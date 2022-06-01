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Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине. Били из авиации, РСЗО "Буратино", артиллерии, танков, стрелкового оружия, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов, убили мирных жителей. Разрушения получили 17 гражданских объектов — жилые дома, детский сад, кафе, хозяйственные постройки, админздание.

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска били по населенным пунктам – Авдеевка, Славянск, Нелиповка, Яровая, Очеретино, Райгородок, Семеновка, Каменка, Ласточкино, Романовка. Враг обстрелял Донетчину из авиации, реактивных систем залпового огня "Буратино", артиллер стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Смотрите: Россияне продолжают обстреливать Донетчину. Наиболее интенсивно – в центре области, - Кириленко. ФОТО

Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине. Били из авиации, РСЗО Буратино, артиллерии, танков, стрелкового оружия, - Нацполиция 01
Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине. Били из авиации, РСЗО Буратино, артиллерии, танков, стрелкового оружия, - Нацполиция 02
Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине. Били из авиации, РСЗО Буратино, артиллерии, танков, стрелкового оружия, - Нацполиция 03
Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине. Били из авиации, РСЗО Буратино, артиллерии, танков, стрелкового оружия, - Нацполиция 04
Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине. Били из авиации, РСЗО Буратино, артиллерии, танков, стрелкового оружия, - Нацполиция 05
Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине. Били из авиации, РСЗО Буратино, артиллерии, танков, стрелкового оружия, - Нацполиция 06

На местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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Топ комментарии
+7
Буратино дальнось действи 4 км, неужели нечем спалить эту хрень?
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01.06.2022 11:20
+7
Украинские военные, которые смело держат оборону Луганщины, объяснили, почему им так необходимо оружие от западных партнеров. Они заявили, что без ракет большой дальности и систем залпового огня остаются простой мишенью для оккупантов.Об этом рассказали защитники Северодонецка журналистам итальянского издания La Repubblica, побывавшим в Бахмуте. Глаза военных "наполняются гневом", когда они говорят об оттягивании поставок в Украину тяжелого вооружения."Какого черта вы, жители Запада, ждете? Когда вы отправите нам ракеты большой дальности?", - спрашивает боец ВСУ Артем. "Мне тридцать, у меня две дочери в Полтаве и жена, которую я редко вижу. Я не хочу умирать... Но мы умираем там, давайте разберемся, мы умираем массово. Они буквально вырезают нас своей артиллерией", - добавляет он.Артем уверен, что без западного оружия Луганщину отстоять не удастся. "Мы держим свою позицию, но я не знаю, сколько еще мы сможем защищать линию Северодонецка. Несколько дней, может быть, неделя, не больше", - уверяет он.Слова военного подтверждает его собрат Иван, объясняющий ситуацию в районе с помощью четких расчетов. "У россиян есть три артиллерийские дивизии. Каждая из дивизий имеет 18 орудий, каждая способна выстрелить 160 выстрелов. Это значит, что они могут выпустить 8000 ракет на площадь в четыре квадратных километра в день! Без тяжелого оружия с Запада их невозможно остановить!", - подытоживает украинский защитник.
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01.06.2022 11:34
+5
Надо просто перестать стрелять
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01.06.2022 11:37
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Буратино дальнось действи 4 км, неужели нечем спалить эту хрень?
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01.06.2022 11:20 Ответить
Так і літаки весь час залітають...
американці передали -1,5 тис зрк стінгер,німеччина передала -1,5тис .зрк "стріла",також інші країни трохи передали.. Питання є,чи операторів на них невистачає ,чи на митних складах десь лежать..
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01.06.2022 11:39 Ответить
На складах озброєнь. Проте оборонцям видають дідівський мотлох. Це,така політика МО, аби обмежити реальну збройну потугу
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01.06.2022 11:50 Ответить
Вы по нам из "Буратино" ?
На подходе наш "Карабас-Барабас" - выдающийся русофоб.
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01.06.2022 11:23 Ответить
Ага, на жаль тільки хрєнь різна "на подходє"...
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01.06.2022 12:31 Ответить
Нельзя, Байден сказал терпеть, пока они подумают по оружию. Только потом оно будет не нужно. Этого видать и ждут.
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01.06.2022 11:29 Ответить
Надо просто перестать стрелять
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01.06.2022 11:37 Ответить
Как говорил Байден, главное чтобы небыло эскалации. Эскалации, Карл. Какая еще больше может быть эскалация если кремлевские фашисты используют все что у них есть в наличии а чего нету так привозят из стран-союзников
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01.06.2022 11:30 Ответить
Украинские военные, которые смело держат оборону Луганщины, объяснили, почему им так необходимо оружие от западных партнеров. Они заявили, что без ракет большой дальности и систем залпового огня остаются простой мишенью для оккупантов.Об этом рассказали защитники Северодонецка журналистам итальянского издания La Repubblica, побывавшим в Бахмуте. Глаза военных "наполняются гневом", когда они говорят об оттягивании поставок в Украину тяжелого вооружения."Какого черта вы, жители Запада, ждете? Когда вы отправите нам ракеты большой дальности?", - спрашивает боец ВСУ Артем. "Мне тридцать, у меня две дочери в Полтаве и жена, которую я редко вижу. Я не хочу умирать... Но мы умираем там, давайте разберемся, мы умираем массово. Они буквально вырезают нас своей артиллерией", - добавляет он.Артем уверен, что без западного оружия Луганщину отстоять не удастся. "Мы держим свою позицию, но я не знаю, сколько еще мы сможем защищать линию Северодонецка. Несколько дней, может быть, неделя, не больше", - уверяет он.Слова военного подтверждает его собрат Иван, объясняющий ситуацию в районе с помощью четких расчетов. "У россиян есть три артиллерийские дивизии. Каждая из дивизий имеет 18 орудий, каждая способна выстрелить 160 выстрелов. Это значит, что они могут выпустить 8000 ракет на площадь в четыре квадратных километра в день! Без тяжелого оружия с Запада их невозможно остановить!", - подытоживает украинский защитник.
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01.06.2022 11:34 Ответить
Покажите Байдену и Шольце как выглядят украинские города и села после чтобынебылоэскалации . Такое ощущение что они ставят ставки сколько мы сможем продержаться и выдержит ли наш стержень.
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01.06.2022 11:32 Ответить
Рашисты стирают слица земли наши города Буратинами а Шольц нам вместо гаубиц дает допотопные БМП-1 которые прошиваются навылет даже с автомата.
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01.06.2022 11:36 Ответить
До чого тут шольци-шмольци. Нашому керівнцтву пора перестати понтуватися по ТВ, а ТЕРМІНОВО шукати снаряди до НАШИХ гармат, перш за все 152 мм. Може в Африці (Ангола, Мозамбік, Ефіопія, Египет..), може десь в Болгаріях, та хоч в КНДР! Без цього буде тупий розстріл наших воїнів! І досить трепу про вступ до ЄС, бо скоро нічому буде вступати...
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01.06.2022 12:36 Ответить
Місцеві все ще нікуди не хочуть тимчасово виїхати, бо єто іх родіна?

Чесно слово, мені іноді здається, що ті, хто залишається у тих містах під час облоги, просто чекають рускіх.
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01.06.2022 12:10 Ответить
 
 