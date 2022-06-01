Дети играли в песочнице и нашли противопехотную мину. Пиротехники ГСЧС обезвредили ее. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Авто Война в Украине
Во время игр в песочнице дети обнаружили ПОМ-2, осколочную противопехотную мину кругового поражения.
Об этом сообщают в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Во время игр в песочнице дети нашли ПОМ-2. Пиротехники ГСЧС Украины обезвредили мину на месте обнаружения", - говорится в сообщении.
"Природное детское любопытство побуждает их к опасным действиям и экспериментам. Они могут пытаться разобрать боеприпасы, принести домой или ударами испытывать их на крепость. Важно объяснить детям как действовать в случае обнаружения взрывоопасного предмета", - напомнили родителям в ГСЧС.
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