За 31 мая в Донецкой области погибли 4 мирных жителя, 7 - ранены, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Во вторник, 31 мая, в Донецкой области в результате обстрелов российскими войсками погибли 4 мирных жителя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"За 31 мая россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске и 1 в Райгородке. Еще 7 гражданских получили ранения", - написал Кириленко.
Он также отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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показать весь комментарий31.05.2022 21:14 Ответить Мне нравится 0
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