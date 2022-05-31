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Обстрел Славянска: Три человека погибли, шестеро пострадавших. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате обстрела Славянска рашистами погибли три человека

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью в городе Славянск в результате вражеских обстрелов произошло возгорание нескольких квартир в многоэтажках, сгорел автомобиль.

В местной школе и еще в нескольких жилых домах выбиты окна, иссечены стены. Пожар, возникший в результате обстрела, спасателями ликвидирован.

Погибли три человека и пострадали шестеро", - сообщили сотрудники ГСЧС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Люди погибали в постелях": Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обстрел Славянска: Три человека погибли, шестеро пострадавших 01
Обстрел Славянска: Три человека погибли, шестеро пострадавших 02
Обстрел Славянска: Три человека погибли, шестеро пострадавших 03
Обстрел Славянска: Три человека погибли, шестеро пострадавших 04
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Летчиков и артиллеристов в плен не брать.
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31.05.2022 14:48 Ответить
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31.05.2022 15:24 Ответить
И так и будет. пока Европа и Бидон будут сопли жевать и ***** в зад заглядівать.
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31.05.2022 15:24 Ответить
Чому досі у вiдповiдь не знищуються житлові квартали в Росії та Білорусі? Пiдозрюю , що українська влада допомагає росії і їй не вигідно закінчувати війну.
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31.05.2022 16:03 Ответить
Чем прикажете знищувати кварталы розии?
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31.05.2022 18:15 Ответить
 
 