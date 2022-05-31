В Полтавской области разоблачили схему вывода средств вагоностроительного завода на счета российских предприятий, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Киевской городской прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом в отношении должностных лиц ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" по фактам завладения средствами предприятия и финансирования насильственного захвата государственной власти, изменения государственной границы Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины
"В ходе досудебного расследования установлено, что при содействии гражданина РФ, которому принадлежит 25% акций, завод систематически производил закупку деталей для строительства вагонов у предприятий РФ по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства низшей стоимости", - говорится в сообщении.
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Правоохранители провели санкционированные обыски на территории завода, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, подтверждающие противоправные действия, совершенные гражданином РФ. По ходатайству прокуроров корпоративные права завода арестованы, решается вопрос передачи их в управление АРМА.
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Джерело: https://biz.censor.net/n3260182
потім перевірте коломойстького ще і саме крадівництво.
1. Как после 2014 г. какие-то россияне могут чем-то владеть в Украине? Ответа не было, нет и не будет.
2. Как после 2014 г. Украина может осуществлять торговлю с РФ? Ответа не было, нет и не будет.
3. Кто владеет 75% КВСЗ? Ответа не было, нет и не будет.
4. Как они стали владельцами 75% КВСЗ? Ответа не было, нет и не будет.
5. Какие объемы реальных продаж КВСЗ и какие при этом уплачивались налоги? Ответа не было, нет и не будет.
6. Почему продукция КВСЗ не конкурентоспособна на мировых рынках? Ответа не было, нет и не будет.
И т.д.
Вместо ответов на все эти вопросы, нам подсовывают "россиянина, владеющего 25% акций завода". Ладно, забрали у него акции и что дальше?
А вы знаете, что во времена СССР КВСЗ был ведущим предприятием по производству паромно-мостовых машин? Именно тех машин, которых нет в ВСУ от слова совсем. И мы теперь не можем планировать освобождение наших территорий, т.к. любая река - это непреодолимое препятствие для ВСУ.
Все, приїхали! Реально єдиний в країні конкурентоздатний завод транспортного машинобудування піде слідом за іншим конкурентоздатним - ЛУАЗом Свинарчука