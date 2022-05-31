Разведчики ДШВ уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Разведчики Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, в одном из районов выполнения задач воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов.

"Продолжаем и дальше выполнять боевые и уничтожать врагов Украины", - говорится в сообщении.











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