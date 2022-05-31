РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12996 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 371 1
Донецкая область (7126) Кириленко Павел (622) военные преступления (1157)

За 31 мая в Донецкой области погибли 4 мирных жителя, 7 - ранены, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во вторник, 31 мая, в Донецкой области в результате обстрелов российскими войсками погибли 4 мирных жителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 31 мая россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске и 1 в Райгородке. Еще 7 гражданских получили ранения", - написал Кириленко.

Он также отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Также читайте: Еврокомиссар по вопросам юстиции Рейндерс встретился с Венедиктовой по поводу военных преступлений РФ

За 31 мая в Донецкой области погибли 4 мирных жителя, 7 - ранены, - ОВА 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
31.05.2022 21:14 Ответить
 
 