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Оккупанты прицельно уничтожают Камышеваху. Поселок под постоянными обстрелами, - Запорожская ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера, 31 мая, на частные дома и гражданскую инфраструктуру поселка с 18 до 20 часов без остановки сыпались российские снаряды.

Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Местным жителям, которые еще не успели выехать в более безопасные места, пришлось больше двух часов прятаться в подвалах, чтобы уберечься от вражеских обстрелов. К счастью, жертв и раненых не обнаружено. Жители Камышевахи, обученные подлой тактикой оккупанта обстреливать дома мирного населения, направились в укрытие", - говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА отмечают, что прицельным огнем вражеские войска разбили жилые дома, приусадебные участки, частный транспорт и технику.

Также смотрите: Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА. ФОТО

Оккупанты прицельно уничтожают Камышеваху. Поселок под постоянными обстрелами, - Запорожская ОВА 01
Оккупанты прицельно уничтожают Камышеваху. Поселок под постоянными обстрелами, - Запорожская ОВА 02
Оккупанты прицельно уничтожают Камышеваху. Поселок под постоянными обстрелами, - Запорожская ОВА 03
Оккупанты прицельно уничтожают Камышеваху. Поселок под постоянными обстрелами, - Запорожская ОВА 04
Оккупанты прицельно уничтожают Камышеваху. Поселок под постоянными обстрелами, - Запорожская ОВА 05

"Сегодня, в День защиты детей, у нас жестокие реалии - российские оккупанты отбирают мирную жизнь и настоящее детство у подрастающего поколения. Громада потеряла школу со столетней историей, которую за несколько часов превратили в руины. Таким образом оккупанты жестоко и цинично отобрали право на образование и развитие у детей Камышевахи. В прошлом году в этом заведении завершился капитальный ремонт в рамках программы Президента Украины "Большая стройка". Для поселковых детей в УПК "Джерело" были созданы современные условия для получения знаний и всестороннего развития. Школа была опорным заведением с 4-мя филиалами. Здесь обучалось 855 учеников, работало 73 учителя, были оборудованы современные кабинеты химии, биологии, математики и 3 компьютерных класса, установлены интерактивные проекторы и доски, открыто 3 инклюзивных класса. Образовательное заведение европейского уровня превратилось в груду камней", - добавляют в ОВА.

Также смотрите: Гуляйполе под постоянным вражеским огнем. За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество разрушений, - ОВА. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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старух - імпотентний під*р! ти ніх*я не робиш щоб захистити Запоріжжя!
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01.06.2022 13:07 Ответить
Йому цікавий лише піар на великому крадівництві
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01.06.2022 13:16 Ответить
да там клейма нема де ставити. політична проститутка зі старого ешелону та професійно непридатне чмо. саме такі вигідні кандидатури для теперишньої "влади"
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01.06.2022 13:24 Ответить
Главное чтобы небыла эскалации
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01.06.2022 13:11 Ответить
Московити хотіли образити українських воїнів і цим здали свої позиції і їм прилетіло. Ну тупыые.
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01.06.2022 13:26 Ответить
Квартальная мразь ********, как проблеяла люся обдристович, оборону страны за 2 года по оманам и буковелям и допустила ********* в центр страны. Для кого ты дегенерат дороги строил и похерил армию? Ответь **** вартальная.
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01.06.2022 15:00 Ответить
95 кварталу что на банковой плевать на всё . для них война уже закончилась .. им главное что в Киеве тишина ...и в Конче Заспе нет россиян .
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01.06.2022 16:12 Ответить
 
 