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Зеленский (16519) Ирпень (359) Словакия (758) Чапутова Зузана (36) Бородянка (63)

Президент Словакии посетила Ирпень и Бородянку и встретилась с Зеленским. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Президентша Словакии Зузана Чапутова приехала с визитом в Украину, сегодня она посетила разрушенные российскими войсками Ирпень и Бородянку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в фейсбуке Чапутовой.

"В Бородянке и Ирпене я собственными глазами видела следы разрушений, которые принесли в Украину российские солдаты. За сотни километров к востоку и югу тысячи других мирных жителей Украины - женщин, мужчин, детей - все еще сталкиваются с такими же опустошениями. Я верю, что когда это ужас закончится, Украина снова расцветет. Как сегодня среди разрушенных домов в Бородянке или Ирпене расцвели цветы", - написала Чапутова.

Президент Словакии посетила Ирпень и Бородянку и встретилась с Зеленским 01

Чапутова сегодня также встретилась в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, сообщил на странице в фейсбуке заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

Президент Словакии посетила Ирпень и Бородянку и встретилась с Зеленским 02

"Зузана подтвердила Зузаны) – именно под таким лозунгом проходит визит президентки Словацкой Республики Зузаны Чапутовой в Киеве. А Зузаны это тоже словацкие 155мм САУ. А еще личное лоббирование статуса кандидата Украины в ЕС, оборонная поддержка, взаимодействие в энергетической сфере, возможен совместный погранично-таможенный контроль", - говорится в сообщении.

Президент Словакии посетила Ирпень и Бородянку и встретилась с Зеленским 03

Также сообщается, что Чапутова также выступила перед депутатами Верховной рады и проведет переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Директор Департамента коммуникаций Офиса президента Словакии Йозеф Матей сообщил, что по возвращении из Украины Чапутова проведет специальную пресс-конференцию.

Как сообщалось, министр обороны Словакии Ярослав Над подтвердил, что его страна передаст Украине 8 самоходных гаубиц Zuzana 2.

Также читайте: Обсудили прогресс Украины в процессе получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС, - Зеленский провел переговоры с президентом Словакии Чапутовой
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Топ комментарии
+15
NAŠA LÁSKA - любимый президент словаков
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31.05.2022 17:43
+5
Декорації для відосиків зелі - вони на крові і кістках українців вибудовані .
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31.05.2022 17:38
+5
Як же ця "гнида зелена" страждає "нарцисизмом" ! Самці приматів, які претендують на лідерство, стараються частіше розставлять ноги, щоб було видно їх геніталії І ця "зелена макака" туди ж - ставить ноги "врозкаряку"!
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31.05.2022 18:03
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Це у них мабуть якесь розповсюджене ім'я : і президент, і САУ
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31.05.2022 17:36 Ответить
нам би так, но укроборонпром не здогадався догодити:
адже петро - це камінь, а володимир - між цими іменами вся наша державність з часів хрещення
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31.05.2022 18:42 Ответить
Декорації для відосиків зелі - вони на крові і кістках українців вибудовані .
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31.05.2022 17:38 Ответить
NAŠA LÁSKA - любимый президент словаков
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31.05.2022 17:43 Ответить
Красивая женщина.
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31.05.2022 18:06 Ответить
Во всех отношениях.
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31.05.2022 20:24 Ответить
Бубочка настоящий сын своего народа. Шерсть на морде лица еще немного вырастет и он сделает себе бороденку испаньйолку, после этого уберет лишнюю растительность по бокам своей репы и там у него получатся пейсы.
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31.05.2022 17:56 Ответить
Як же ця "гнида зелена" страждає "нарцисизмом" ! Самці приматів, які претендують на лідерство, стараються частіше розставлять ноги, щоб було видно їх геніталії І ця "зелена макака" туди ж - ставить ноги "врозкаряку"!
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31.05.2022 18:03 Ответить
Дуже жаль, що нині до нас їдуть перші особи з усього світу не полюбуватися нашою Україною, а висловити своє співчуття і підтримку на фоні цього оскалу "русского мира" в наших розбитих орками містах. Маємо надію, що наші друзі і союзники ще приїдуть сюди після війни в кращі часи і відчують різницю тоді і нині.
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31.05.2022 18:38 Ответить
Повезло словакам, что она работает у них на галерах, а не в Голливуде.
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31.05.2022 20:26 Ответить
ах, видосики, ежедневные гнусавые видосики... я...я..я я встретился... я переговорил... я... головка от примуса...
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01.06.2022 06:12 Ответить
 
 