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Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе в Северодонецке, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате авиаудара российских оккупантов по Северодонецку произошла утечка азотной кислоты.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе в Северодонецке, - Гайдай 01

"Авиаудар по Северодонецку. рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе", - говорится в сообщении.

Чиновник призвал жителей Луганщины не выходить из укрытий и подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором.

Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе в Северодонецке, - Гайдай 02

Отмечается, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые.

Также читайте: Часть Северодонецка уже контролируется войсками РФ, оцепление городу не угрожает, враг свободно передвигаться не может, - Гайдай

Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.
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Топ комментарии
+5
glavnoe shtoby veter na rashku podul...
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31.05.2022 19:49
+5
Все ок. Вітер на ростовську обл.
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31.05.2022 20:14
+3
здохніть, кацапи
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31.05.2022 19:48
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здохніть, кацапи
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31.05.2022 19:48 Ответить
glavnoe shtoby veter na rashku podul...
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31.05.2022 19:49 Ответить
Ну і *****, нехай ліквідують чи ліквідуються від того, а какаяразніца...
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31.05.2022 19:50 Ответить
в сєвєродонєцку очікують руске мір..десь було фото
К сожалению, в Луганской области есть ориентировочно 2% людей, которые ждут "русский мир", несмотря на все те ужасы, которые оккупанты совершали в Украине. По словам главы ОВА Сергея Гайдая, они ничего не хотят от жизни, ведь просто привыкли плыть по течению
https://24tv.ua/ru/ni-o-chem-ne-mechtajut-nichego-ne-hotjat-gajdaj-o-ljudjah-kotorye_n1990032
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31.05.2022 19:53 Ответить
та як хочуть, то відправити їх до рф, у нас демократична держава і силою ми тут нікого не тримаємо.
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31.05.2022 21:44 Ответить
Все ок. Вітер на ростовську обл.
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31.05.2022 20:14 Ответить
Который раз уже.
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31.05.2022 20:19 Ответить
***.бои уже третий месяц, неужели нельзя было вывезти это дерьмо из города.тем идиотам которые напишут,что надо было давно населению эвакуироваться,напомню что там находятся и наши войска которые дышат кислотой
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31.05.2022 20:56 Ответить
У військових мабуть є протигази на такий випадок. Вони ж мабуть знали, що кислота є на заводі і що його будуть бомбити навмисно для цього. Бо ришисти - це недолюдки.
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31.05.2022 22:06 Ответить
не випадково влучили а прицільно стріляли і попали....
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31.05.2022 21:10 Ответить
ТАК ПРОТИВОГАЗЫ У ВСЕХ ЛЮДЕЙ ЕСТЬ !!!???
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01.06.2022 17:54 Ответить
 
 