Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30,7 тыс. человек, 208 самолетов, 175 вертолётов, 1361 танк и 3343 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 июня потери личного состава противника составляют примерно 30,7 тысячи человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Итак, общие боевые потери РФ с начала войны с 24.02 по 01.06 ориентировочно составили:
личного состава около 30700 (+200) человек ликвидировано
танков 1361 (+3) ед,
боевых бронированных машин 3343 (+41) ед,
артиллерийских систем 659 (+10) ед,
РСЗО (+0) ед,
средства ПВО 94 (+1) ед,
самолетов 208 (+0) ед,
вертолетов 175 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня 519 (+4),
крылатые ракеты 120 (+0),
корабли /катера 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерны 2290 (+15) ед,
специальная техника 49(+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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тому для кацапів війна вигідна і зупинятися вони не збираються