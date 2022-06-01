Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Луганской ОВА отмечают, что оккупанты ведут штурмовые действия, закрепляются в центре Северодонецка, при этом продолжая разрушать инфраструктуру и объекты промышленности.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"31 мая в 18:55 захватчики из самолета атаковали объединение "Азот", в результате чего произошел выброс ядовитых веществ. Днем враг произвел артиллерийский обстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске – зафиксированы повреждения нескольких помещений. Продолжается циничное уничтожение жилого фонда", - говорится в сообщении.
Сергей Гайдай добавляет, что в Горном россиянами разрушены по меньшей мере шесть домов и местная школа искусств, во Врубовке – шесть домов, в Новоивановке – пять, в Северодонецке – четыре, в Лисичанске – три, в Николаевке – два.
"Штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города. Кроме того, россияне пытаются вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Комышевахи и Ныркового" , – отмечает глава ОВА.
За минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей.
Пожалуйста, подождите...
Вова чекай дальше,береги бойцов.
Насправді весь зміст комента був саме в слові «здали», а що - то вже другорядне.
А ці паляться постійно...
Це може бути для орків Мощун-9 чи Білогорівка-4.
Побачимо...
US to send advanced rocket systems to Ukraine
The High Mobility Artillery Rocket Systems, known as HIMARS, will be equipped with munitions that will allow Ukraine to launch rockets about 80 kilometers, US officials said
Буковині привіт 🙂🙂🙂!!!
Вони також підкреслюють, що керівництву України щоразу «доводиться робити неймовірно важкий вибір у цій війні, і в цілому їх роблять правильно - принаймні на рівні стратегічних пріоритетів, а також щодо темпів, масштабів і амбітності контрнаступів» ЗСУ.
«Ось чому Україна все ще має добрі шанси зупинити, а потім звести нанівець ті завоювання, яких зараз добивається Росія», - резюмують аналітики ISW. Вони вважають, що командування ЗСУ ухвалило усвідомлене рішення «не виділяти більше ресурсів на оборону Сєвєродонецька та піти з нього» і називають такий крок «стратегічно обґрунтованим, хоча й болісним».
При цьому концентрація Москви на захопленні Сєвєродонецька та Донбасу загалом «продовжує створювати вразливі місця для Росії у життєво важливій Херсонській області, де продовжується контрнаступ українських сил», пояснюють експерти ISW.
Зараз вся увага на лисичанськ, думаю за нього кацапів трохи нажмурять