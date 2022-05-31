Сообщено о подозрении коллаборанту, назначенному оккупантами "председателем военно-гражданской администрации" Днепрорудного, - Офис генпрокурора. ФОТО

Запорожская областная прокуратура сообщила о подозрении депутату Запорожского облсовета в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2022 года мужчина добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупационными властями РФ и согласился на предложение занять псевдодолжность "главы военно-гражданской администрации г. Днепрорудное". О своем новом назначении подозреваемый сообщил жителей и предпринимателей города в видеообращении, в котором также призвал содействовать деятельности оккупационных властей.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.

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