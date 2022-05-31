Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА. ФОТО

Сегодня ночью несколько часов враг бил по жилым кварталам населенного пункта Камышеваха Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

Как отмечается, строгое соблюдение норм безопасности снова спасло жителей Камышевахи. По словам главы громады Юрия Карапетяна, своевременное укрытие в безопасном месте позволило избежать жертв и раненых.

Жилищный фонд получил серьезные разрушения.

Руководство громады вместе с областными властями проводит эвакуацию и призывает местных жителей не пренебрегать возможностью добраться до более безопасных мест.

















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