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армия РФ (15351) война (46696) Генштаб ВС (4268) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30,7 тыс. человек, 208 самолетов, 175 вертолётов, 1361 танк и 3343 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 июня потери личного состава противника составляют примерно 30,7 тысячи человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Итак, общие боевые потери РФ с начала войны с 24.02 по 01.06 ориентировочно составили:

личного состава около 30700 (+200) человек ликвидировано

танков 1361 (+3) ед,

боевых бронированных машин 3343 (+41) ед,

артиллерийских систем 659 (+10) ед,

РСЗО (+0) ед,

средства ПВО 94 (+1) ед,

самолетов 208 (+0) ед,

вертолетов 175 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня 519 (+4),

крылатые ракеты 120 (+0),

корабли /катера 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерны 2290 (+15) ед,

специальная техника 49(+1).

Также читайте: Оккупанты понесли потери на Славянском направлении и отвели войска в Изюм, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30,7 тыс. человек, 208 самолетов, 175 вертолётов, 1361 танк и 3343 бронированные машины 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Скільки ще цієї кацапської мерзоти потрібно вбити,щоб вони пішли з України врешті решт?
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01.06.2022 09:14
+5
Ого, скільки ББМ набили!! Нічого собі!
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01.06.2022 09:14
+5
Это условные данные.Мы никогда не узнаем сколько орков было уничтожено ...Ведь мы не знаем сколько гибнет там,куда мы стреляем.В наступрлении гибнет в 5-6 раз больше чем в обороне .Если *************** в последний бой абсолютно все,то их силы на исходе или почти на исходе.Рано или поздно они начнут буксовать на всех фронтах и перейдут к обороне.А Украине нужно не ждать пока запад даст оружие,а самим закупать артиллерийские системы,снаряды к ним,РСЗО и ракеты к ним.Пусть не нового образца ,а старого,но надежного.Есть страны у корых этого оружия море .Которые долго не воевали и им нужно обновлять оружие.А нам пригодится.Главное,чтобы снарядов и градов было очень много.Чтобы можно было утюжить каждый день...Сыпать и сыпать.
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01.06.2022 09:33
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Скільки ще цієї кацапської мерзоти потрібно вбити,щоб вони пішли з України врешті решт?
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01.06.2022 09:14 Ответить
100т.
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01.06.2022 09:20 Ответить
1 тонна - 12 голов свинособачятиы!!!

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01.06.2022 11:23 Ответить
Они начнут что-то подозревать от 1 000 000. Без радикальной помощи союзников нам этого не добиться. Нужно много высокоточного дальнобойного оружия.
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01.06.2022 10:45 Ответить
Высокоточное оружие, нам необходимо пока воюем в Украине! А дальше, как хрюкал гдлавный ******** копростана - эйдельштейн: ковровое бомбометание! Кроме как в Кубани, Слобожанщине и других оккупированных территорий Украины нацистами, там должны быть и украинцы
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01.06.2022 11:59 Ответить
Ого, скільки ББМ набили!! Нічого собі!
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01.06.2022 09:14 Ответить
Так или иначе но по факту они меняют этот металлолом на наши территории.
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01.06.2022 09:19 Ответить
і орків на українських дітей!

тому для кацапів війна вигідна і зупинятися вони не збираються
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01.06.2022 09:21 Ответить
У гитлеровцев тоже много захваченных территорий было. Невтерпёж?
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01.06.2022 09:31 Ответить
убитых рашистов за сутки 200. зеленский сказал что ВСУ несут потери 60-100 бойцов в день. И это при том что ВСУ находятся в обороне. Хреновая статистика для Украины. Что-то не так в тактике
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01.06.2022 09:22 Ответить
казармы + у орков больше артиллерии
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01.06.2022 09:24 Ответить
Кацапи просто закидають снарядами у них значна перевага у стволах і ***********....
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01.06.2022 09:28 Ответить
зеленский сказал...
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01.06.2022 09:42 Ответить
Дайте ссылку плиз, где Зеленский сказал про 60-100 наших потерь в день.
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01.06.2022 10:16 Ответить
"зеленский сказал" - понятие растяжимое..
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01.06.2022 10:26 Ответить
от *****, давят мясом
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01.06.2022 09:29 Ответить
Это условные данные.Мы никогда не узнаем сколько орков было уничтожено ...Ведь мы не знаем сколько гибнет там,куда мы стреляем.В наступрлении гибнет в 5-6 раз больше чем в обороне .Если *************** в последний бой абсолютно все,то их силы на исходе или почти на исходе.Рано или поздно они начнут буксовать на всех фронтах и перейдут к обороне.А Украине нужно не ждать пока запад даст оружие,а самим закупать артиллерийские системы,снаряды к ним,РСЗО и ракеты к ним.Пусть не нового образца ,а старого,но надежного.Есть страны у корых этого оружия море .Которые долго не воевали и им нужно обновлять оружие.А нам пригодится.Главное,чтобы снарядов и градов было очень много.Чтобы можно было утюжить каждый день...Сыпать и сыпать.
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01.06.2022 09:33 Ответить
Смотрю, наши последнее время набивают за сутки немало их артилерии, это радует. Если танков и бмп еще орки как-то нашкребут, то артилерии у них не так уж и много на хранении.
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01.06.2022 10:14 Ответить
Артилерії, насправді, в них багато. Принаймні, на бумазі, і в якому стані ті запаси, можемо тільки уявляти. Але вивчити грамотних артилеристів, змусити ту артилерію правильно працювати, то вже інша задача. Плюс, артилерія сама не працює. Щоби вона працювала має бути побудована якась лінія оборони, якісь фронти, десь, з чогось, і з когось.
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01.06.2022 13:49 Ответить
+10 арты. Хорошо.
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01.06.2022 10:27 Ответить
Потери от арты огромны. Поэтому 1 артсистема еквивалентна 5-6 танкам и 15-20 ббм. Хотя все это условно.
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01.06.2022 10:49 Ответить
 
 