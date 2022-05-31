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Разведчики ДШВ уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Разведчики Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, в одном из районов выполнения задач воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов.

"Продолжаем и дальше выполнять боевые и уничтожать врагов Украины", - говорится в сообщении.

Разведчики ДШВ уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов 01
Разведчики ДШВ уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов 02
Разведчики ДШВ уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов 03
Разведчики ДШВ уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов 04
Разведчики ДШВ уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов 05

Читайте: На южном направлении ВСУ уничтожили 78 оккупантов, "Грады", "Пион" и другую вражескую технику, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+22
Камуфляж довольно свеженький. Видать либо новенькие либо на передке еще не бывали. Ну теперь и не будут)
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31.05.2022 16:49
+18
И все так чинно, благородно.....
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31.05.2022 16:50
+11
"Поховали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги..."
https://www.youtube.com/watch?v=PV5WslMSeHI&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9
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31.05.2022 17:02
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панове, а шо то за срань на 4 фото?
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31.05.2022 16:48 Ответить
Миноискатель...
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31.05.2022 16:53 Ответить
Кацапский, облегчённый - разработка Сколково....
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31.05.2022 16:55 Ответить
Кацапские черные археологи нашли ЗСУ и успокоились ))
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31.05.2022 17:39 Ответить
Камуфляж довольно свеженький. Видать либо новенькие либо на передке еще не бывали. Ну теперь и не будут)
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31.05.2022 16:49 Ответить
песта инженерам
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31.05.2022 18:03 Ответить
И все так чинно, благородно.....
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31.05.2022 16:50 Ответить
"Поховали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги..."
https://www.youtube.com/watch?v=PV5WslMSeHI&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9
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31.05.2022 17:02 Ответить
видать орки клады искали...
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31.05.2022 16:51 Ответить
Хороший получился "коп по войне". 😁
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31.05.2022 16:58 Ответить
гарне добриво, але не свіже)))))
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31.05.2022 16:56 Ответить
Воюють в будівельних рукавицях.
Друга армія світу,*****...
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31.05.2022 17:00 Ответить
ета кевлар такой, из белой пеньки.
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31.05.2022 20:13 Ответить
Если бы не волонтеры наши бы в таких же воевали
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31.05.2022 21:03 Ответить
це у нас вони будівельні, а у них тактіцскіє пірчаткі
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31.05.2022 21:51 Ответить
Чергові дохлі кацапські свині...
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31.05.2022 17:04 Ответить
Ну що? Я бачу - лише "гусянка" розбита Замінить траки і "до хати" Мені цікаво - а куди подівся кулемет з башти?
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31.05.2022 17:08 Ответить
первый жмурик - самострел. посмотрите на автомат и пальцы
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31.05.2022 17:21 Ответить
Поховали москаля край дороги,видно руки,видно ноги,видно роги...
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31.05.2022 17:27 Ответить
Орки устали, орки прилегли отдохнуть.
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31.05.2022 17:29 Ответить
З кожним здохлим кацапським орком їх стає менше.
Слава Україні, Героям Слава!!!
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31.05.2022 17:30 Ответить
ХАРКІВ_РУЛІТ@KHARKIV_RULIT

11 ч

ПИШУТЬ
От Херсона до Берислава за ночь в пятницу напрочь вырезали 4 блокпоста ОРКОВ РЕФЕ, скорее всего партизаны.
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31.05.2022 17:59 Ответить
В "дружеском" єдіноборствє команд развєдчіков і інженєров пабєділі развєдчікі , накрів сопєрніков "дружествєнним " агньом ! Ура, таваріщі ! Вольнов, для тебе знову робота ! Тільки кажи, шо всьо згарєло, тєла нєт !!!
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31.05.2022 18:26 Ответить
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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31.05.2022 18:38 Ответить
Свирепые бандеровцы зажмурили мальчика в синих трусиках!
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31.05.2022 18:40 Ответить
До речі кацапи знають чого ми їх орками називаємо? ОРК-одурманенный роспропагандой кацап. Все просто!
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31.05.2022 18:53 Ответить
а не одурманений, що хіба кращий, це тупа отмазка типа пропаганда, ніфіга, вони від народження непотріб
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31.05.2022 21:54 Ответить
Тактические перчатки на пятом фото интересные
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31.05.2022 20:46 Ответить
сколкофскіє, анало гоф нєт
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31.05.2022 21:55 Ответить
 
 