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Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня ночью несколько часов враг бил по жилым кварталам населенного пункта Камышеваха Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.
Как отмечается, строгое соблюдение норм безопасности снова спасло жителей Камышевахи. По словам главы громады Юрия Карапетяна, своевременное укрытие в безопасном месте позволило избежать жертв и раненых.
Жилищный фонд получил серьезные разрушения.
Руководство громады вместе с областными властями проводит эвакуацию и призывает местных жителей не пренебрегать возможностью добраться до более безопасных мест.
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