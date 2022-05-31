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Забрали даже детские простыни, - украинка узнала на российском танке ворованные из ее квартиры вещи. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская беженка в Великобритании Алина Коренюк узнала предметы, которые, по всей видимости, были украдены из ее дома, на одном из недавно опубликованных в сети снимков. Они стояли на русском танке.

Как информирует Цензор.НЕТ, историю украинки рассказало издание BBC.

Отмечается, что на фотографии, сделанной в конце мая, видно, как танк проезжает мимо разбомбленных жилых домов в городе Попасная. По словам женщины, в коробке на фотографии лежит новый бойлер, который планировалось установить до начала войны.

Как пишет издание, Алина с детьми покинули Украину 8 апреля и живут у британской пары в Ноттингемшире. Она утверждает, что фотография с танком была сделана на улице всего в пяти минутах ходьбы от ее дома. Сначала ее заметил муж.

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Кроме бойлера, украинка узнала на баке скатерть с дачи, новые постельные принадлежности Disney для ее детей и красное одеяло. Она предположила, что постельное белье использовалось, чтобы накрыть что-нибудь, возможно, телевизор или другое электронное оборудование, все это осталось в доме, когда семья была вынуждена уехать.

Алина отметила, что не удивлена произошедшим.

"Мы ожидали, что все, что не уничтожили, они украдут. Мы предполагали, что дома в Попасной будут разграблены, нам много раз об этом говорили", – рассказала она.

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Забрали даже детские простыни, - украинка узнала на российском танке ворованные из ее квартиры вещи 01
Забрали даже детские простыни, - украинка узнала на российском танке ворованные из ее квартиры вещи 02
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Топ комментарии
+87
Прибарахлились, а який красава на танчику, ліцо одухотворьонноє скрєпамі!
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31.05.2022 20:06
+50
Так вот ты какой, русский витязь...
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31.05.2022 20:09
+44
Ох и рожа, чистокровный рузьке
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31.05.2022 20:06
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ну Що казати.....
Гопнікі і Садісти
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31.05.2022 20:05 Ответить
Прибарахлились, а який красава на танчику, ліцо одухотворьонноє скрєпамі!
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31.05.2022 20:06 Ответить
isteny kacap
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31.05.2022 20:09 Ответить
в 6й генерации )
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31.05.2022 20:13 Ответить
поправочка: дегенерації
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31.05.2022 20:19 Ответить
З такою пикою жодна жінка не обере... навіть з краденим бойлером і тєліком.
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31.05.2022 20:15 Ответить
жінка не обире, а кацапка обире
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31.05.2022 20:22 Ответить
ти думаєш кацапки чимось кращі? такіж самі потвори.....
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31.05.2022 20:24 Ответить
тому й обире, бо кацапка - не жінка
згадайте тьотку з Бєлгорода, яка хотіла різати піськи українським дітям
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31.05.2022 20:35 Ответить
на обложку "Дер Унтерменш - 2022"
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31.05.2022 20:21 Ответить
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31.05.2022 20:28 Ответить
Цей ***** має з'явитися у підручниках нової історії, відомим прообразом підорашки у західного світу і макетом для китайських солдатиків кацапів дегенератів
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31.05.2022 20:29 Ответить
Тільки вчора ознайомився з творчістю. Росіянин, що не любить росіян, - Васілій Шульженко. Там ще багато такого))
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01.06.2022 01:19 Ответить
І до речі, він у своєму інтерв'ю згадує випадок, коли "..был в Касимове случай - молодой деревенский парень прямо в поле поймал и изнасиловал бабку лет семидесяти пяти."
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01.06.2022 01:25 Ответить
Ох и рожа, чистокровный рузьке
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31.05.2022 20:06 Ответить
Асвабадитель Дамбаса
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31.05.2022 20:25 Ответить
Хто мавпу на танк посадив? А, то здається російский окупант.
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31.05.2022 20:07 Ответить
класная фотка! рожа у орка зачетная и антураж
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31.05.2022 20:08 Ответить
на рожі весь кацапський інтелект від пьйотра до владіміра...
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31.05.2022 20:27 Ответить
я хочу щоб кордон з тим що залишиться від кацапні було вимощено розйобаною кацапською технікою.
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31.05.2022 20:09 Ответить
Так вот ты какой, русский витязь...
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31.05.2022 20:09 Ответить
алкогенезис на почвє кровосмєсітєльства
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31.05.2022 20:23 Ответить
продукт снохачєства
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31.05.2022 21:53 Ответить
Како імя твоє? Пєрєсвєт? Нє! *******? Нє! А, **********! Так точно!
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31.05.2022 21:56 Ответить
Страна ворья. От ***** до последнего нищего бурято-удмурта
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31.05.2022 20:10 Ответить
eti kartinki nado na zapad v pressu posharitj - pustj polubujutsa
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31.05.2022 20:10 Ответить
Так BBC опубликовало, куда уж дальше-то.
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31.05.2022 20:13 Ответить
malo...nado imi vse smi zakydati....tak shtob dazhe v afrike znali sho take rjuzke armija....
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31.05.2022 20:16 Ответить
В Африке похоже и пойдёт одобрямс. Ибо там тоже много где еще не выросли из архаичного понятия что обирать захваченное племя - честь и хвала.
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31.05.2022 20:55 Ответить
Погляньте на оту кацапську рожу-ано жівя в гавнє атрадясь нє відєла одєяла...
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31.05.2022 20:13 Ответить
Схожий на одного персонажа із фільму Wrong Turn
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31.05.2022 20:14 Ответить
Тично! Мелкого, с двойным топором, который по деревьям бегал
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31.05.2022 20:15 Ответить
опознать владельца рожи с помощью проги исскуственного интеллекта здесь ну никак не получится. в виду отсутствия интеллекта у и детям прибарахлившегося.
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31.05.2022 20:15 Ответить
Таку "зачьотну" морду точно впізнають.
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31.05.2022 20:21 Ответить
Я полтора года проработал, пытаясь вредрить искусственный интеллект в свинарнике. Мои подопечные были куда как симпатичнее.
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31.05.2022 20:25 Ответить
Яка гидота ця "друга армія світу". Ця світлина повинна облетіти увесь мир, щоб всі побачили, що є насправді вєлікая расія....
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31.05.2022 20:20 Ответить
Раша-фашист отоварився в Україні... чекаю коли його отоварять воїни ЗСУ.
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31.05.2022 20:21 Ответить
і майже всі кацапи вірять що то не вони то фейки они самодостаточные а рос солдат это мужество благородие як сказав тарзан -«Я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире. Тот жуткий фейк, который пытаются навесить. Пытаются очернить образ русского солдата. Этому могут поверить только те, кто совершенно не понимает менталитет русского солдата»,- рассказал Тарзан у себя в социальных сетях.https://www.youtube.com/shorts/5NnlXv3EwFQ?&ab_channel=SportsNation
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31.05.2022 20:24 Ответить
Та пускай заткнется это чмо, кто его Тарзаном вообще назначил? я знаю одного Тарзана - Джонни Вейсмюллер, а это что за самозванец? ничего своего нет у москалей, начиная от названия страны и дальше по списку. Да что там очернять, на его рожу только подивитесь - это же смесь неандертальца, ордынца и павиана. "Украл, выпил, в тюрьму на перегной" - вот их смысл жизни.
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31.05.2022 23:09 Ответить
Ну и рожа у тебя, Шарапов.
Российская.
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31.05.2022 20:25 Ответить
армия орков мосорные бомжи ...
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31.05.2022 20:28 Ответить
московіти живуть за принципом що якщо нічого не поцупив то день дарма прожитий.
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01.06.2022 00:47 Ответить
Ну й рожа в цього покидька.Це навіть не орк з Мордора, це взагалі якийсь виродок.
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31.05.2022 20:36 Ответить
Це ж яким треба бути ідіотом, щоб своїм орченятам красти простирадла... Та невже ти, тварюка, не можеш його купити
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31.05.2022 20:36 Ответить
Та шо ви панімаєтє, то дінаміческая броня, нікакой сраний джавєлін не прабйот.
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31.05.2022 20:59 Ответить
Покажите всему миру этих асвабадителей рузгого языга
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31.05.2022 21:06 Ответить
Великая страна.. бомжі смердючі
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31.05.2022 21:08 Ответить
советский солдат отнимает велосипед у немки
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31.05.2022 21:37 Ответить
І хто тепер скаже що в рф не живуть гобліни?

Їх треба денацифікувати у нуль. Гоблінів на планеті в майбутньому не треба. Вони нам у своїх засобах масової дезінформації відкрито погрожують вбивствами мільйонів українців за просто так за це ми маємо знищити усіх гоблінів. А за все що вони вже встигли відповісти десятикратно, стократно і тисячократно - всі росіяни їх майно мають бути перероблені на запчастини і взяті у вигляді репарацій.
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31.05.2022 21:39 Ответить
Їде зверху , бо всередині теж все завалено награбованим .
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31.05.2022 21:51 Ответить
А рожа яка! Дійсно орк.
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31.05.2022 21:57 Ответить
"Премія Дарвіна" навіть не десятирічча , а усіх 22 років 21 століття ...

Я дуже сер"йозно рекомендую послати цю світлину по відповідній адресі !
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31.05.2022 22:07 Ответить
і піля цього рускі ще кричать, що їхні солдати нічого не ворують, що це все брехня.
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31.05.2022 23:50 Ответить
Крадуть все , я в шоці , так як кацапня постійно кричить про свою велич і що іх армія , це друга армія в світі !

Голодранці ви , москальня клята , вбивці і мародери , гвалтівники і алкашня !

Будьте ви прокляті і залишіть нас в спокої , тому що всі здохнете на нашій землі 😠🤬
Ми вам не пробачимо і не забудемо того , що ви робите з нашим народом і краіною !!
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01.06.2022 00:25 Ответить
какая отвратительная... РОЖА (с)
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01.06.2022 05:14 Ответить
2 Stärkste Zappzarapp Armee (ZA) der Welt
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01.06.2022 18:50 Ответить
 
 