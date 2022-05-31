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Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня ночью несколько часов враг бил по жилым кварталам населенного пункта Камышеваха Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

Как отмечается, строгое соблюдение норм безопасности снова спасло жителей Камышевахи. По словам главы громады Юрия Карапетяна, своевременное укрытие в безопасном месте позволило избежать жертв и раненых.

Жилищный фонд получил серьезные разрушения.

Руководство громады вместе с областными властями проводит эвакуацию и призывает местных жителей не пренебрегать возможностью добраться до более безопасных мест.

Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА 01
Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА 02
Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА 03
Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА 04
Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА 05
Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА 06
Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА 07
Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА 08

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Топ комментарии
+12
К большому сожалению и огорчению мудрый украинский народ ещё очень долго будет умываться кровавыми слезами за сделанный в своё время выбор этого пре3.14здента и его зелёной плесени. Но надо надеяться на лучшее и не всё ещё потеряно. Смерть русо-фашистским оккупантам.
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31.05.2022 15:32
+6
Сумно. Якщо вони просунуться ще на 20 км в напрямку Запоріжжя то вже зможуть бити градами по місту.
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31.05.2022 15:44
+4
Кто-нибудь может пояснить,ну вот орки НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ стреляют по Комышевахе, а наши что, сидят и смотрят? Или нечем отвечать? Так мы же УЖЕ получили западные гаубицы! Или их не всем распределили?
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31.05.2022 15:42
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К большому сожалению и огорчению мудрый украинский народ ещё очень долго будет умываться кровавыми слезами за сделанный в своё время выбор этого пре3.14здента и его зелёной плесени. Но надо надеяться на лучшее и не всё ещё потеряно. Смерть русо-фашистским оккупантам.
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31.05.2022 15:32 Ответить
Так путлер не віноват да? Не віновати руцкие убл-дки, которие стреляют ракетами по мирних людях? Віноват президент Украіни, что приказал всем Украинцам бороться?
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31.05.2022 16:08 Ответить
Что за хрень зелёноухая "он приказал НАРОДУ", это народ,УДА, ЗСУ сами пошли на войну и приказали ему выполнять свои обязанности а не выкабеливатся на телемарафоне коломойского с мосейчучкой что войны не будет а будут шашлыки, поэтому он и начал свои бункерные видосики.
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31.05.2022 16:39 Ответить
Якби зеля менше про шашлики думав а більше про Украинську армію. Можливо і війни не булоб. Вам мокшанам це не зрозуміти. Тільки мокшани можуть зліпити таке лайно: "Віноват президент Украіни, что приказал всем Украинцам бороться?" бо в мокшандії пукін цар і бог.
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31.05.2022 20:35 Ответить
"Можливо" то звісно надійна інформація 🤔
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31.05.2022 21:19 Ответить
Вони усе руйнують на своєму шляху.
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31.05.2022 15:40 Ответить
Кто-нибудь может пояснить,ну вот орки НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ стреляют по Комышевахе, а наши что, сидят и смотрят? Или нечем отвечать? Так мы же УЖЕ получили западные гаубицы! Или их не всем распределили?
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31.05.2022 15:42 Ответить
Сколько же вас мокшан на цензор нет набежало.
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31.05.2022 20:37 Ответить
Сумно. Якщо вони просунуться ще на 20 км в напрямку Запоріжжя то вже зможуть бити градами по місту.
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31.05.2022 15:44 Ответить
Вони на цих позиціях стоять майже з самого початку війни
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31.05.2022 21:21 Ответить
пздц блдь, до ЗП считанные километры
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31.05.2022 19:21 Ответить
Ну как минимум 30-40 километров до кольца.
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31.05.2022 20:39 Ответить
Ті самі кілометри, що і місяць, і 2 місяці тому, і навіть три місяці тому
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31.05.2022 21:23 Ответить
 
 