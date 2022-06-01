"Экскурсия, которая никогда не состоится": во Львове провели акцию в память об убитых Россией детях. ФОТОрепортаж

На площади Рынок во Львове выставили пустые школьные автобусы в память об убитых россиянами 243 украинских детях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Львовский городской голова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Экскурсия, которая никогда не состоится. Сегодня школьные автобусы на площади Рынок пусты. 243 ребенка больше никогда не приедут во Львов. Российские оккупанты убивают детей, женщин, мирных жителей. Они должны ответить за каждую отобранную жизнь. Сегодня весь мир должен объединиться для того, чтобы остановить эти страшные преступления", - написал Садовый.





В автобусах есть бейджи с именами детей, рюкзаки и игрушки.

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"Ежегодно 1 июня в мире отмечается День защиты детей. В этом году для Львова и Украины в целом этот день очень особенный, поскольку 243 ребенка были убиты с начала полномасштабного вторжения россии. Они были убиты российским населением, властью, войсками. И обычно 1 июня завершается учебный год и в этот день школьники едут на экскурсии… И эта наша акция показывает, когда приехали автобусы, в которых есть бейджи детей с их именами, рюкзаки, игрушки… Однако самих детей нет… Они погибли… Они были убиты. ситуации, в которой мы сейчас живем", – отметил инициатор акции Олег Малец в комментарии "Укринформ".

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