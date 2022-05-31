Президент Словакии посетила Ирпень и Бородянку и встретилась с Зеленским. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Президентша Словакии Зузана Чапутова приехала с визитом в Украину, сегодня она посетила разрушенные российскими войсками Ирпень и Бородянку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в фейсбуке Чапутовой.
"В Бородянке и Ирпене я собственными глазами видела следы разрушений, которые принесли в Украину российские солдаты. За сотни километров к востоку и югу тысячи других мирных жителей Украины - женщин, мужчин, детей - все еще сталкиваются с такими же опустошениями. Я верю, что когда это ужас закончится, Украина снова расцветет. Как сегодня среди разрушенных домов в Бородянке или Ирпене расцвели цветы", - написала Чапутова.
Чапутова сегодня также встретилась в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, сообщил на странице в фейсбуке заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.
"Зузана подтвердила Зузаны) – именно под таким лозунгом проходит визит президентки Словацкой Республики Зузаны Чапутовой в Киеве. А Зузаны это тоже словацкие 155мм САУ. А еще личное лоббирование статуса кандидата Украины в ЕС, оборонная поддержка, взаимодействие в энергетической сфере, возможен совместный погранично-таможенный контроль", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Чапутова также выступила перед депутатами Верховной рады и проведет переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Директор Департамента коммуникаций Офиса президента Словакии Йозеф Матей сообщил, что по возвращении из Украины Чапутова проведет специальную пресс-конференцию.
Как сообщалось, министр обороны Словакии Ярослав Над подтвердил, что его страна передаст Украине 8 самоходных гаубиц Zuzana 2.
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