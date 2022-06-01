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Оккупанты обстреляли Гуляйполе на Запорожье, разрушены около 10 домов, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг раз обстрелял гражданскую инфраструктуру жителей Гуляйполя на Запорожье.

Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"1 июня в органы полиции поступило несколько сообщений о последствиях обстрела домов мирного населения Пологовского района. Полицейские задокументировали около десяти разрушенных домов гуляйпольцев", - говорится в заявлении.

Во всех домах выбиты окна и двери, повреждены крыши, иссечены стены. У многих людей разрушены дворы и хозяйственные постройки на придомовой территории. Информация о травмированных от обстрела не поступала.

Полиция передала СБУ доказательства для открытия производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Оккупанты обстреляли Гуляйполе на Запорожье, разрушены около 10 домов, - ОВА 01

Смотрите: Оккупанты прицельно уничтожают Камышеваху. Поселок под постоянными обстрелами, - Запорожская ОВА. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли Гуляйполе на Запорожье, разрушены около 10 домов, - ОВА 02

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чому деревня Теткино до сих пір ціла?
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01.06.2022 13:19 Ответить
Патамушта ністрілять атопутіннападьоть.
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01.06.2022 13:34 Ответить
а почему наше украинское придурковатое правительство из 95 квартала ждёт когда русские превратят всю Запорожскую область в руины как Мариуполь ??? .
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01.06.2022 16:06 Ответить
 
 