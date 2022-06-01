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Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Луганской ОВА отмечают, что оккупанты ведут штурмовые действия, закрепляются в центре Северодонецка, при этом продолжая разрушать инфраструктуру и объекты промышленности.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"31 мая в 18:55 захватчики из самолета атаковали объединение "Азот", в результате чего произошел выброс ядовитых веществ. Днем враг произвел артиллерийский обстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске – зафиксированы повреждения нескольких помещений. Продолжается циничное уничтожение жилого фонда", - говорится в сообщении.

Сергей Гайдай добавляет, что в Горном россиянами разрушены по меньшей мере шесть домов и местная школа искусств, во Врубовке – шесть домов, в Новоивановке – пять, в Северодонецке – четыре, в Лисичанске – три, в Николаевке – два.

Также читайте: Большая часть Северодонецка контролируется россиянами, почти 100% инфраструктуры города разрушены, - Гайдай

Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 01
Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 02
Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 03

"Штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города. Кроме того, россияне пытаются вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Комышевахи и Ныркового" , – отмечает глава ОВА.


Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 04
Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 05
Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 06
Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 07
Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 08
Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 09
Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 10

За минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей.
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Топ комментарии
+33
Кацапы четко усвоили тактику *****,чтобы войти в город-надо его предварительно стереть с лица земли. Так же делалось у нас в Рубежном. Они отлично знают, что им там не жить. Разграбили все квартиры, поотжимали машины и пошли дальше. Главное повесить свою ссанную тряпку и как скрепу оставить кучу фекалий в ограбленной квартире. Они как саранча расползаются по стране.Аж мерзко.
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01.06.2022 08:55
+29
Як увійшли, так і вийдуть. Виметуться.
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01.06.2022 08:31
+13
Лисичанськ за річкою. На високому березі. Мости підірвані. Плюс 155 калібри під'їхали.
Це може бути для орків Мощун-9 чи Білогорівка-4.
Побачимо...
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01.06.2022 09:01
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Як увійшли, так і вийдуть. Виметуться.
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01.06.2022 08:31 Ответить
На других укр.ресурсах заняли большую часть города,но окружения пока нет.
Вова чекай дальше,береги бойцов.
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01.06.2022 08:34 Ответить
Тобі, з Швейцарії українських вояків не жалко.
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01.06.2022 09:09 Ответить
ти дурний, чи що? це наші люди, наші батьки, чоловіки і сини! територію відвоювати можна, а людей, навчених, обстріляних і мотивованих не воскресиш!
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01.06.2022 09:45 Ответить
Хто вони?
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01.06.2022 08:42 Ответить
Мабуть, співвітчизники Ніколая, кацапи. В середині квітня захопили, а тепер вже здали.

Насправді весь зміст комента був саме в слові «здали», а що - то вже другорядне.
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01.06.2022 08:48 Ответить
Та да, в Ольгіно з кадрами мабуть теж проблеми, "контрактників" майже не залишилось, беруть "строковиків".
А ці паляться постійно...
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01.06.2022 08:57 Ответить
На сколько я читал, то наши отошли с северодонецка, так что понятно что они его занимают
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01.06.2022 08:41 Ответить
Що там на черзі? Лисичанськ?
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01.06.2022 08:43 Ответить
Лисичанськ за річкою. На високому березі. Мости підірвані. Плюс 155 калібри під'їхали.
Це може бути для орків Мощун-9 чи Білогорівка-4.
Побачимо...
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01.06.2022 09:01 Ответить
Мости підірвані - тобто, як мінімум декілька сотень захисників Северодонецька фактично вже в пастці? Як можна підрвати мости, поки ще обороняється місто перед мостами? Ось таке хотіли в березні і в Миколаїві зробити походу...
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01.06.2022 09:25 Ответить
Орки мости побили. Техніка по них не проїде, але пішки перейти по залишках конструкції можна.
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01.06.2022 09:38 Ответить
Без строительства мощного укрепрайона все эти "речки и высокий берег" продержаться пару недель.
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01.06.2022 09:34 Ответить
я тоже вчора читав і не зрозумів ..кацапи увійшли в Сєвєродонецк , але загрози оточення міста немає ,Карл ..Цензор навіщо ви висвітлюєте такі тупі меми ...
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01.06.2022 08:45 Ответить
Кацапы четко усвоили тактику *****,чтобы войти в город-надо его предварительно стереть с лица земли. Так же делалось у нас в Рубежном. Они отлично знают, что им там не жить. Разграбили все квартиры, поотжимали машины и пошли дальше. Главное повесить свою ссанную тряпку и как скрепу оставить кучу фекалий в ограбленной квартире. Они как саранча расползаются по стране.Аж мерзко.
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01.06.2022 08:55 Ответить
які ж гарненькі БУЛИ наші міста, містечка і села... поки руцькиймір не влетів в них ракетами...

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01.06.2022 08:56 Ответить
😥😠
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01.06.2022 11:53 Ответить
Я от що не розумію. Арестович заявляв, що в Україні зараз 700т. війскових. А це як найменше у 5 разів більше, ніж орків зайшло в Україну. Невже не було ніякої змоги якось підсилить оборонців Сєвєродонецку, щоб у ворога не було тої переваги в чисельності, про яку вже місяць нам розповідають? Наша перевага - це мобільність, ми ж на своїй території, і при цьому не у всих регіонах гаряча фаза боїв.
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01.06.2022 09:03 Ответить
То что говорит Абдрестович очень далеко от истины. Даже если и есть эти 700 тыс. их нечем вооружить и экипировать. Вообще не понятно, что бы ВСУ, а особенно тер. оборона без волонтеров делали.
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01.06.2022 09:08 Ответить
Nu ti i dalshe sluhai Ljusju , mnoga interesnava uznajesh.....🤣🤣🤣
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01.06.2022 09:10 Ответить
Це він порахував разом з 200 тис. сбушників, дбрщиків та інших вояк, які зараз на лівьвських та чернівецьких фронтах...
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01.06.2022 09:41 Ответить
У нас кожен день ховають по 10-12 хлопців, а всілякі "Коломийці" вимагають віски в магазинах. Здебільшого по селах, вік в основному 35+
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01.06.2022 09:51 Ответить
55+ . Поруч зі мною калаш. Правда укорочений і трохи із іржою дали. Але що було 25 лютого, то і брав...
Буковині привіт 🙂🙂🙂!!!
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01.06.2022 10:08 Ответить
І взагалі то питання було не до Львівської та Чернівецької областей, хлопці з яких зараз на передовій разом з усіма, а до сбу, дбр та інших контор, які два місяці пересиджували на Західній, коли орки під Києвом стояли...
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01.06.2022 10:19 Ответить
из 700 тысяч - половина менты. из остальных - половина на границах с белларуссией, в одессе и т.д., так как нельзя тылы оставлять голыми. мобильности нету. большинство бронетехники уничтожено. плюс проблемы с горючкой. то что сейчас происходит - самый правильный вариант. держать укрепрайоны.
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01.06.2022 11:12 Ответить
Відносно швидке просування російських військ усередині Сєвєродонецька свідчить про бажання ЗСУ зберегти сили та продуману розстановку пріоритетів українського командування в оборонних та контрнаступальних діях.Таку оцінку дає американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму свіжому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні за 31 травня.«Грамотна розстановка Україною пріоритетів у контрнаступальних та оборонних операціях витіснила росіян майже за межі досяжності артилерії в районі Харкова і зупинила наступ російських сил з боку Ізюма - обидва ці досягнення є важливішими, ніж оборона Сєверодонецька», - наголошують експерти ISW.

Вони також підкреслюють, що керівництву України щоразу «доводиться робити неймовірно важкий вибір у цій війні, і в цілому їх роблять правильно - принаймні на рівні стратегічних пріоритетів, а також щодо темпів, масштабів і амбітності контрнаступів» ЗСУ.

«Ось чому Україна все ще має добрі шанси зупинити, а потім звести нанівець ті завоювання, яких зараз добивається Росія», - резюмують аналітики ISW. Вони вважають, що командування ЗСУ ухвалило усвідомлене рішення «не виділяти більше ресурсів на оборону Сєвєродонецька та піти з нього» і називають такий крок «стратегічно обґрунтованим, хоча й болісним».

При цьому концентрація Москви на захопленні Сєвєродонецька та Донбасу загалом «продовжує створювати вразливі місця для Росії у життєво важливій Херсонській області, де продовжується контрнаступ українських сил», пояснюють експерти ISW.
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01.06.2022 09:04 Ответить
було ясно ще вчора що відходять
Зараз вся увага на лисичанськ, думаю за нього кацапів трохи нажмурять
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01.06.2022 09:12 Ответить
Этот человек со странностями Гайдай ходит и считает сколько домов разрушил оккупант. И выражает озабоченность и недовольство. Зачем он так глупо? Ему не доходит что оккупант захватывает весь город и собирается дальше захватывать. Если не остановить агрессор готов захватить всю страну.
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01.06.2022 09:10 Ответить
Ну так давай, приезжай с Германии, и покажи как нужно воевать! Или ты никогда в Германии небыл, а просто бот с Ольгино?
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01.06.2022 09:17 Ответить
С каким пунктом Вы не согласны? На правду и факты обижаться глупо.Выбрали предателя и труса..Одно успокаивает......кроме левобережья и коридора в Крым и водички лаптеногим от Украины больше ничего не надо.Резко успокоятся...переобуются .....сменят риторику и по тиху будут снимать санкции.А вы снова кладите асфальт и восстанавливайте что они раскуяч....Если бы хотя бы из 6 млн всего 5% не уехало а взяло оружие.....то уже бы во Владике украинский флаг висел.П
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01.06.2022 09:34 Ответить
З усіма Майкл, 2 відсотки з 40 млн це 800 тис, достатньо для москалів. Про лівий берег це самозаспокоєння, їм треба все, і захід і Польщу і Румунію, і Балтію.
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01.06.2022 09:55 Ответить
Да не осилят они Украину целиком НИКОГДА....и они это понимали с САМОГО НАЧАЛА..Ну не надо думать что там все пальцем деланные идиоты.Их цель украсть что прожевать способны....разрушить инфраструктуру... и гадить дальше Украине.....У нас с Вами возможно разные источники.Цель только левобережье с коридором до Приднестровья и вода в Крым.Возможно и индустриальный Харьков с интересом возник по ходу.Хотя и он целью не являлся.Именно поэтому они с севера зашли,напрягли,оттянули часть ВСУ на себя....и сразу вышли.Все же так очевидно.И ЗЕля в теме с самого начала.Променяли патриота Пороха на предателя малоросса.История рассудит наши не споры даже....а предположения.Решения принимаем не мы.....мы только поговорить(
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01.06.2022 10:23 Ответить
Трудно не согласиться, но все же рассвет на молниеносный захват Киева у них был. Ибо положить столько спецназа и элитных частей ,для отвлекающего манера, выглядит тупо, хотя по путевки. Но там нафаршировали и кучу кадыровцев.
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01.06.2022 10:40 Ответить
Взагалі, знаючи, що кцпи отримали наказ взяти Сєвєр якнайшвидше будь-якою ціною, логічно було тримати там оборону скільки можливо, зробивши цю ціну для них максимальною, і вийти звідти в останній момент. На правому березі Донця можна довго тримати оборону, поки той ленд-ліз таки доїде. Головне зараз не пустити ворога далі від Попасної, а якщо це не буде вдаватися, відходити з Лисичанська в Бахмут (небажаний сценарій).
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01.06.2022 09:14 Ответить
И так до Львова?
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01.06.2022 09:32 Ответить
Ні, до Женеви.
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01.06.2022 09:38 Ответить
До мехесрань мудянскава балота и ссысрани.
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01.06.2022 09:45 Ответить
Сто пудово.
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01.06.2022 10:42 Ответить
После "Киев за три дня", кацапы хотели окружить всю нашу группировку на Донбассе. Не вышло. Тогда сократили свои аппетиты до района Славянск, Краматорск, Лисичанск, Северодонецк. Снова обломались. В итоге по двум месяцам наступления они пытаются взять хотя бы Северодонецк.
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01.06.2022 09:15 Ответить
И куда же она денется?
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01.06.2022 10:15 Ответить
)))))
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01.06.2022 10:21 Ответить
Жєня, ******* ротом...
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01.06.2022 16:01 Ответить
В Україні вже практично нема виходу в Чорне Море, все заблоковано. І орки потроху просуваються але зі страшними втратами. Шось мені здається у війні зараз нічия.
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02.06.2022 00:40 Ответить
Вода в Крым: по каналу текло, в Крым не попало.
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01.06.2022 09:34 Ответить
Важаю, що Гайдай ворог і диверсант. Він дуже неефективний. Хто він такий і звідки він, ця почвара?
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01.06.2022 10:12 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.06.2022 10:21 Ответить
для членограя главное что в Конче Заспу пока ещё не зашли
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01.06.2022 22:13 Ответить
 
 