Оккупанты прицельно уничтожают Камышеваху. Поселок под постоянными обстрелами, - Запорожская ОВА. ФОТОрепортаж

Вчера, 31 мая, на частные дома и гражданскую инфраструктуру поселка с 18 до 20 часов без остановки сыпались российские снаряды.

Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Местным жителям, которые еще не успели выехать в более безопасные места, пришлось больше двух часов прятаться в подвалах, чтобы уберечься от вражеских обстрелов. К счастью, жертв и раненых не обнаружено. Жители Камышевахи, обученные подлой тактикой оккупанта обстреливать дома мирного населения, направились в укрытие", - говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА отмечают, что прицельным огнем вражеские войска разбили жилые дома, приусадебные участки, частный транспорт и технику.

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"Сегодня, в День защиты детей, у нас жестокие реалии - российские оккупанты отбирают мирную жизнь и настоящее детство у подрастающего поколения. Громада потеряла школу со столетней историей, которую за несколько часов превратили в руины. Таким образом оккупанты жестоко и цинично отобрали право на образование и развитие у детей Камышевахи. В прошлом году в этом заведении завершился капитальный ремонт в рамках программы Президента Украины "Большая стройка". Для поселковых детей в УПК "Джерело" были созданы современные условия для получения знаний и всестороннего развития. Школа была опорным заведением с 4-мя филиалами. Здесь обучалось 855 учеников, работало 73 учителя, были оборудованы современные кабинеты химии, биологии, математики и 3 компьютерных класса, установлены интерактивные проекторы и доски, открыто 3 инклюзивных класса. Образовательное заведение европейского уровня превратилось в груду камней", - добавляют в ОВА.

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