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Посол США в Украине Бринк посетила аэродром в Гостомеле. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк, прибывшая накануне в Киев, во вторник посетила аэродром в Гостомеле.

"Моя первая поездка за пределы Киева была на аэродром Гостомель, где украинские защитники сражались и выиграли одно из первых крупных битв в войне. Мои мысли - на Донбассе, где сейчас идет решающая битва", - написала Бринк в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Посол США в Украине Бринк посетила аэродром в Гостомеле 01
Посол США в Украине Бринк посетила аэродром в Гостомеле 02
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Топ комментарии
+10
Это хорошо, что начали с Гостомеля. Г-жа посол узнает, какая мразь работает в Укроборонпроме, в ГП Антонов, если не смогли уберечь накануне вторжения визитную карточку Украины.
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31.05.2022 19:53
+5
Шо за жирный скользкий поц на фото?
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31.05.2022 20:03
+5
Шо-то очень похоже на кальку с воя русских пропагандонов...
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31.05.2022 20:11
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Это хорошо, что начали с Гостомеля. Г-жа посол узнает, какая мразь работает в Укроборонпроме, в ГП Антонов, если не смогли уберечь накануне вторжения визитную карточку Украины.
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31.05.2022 19:53 Ответить
Есть у меня некие надежды на госпожу Бринк. Надеюсь она она окажет положительное влияние и на наших клоунов и на американских...
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31.05.2022 19:56 Ответить
как показывает опыт прошлого, если она и окажет влияние на американских, то даже они и дальше ничего не смогут сделать с зелёными клоунами. те их просто игнорируют. слушают и едят дальше, абсолютно ничего ни меняя на деле.
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31.05.2022 20:06 Ответить
от мені цікаво, чому п.здота, яка напружується в термінах типу "захисники і захисниці" не верещать щоб використовували замість "посол" - "послиця"...
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31.05.2022 19:57 Ответить
100%!!! 😂
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31.05.2022 23:03 Ответить
Бо як не крути, а разом захисник і захисниця буде захисники.
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31.05.2022 23:13 Ответить
Як вам пояснити? для світу.--це як реаліті шоу...Ви чомусь думаєте ,шо вони переймаються тим що відбувається в Україні..для них ,побувати в місцях бойових дій .це як побувати в Голлівуді на зйомках кіно..
В іхніх країнах зовсім інші проблеми.
Чи ви переймаєтесь ,що відбувається в африканських країнах з водою.чи нестачею їжі..? от так вони дивляться на нас..То у нас жах..а для них шоу Анджеліни Джолі
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31.05.2022 20:00 Ответить
У нашому суспільстві теж частина це так сприймає. Пропаганда сприяє цьому - не публікуються наші втрати, наші поразки, зміщується акцент на приємні новини.
Але що робити? Люди мають якось жити, якось працювати, постійний негатив ситуацію не покращить. Тому навіть у тій жахливій ситуації, що є, на контрасті знаходять приємні моменти.
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31.05.2022 20:05 Ответить
Шо-то очень похоже на кальку с воя русских пропагандонов...
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31.05.2022 20:11 Ответить
Шо за жирный скользкий поц на фото?
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31.05.2022 20:03 Ответить
буклетик-пакетик приготовил.. дайте денюжку.....
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31.05.2022 20:25 Ответить
Першочергові відвідини Гостомеля вказують на те що Дженіфер Брінк добре володіє інформацією і знає що було ключовим в захисті Київа і подольшої віри України в перемогу.
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31.05.2022 20:45 Ответить
Що роблять підараси з Укроборонпрому біля посла. Злодії які допустили до втрати літака, танцюють на кістках.
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31.05.2022 21:53 Ответить
 
 