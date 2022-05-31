Посол США в Украине Бринк посетила аэродром в Гостомеле. ФОТО

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк, прибывшая накануне в Киев, во вторник посетила аэродром в Гостомеле.

"Моя первая поездка за пределы Киева была на аэродром Гостомель, где украинские защитники сражались и выиграли одно из первых крупных битв в войне. Мои мысли - на Донбассе, где сейчас идет решающая битва", - написала Бринк в твиттере, передает Цензор.НЕТ.



