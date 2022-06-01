Рашисты вывозят награбленное украинское зерно в оккупированный Крым. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Из захваченных Россией областей Украины колонны грузовиков везут в оккупированный Крым награбленное зерно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Кузова грузовых автомобилей закрыты тентами, среди номерных знаков преобладают номера крымского региона, а также Краснодарского края, примерно 15% – город Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Один из водителей, с которым удалось поговорить корреспонденту Крым. Реалии, сказал, что это зерно украинское и везут его в Севастополь, но отказался сообщить, из какой именно оккупированной области юга Украины зерно взяли.
Журналист в течение нескольких часов насчитал около 30 грузовиков с зерном, которые двигаются от Джанкоя в направлении Симферополя и более 10 – в направлении Симферополя в Севастополь. Часть зерновозов перед Симферополем повернула в сторону Керчи.
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думайТЄ!
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