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Рашисты вывозят награбленное украинское зерно в оккупированный Крым. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Из захваченных Россией областей Украины колонны грузовиков везут в оккупированный Крым награбленное зерно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Рашисты вывозят награбленное украинское зерно в оккупированный Крым 01

Кузова грузовых автомобилей закрыты тентами, среди номерных знаков преобладают номера крымского региона, а также Краснодарского края, примерно 15% – город Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Один из водителей, с которым удалось поговорить корреспонденту Крым. Реалии, сказал, что это зерно украинское и везут его в Севастополь, но отказался сообщить, из какой именно оккупированной области юга Украины зерно взяли.

Рашисты вывозят награбленное украинское зерно в оккупированный Крым 02

Журналист в течение нескольких часов насчитал около 30 грузовиков с зерном, которые двигаются от Джанкоя в направлении Симферополя и более 10 – в направлении Симферополя в Севастополь. Часть зерновозов перед Симферополем повернула в сторону Керчи.

Также читайте: В Сирию прибыло очередное судно РФ с украденным в Украине зерном, - СМИ
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Топ комментарии
+15
мародерство на государственном уровне.

страна воров.
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01.06.2022 00:02
+8
а ще вони гвалтують, вбивають, руйнують.. а ми шо?

https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ

думайТЄ!
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01.06.2022 00:02
+5
Крадуть кацапи все - зерно , метал , меблі , пральні машини і найстрашніше , це крадуть наших дітей і вивозять до Сибіру 😠
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01.06.2022 00:07
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мародерство на государственном уровне.

страна воров.
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01.06.2022 00:02 Ответить
Так "антифашистская" "антибендеровская" спецоперацыя против неонацистских укробоевиков. Все идетЪ па плану
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01.06.2022 00:55 Ответить
а ще вони гвалтують, вбивають, руйнують.. а ми шо?

https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ

думайТЄ!
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01.06.2022 00:02 Ответить
думайТЄ підари зеленожопі
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01.06.2022 00:03 Ответить
Крадуть кацапи все - зерно , метал , меблі , пральні машини і найстрашніше , це крадуть наших дітей і вивозять до Сибіру 😠
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01.06.2022 00:07 Ответить
30 тисяч зажмуреного біомусору компенсували сотнями тисяч українських дітей....
профіт 10005000%
так можна воювати до другого пришестя....

чмошники зеленожопі як же ви могли проголосувати за це порожнє місце!!!!! в часі війни!!!
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01.06.2022 00:17 Ответить
Методом «відкушування».

Прем'єр-міністр Фінляндії після візиту до Києва виступила проти прискореного членства України до ЄС. І в цьому вона має рацію! Політик побачила на власні очі, що офіс президента у співдружності із завгоспом Єрмаком здає росіянам Україну методом «відкушування» територій частинами.

Піаніст, який грає на роялі нетрадиційним способом, вже здав росіянам Херсонську область, Приазов'є, 95% Луганської області, та 80% Запорізької області.

Поки слуги народу смажили шашлики на 9 травня, окупанти під дулами автоматів депортували до снігової Нігерії у фільтраційні табори майже півтора мільйона громадян України серед яких 230 тисяч українських дітей, які у 16 років отримують паспорт із двоголовою куркою - мутантом, а у 18 років в урочистій обстановці на плацу їм вручать російський військовий квиток, автомат і новобранці будуть направлені воювати проти народа України.

БТР Шойгу на глазах у родителей переезжает колесами солдата https://www.youtube.com/watch?v=1NWRA0dUB5g
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01.06.2022 09:57 Ответить
Мені цікаво за кермом цих машин москалі чи "гніди українці". На елеваторах солдати грузять чи "гніди українці". Хто це все забеспечує. Тількі не кажіть шо за кожним українцем там москаль з афтоматом. Вибачте за емоциї.
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01.06.2022 00:12 Ответить
Я думаю шо таки гниды, в основном. Вон сколько набежало в Херсоне какторчки брать, парашинских. Вот как моя бабушка, про немцев сказала, хорошо что не убили с трёхлетний ребёнком! А я, пионер, твою мать, говорил, надо было их взорвать. Война это ****, боль, страх и ненависть к окупантам! И выжить ещё!
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01.06.2022 00:27 Ответить
Ну так хай працюють спецслужби підірвуть парочку вантажівок а краще кораблик с зерном
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01.06.2022 00:13 Ответить
Те що вони мародерять це одне а те що ми спокійно даємо це робити зовсім інше.
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01.06.2022 00:14 Ответить
Кацапи повинні заплатити за все! Абсолютно за все!
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01.06.2022 00:16 Ответить
ми їм дозволили,все йде за планом..бо як каже одна людина.яка знала більше за пересічних українців,..якби ми почали щось таке робити ,вивозити зерно ,копати окопи ітд ..це викликало б паніку та зупинку економіки,якось так.
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01.06.2022 00:21 Ответить
Везите мразота, везите, зерно специальное с биолабораторий..
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01.06.2022 00:21 Ответить
для ковидных голубятен!
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02.06.2022 00:49 Ответить
Зерно " на шару " , платить не надо, отвечать за грабёж тоже не надо.
Вот это бизнес -- антибендеровская операция.
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01.06.2022 00:27 Ответить
Коли почались військові навчання на морі і це утруднило роботу наших чорноморських портів, я навіть і не подумав, що ця морська блокада була явним доказом затвердженого плану окупації хоча б півдня України. Мільйони тон зерна!!! Берем на сьогодні по 300 доларів за тону кукурудзи чи пшениці. І маємо 300 млн. за вивезений мільйон. Скільки його вдастся вивезти - не знаю. Але втрати для нашої економіки - колосальні.
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01.06.2022 07:51 Ответить
Почему не уничтожили зерно, почему кормите оккупантов. Кто конкретно виноват
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01.06.2022 09:01 Ответить
ОДИН РАЗ ПО КОЛОННЕ И НЕ БУДУТ БОЛЬШЕ ВОЗИТ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.06.2022 11:24 Ответить
Тю блін та не сцить - домовленість в Оманіце домовленість, пацан сказав, пацан зробив
Ви ж сами цього пацана вибрали у 2019 му.
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01.06.2022 12:10 Ответить
 
 