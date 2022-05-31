Посол США в Украине Бринк посетила аэродром в Гостомеле. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк, прибывшая накануне в Киев, во вторник посетила аэродром в Гостомеле.
"Моя первая поездка за пределы Киева была на аэродром Гостомель, где украинские защитники сражались и выиграли одно из первых крупных битв в войне. Мои мысли - на Донбассе, где сейчас идет решающая битва", - написала Бринк в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+10 Andrew86
показать весь комментарий31.05.2022 19:53
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показать весь комментарий31.05.2022 20:11
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В іхніх країнах зовсім інші проблеми.
Чи ви переймаєтесь ,що відбувається в африканських країнах з водою.чи нестачею їжі..? от так вони дивляться на нас..То у нас жах..а для них шоу Анджеліни Джолі
Але що робити? Люди мають якось жити, якось працювати, постійний негатив ситуацію не покращить. Тому навіть у тій жахливій ситуації, що є, на контрасті знаходять приємні моменти.