Россияне снова нанесли ракетный удар по Славянску, - ВГА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
1 июня оккупанты снова нанесли ракетный удар по Славянску. Разрушены дома, предварительно – без жертв.
Об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
"Утро первого дня лета в Славянске снова нехорошее. Ракетным ударом разрушены 3 частных дома в одном из микрорайонов города. Еще около десяти получили повреждения. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
"Не ждите, пока "прилетит" именно к вам! Эвакуируйтесь!" - в очередной раз призвал глава громады.
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