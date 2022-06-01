Россия ворует детство у наших детей, но мы не дадим уничтожить наше будущее, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский в день защиты детей подчеркнул, что Украина защитит каждого маленького украинца.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"1 июня всегда было днем тепла, радости и детских улыбок. Россия затмила этот день войной, Россия ворует детство у наших детей, она хочет уничтожить наше будущее. Но мы даем достойный отпор и защитим каждого украинского ребенка. Ради будущего Украины, ради мирного неба и счастливого детства", - подчеркнул он.

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