Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине. Били из авиации, РСЗО "Буратино", артиллерии, танков, стрелкового оружия, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов, убили мирных жителей. Разрушения получили 17 гражданских объектов — жилые дома, детский сад, кафе, хозяйственные постройки, админздание.
Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска били по населенным пунктам – Авдеевка, Славянск, Нелиповка, Яровая, Очеретино, Райгородок, Семеновка, Каменка, Ласточкино, Романовка. Враг обстрелял Донетчину из авиации, реактивных систем залпового огня "Буратино", артиллер стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
На местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Топ комментарии
+7 Александр Васильевич 928f02dc
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+7 Nikolai Chizhevsky
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+5 Kan Kan 21c2f560
показать весь комментарий01.06.2022 11:37
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американці передали -1,5 тис зрк стінгер,німеччина передала -1,5тис .зрк "стріла",також інші країни трохи передали.. Питання є,чи операторів на них невистачає ,чи на митних складах десь лежать..
На подходе наш "Карабас-Барабас" - выдающийся русофоб.
Чесно слово, мені іноді здається, що ті, хто залишається у тих містах під час облоги, просто чекають рускіх.