содействовать деятельности оккупационных властей.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.

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Сообщено о подозрении коллаборанту, назначенному оккупантами председателем военно-гражданской администрации Днепрорудного, - Офис генпрокурора 01

Автор: Анастасія Потіха
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Які на фіг "оголошення підозри"! Вбити падло "а-ля балицький" на місці проживання разом з усією родиною і по всьому.
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31.05.2022 14:03 Ответить
Как обычно, сдают позиции ВСУ
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31.05.2022 14:06 Ответить
Я ипало зачем запиксили!? чтоб удобнее было за зарплатой в Украину приезжать!?
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31.05.2022 14:44 Ответить
 
 