РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17052 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
4 824 6
обстрел (20132) ракеты (2713) Донецкая область (7126) Славянск (2502)

Россияне снова нанесли ракетный удар по Славянску, - ВГА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

1 июня оккупанты снова нанесли ракетный удар по Славянску. Разрушены дома, предварительно – без жертв.

Об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Утро первого дня лета в Славянске снова нехорошее. Ракетным ударом разрушены 3 частных дома в одном из микрорайонов города. Еще около десяти получили повреждения. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Россияне снова нанесли ракетный удар по Славянску, - ВГА 01
Россияне снова нанесли ракетный удар по Славянску, - ВГА 02

"Не ждите, пока "прилетит" именно к вам! Эвакуируйтесь!" - в очередной раз призвал глава громады.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відповідь по повній
показать весь комментарий
01.06.2022 09:53 Ответить
Де відповідь?????? Стріляйте тяжким))
показать весь комментарий
01.06.2022 09:57 Ответить
дивлюсь тобі дуже смішно, мабуть зруйнована хата нашого земляка тебе так порадувала? Скотиняка, в спам
показать весь комментарий
01.06.2022 10:08 Ответить
не можна по ним, вони тільки можуть по нас, тому і не дають дальнобійну зброю сша прямим текстом сказали що якщо вони дадуть то ми почнемо вглиб росії стрелять а так не можна, бо можуть бути пошкоджені будинки і жертви там а це засмутить росію, бо вона хоче щоб жодного будинку не пострадало (де у данний час так і є пів країни в руїнах тільки у нас у них все ціле і мирні не постраждали) у нас все зрівняли з зімлею а не у них (їм можна їбашити іскандерами по нас або з каспійского моря ракетами вглиб України аж до Львова а ми не можем повині терпіти)це така війна в понятті сша не дивлячись що дають зброю виглядає саме так
показать весь комментарий
01.06.2022 10:13 Ответить
Варвари азіатські, ви такий паркан не в змозі покласти.
показать весь комментарий
01.06.2022 10:08 Ответить
Славянск. Русскоязычная жительница Донбасса, которую россия пришла "освобождать"

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4026
показать весь комментарий
01.06.2022 10:23 Ответить
 
 