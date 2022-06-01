Оккупанты обстреляли Гуляйполе на Запорожье, разрушены около 10 домов, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг раз обстрелял гражданскую инфраструктуру жителей Гуляйполя на Запорожье.
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"1 июня в органы полиции поступило несколько сообщений о последствиях обстрела домов мирного населения Пологовского района. Полицейские задокументировали около десяти разрушенных домов гуляйпольцев", - говорится в заявлении.
Во всех домах выбиты окна и двери, повреждены крыши, иссечены стены. У многих людей разрушены дворы и хозяйственные постройки на придомовой территории. Информация о травмированных от обстрела не поступала.
Полиция передала СБУ доказательства для открытия производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
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Nikolai Chizhevsky
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Владимир Кравчук 3ea06c88
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