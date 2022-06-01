Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30,7 тыс. человек, 208 самолетов, 175 вертолётов, 1361 танк и 3343 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 июня потери личного состава противника составляют примерно 30,7 тысячи человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Итак, общие боевые потери РФ с начала войны с 24.02 по 01.06 ориентировочно составили:

личного состава около 30700 (+200) человек ликвидировано

танков 1361 (+3) ед,

боевых бронированных машин 3343 (+41) ед,

артиллерийских систем 659 (+10) ед,

РСЗО (+0) ед,

средства ПВО 94 (+1) ед,

самолетов 208 (+0) ед,

вертолетов 175 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня 519 (+4),

крылатые ракеты 120 (+0),

корабли /катера 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерны 2290 (+15) ед,

специальная техника 49(+1).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.