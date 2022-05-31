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Полтавщина (905) Крюковский вагоностроительный завод (10) Офис Генпрокурора (2036)

В Полтавской области разоблачили схему вывода средств вагоностроительного завода на счета российских предприятий, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Киевской городской прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом в отношении должностных лиц ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" по фактам завладения средствами предприятия и финансирования насильственного захвата государственной власти, изменения государственной границы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины

В Полтавской области разоблачили схему вывода средств вагоностроительного завода на счета российских предприятий, - Офис Генпрокурора 01

"В ходе досудебного расследования установлено, что при содействии гражданина РФ, которому принадлежит 25% акций, завод систематически производил закупку деталей для строительства вагонов у предприятий РФ по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства низшей стоимости", - говорится в сообщении.

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Правоохранители провели санкционированные обыски на территории завода, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, подтверждающие противоправные действия, совершенные гражданином РФ. По ходатайству прокуроров корпоративные права завода арестованы, решается вопрос передачи их в управление АРМА.
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Топ комментарии
+19
а ще цікаве питання: чому власність московитів досі не націоналізована?
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31.05.2022 15:02
+14
у кацапа 25% акций. Мне это снится?
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31.05.2022 15:03
+10
Чергові мерзенні гниди...
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31.05.2022 15:01
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Чергові мерзенні гниди...
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31.05.2022 15:01 Ответить
а ще цікаве питання: чому власність московитів досі не націоналізована?
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31.05.2022 15:02 Ответить
Бо це не власність московитів
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31.05.2022 15:22 Ответить
у кацапа 25% акций. Мне это снится?
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31.05.2022 15:03 Ответить
2021 рік.
"АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве"

Pumori Enterprises Investments Ltd связывают с группой VS Energy члена Совета Федерации РФ Александра Бабакова и российских бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.
Джерело: https://biz.censor.net/n3260182
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31.05.2022 15:27 Ответить
ви ще там схему з бітумом перевірте, прокурори. який для великого крадівництва ввозився з кацапстану.
потім перевірте коломойстького ще і саме крадівництво.
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31.05.2022 15:05 Ответить
І це на восьмому році війни. То це "Свинарчуки" чи Вовіни "Кнурчуки"?
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31.05.2022 15:07 Ответить
Та то всьо пєтя, і вообщє, нєначасі же. Не мішайте каломойше робить гешефт, гої.
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31.05.2022 15:13 Ответить
Хорошая схема ,человек владеет 75%акций завода , и у него забирают завод так как врадеющий 25% акций нарушил закон, дайте угадаю нацианализируют и продадут на закрытом аукционе коломойскому
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31.05.2022 15:21 Ответить
Треба вішати,бо інакше діла не буде. Гроші не пахнуть...
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31.05.2022 15:33 Ответить
ой ой ой глибоко так не копайте вже - як би на самих себе не вийти , акуратніше треба...
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31.05.2022 15:38 Ответить
Почему в Украине все государственные структуры сгнили от коррупции? На примере одной этой новостной статьи:
1. Как после 2014 г. какие-то россияне могут чем-то владеть в Украине? Ответа не было, нет и не будет.
2. Как после 2014 г. Украина может осуществлять торговлю с РФ? Ответа не было, нет и не будет.
3. Кто владеет 75% КВСЗ? Ответа не было, нет и не будет.
4. Как они стали владельцами 75% КВСЗ? Ответа не было, нет и не будет.
5. Какие объемы реальных продаж КВСЗ и какие при этом уплачивались налоги? Ответа не было, нет и не будет.
6. Почему продукция КВСЗ не конкурентоспособна на мировых рынках? Ответа не было, нет и не будет.
И т.д.

Вместо ответов на все эти вопросы, нам подсовывают "россиянина, владеющего 25% акций завода". Ладно, забрали у него акции и что дальше?

А вы знаете, что во времена СССР КВСЗ был ведущим предприятием по производству паромно-мостовых машин? Именно тех машин, которых нет в ВСУ от слова совсем. И мы теперь не можем планировать освобождение наших территорий, т.к. любая река - это непреодолимое препятствие для ВСУ.
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31.05.2022 16:11 Ответить
Откуда такие сведения, что нет у ВСУ понтонно-мостового парка?
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31.05.2022 18:18 Ответить
українські гниди за Петлюрою
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31.05.2022 16:14 Ответить
а шо там с Альфа Банком?? Чи Зеля за Фридмана також домовився як і за Абрамовича....
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31.05.2022 16:37 Ответить
От і закінчився піар на КВСЗ. Може хтось згадає, як Зеленський відвідуючи КВСЗ вимагав від міністра інфраструктури купити не 90 вагонів, а 100 та більше замовити дизель-потягів. Як Приходько стелився перед найвеличнішим.
Все, приїхали! Реально єдиний в країні конкурентоздатний завод транспортного машинобудування піде слідом за іншим конкурентоздатним - ЛУАЗом Свинарчука
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31.05.2022 17:58 Ответить
таких справ купа, раніше просто закривали очі чи хтось був в долі, нарешті щось роблять
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01.06.2022 01:31 Ответить
Тю, а що, парашисткі власники та бенефіціари ще насолоджуються майном на теріторії України?
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01.06.2022 09:25 Ответить
 
 