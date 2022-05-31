Забрали даже детские простыни, - украинка узнала на российском танке ворованные из ее квартиры вещи. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская беженка в Великобритании Алина Коренюк узнала предметы, которые, по всей видимости, были украдены из ее дома, на одном из недавно опубликованных в сети снимков. Они стояли на русском танке.
Как информирует Цензор.НЕТ, историю украинки рассказало издание BBC.
Отмечается, что на фотографии, сделанной в конце мая, видно, как танк проезжает мимо разбомбленных жилых домов в городе Попасная. По словам женщины, в коробке на фотографии лежит новый бойлер, который планировалось установить до начала войны.
Как пишет издание, Алина с детьми покинули Украину 8 апреля и живут у британской пары в Ноттингемшире. Она утверждает, что фотография с танком была сделана на улице всего в пяти минутах ходьбы от ее дома. Сначала ее заметил муж.
Кроме бойлера, украинка узнала на баке скатерть с дачи, новые постельные принадлежности Disney для ее детей и красное одеяло. Она предположила, что постельное белье использовалось, чтобы накрыть что-нибудь, возможно, телевизор или другое электронное оборудование, все это осталось в доме, когда семья была вынуждена уехать.
Алина отметила, что не удивлена произошедшим.
"Мы ожидали, что все, что не уничтожили, они украдут. Мы предполагали, что дома в Попасной будут разграблены, нам много раз об этом говорили", – рассказала она.
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Гопнікі і Садісти
згадайте тьотку з Бєлгорода, яка хотіла різати піськи українським дітям
в тюрьмуна перегной" - вот их смысл жизни.
Российская.
Їх треба денацифікувати у нуль. Гоблінів на планеті в майбутньому не треба. Вони нам у своїх засобах масової дезінформації відкрито погрожують вбивствами мільйонів українців за просто так за це ми маємо знищити усіх гоблінів. А за все що вони вже встигли відповісти десятикратно, стократно і тисячократно - всі росіяни їх майно мають бути перероблені на запчастини і взяті у вигляді репарацій.
Я дуже сер"йозно рекомендую послати цю світлину по відповідній адресі !
Голодранці ви , москальня клята , вбивці і мародери , гвалтівники і алкашня !
Будьте ви прокляті і залишіть нас в спокої , тому що всі здохнете на нашій землі 😠🤬
Ми вам не пробачимо і не забудемо того , що ви робите з нашим народом і краіною !!