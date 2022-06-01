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Дети играли в песочнице и нашли противопехотную мину. Пиротехники ГСЧС обезвредили ее. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Авто Война в Украине

Во время игр в песочнице дети обнаружили ПОМ-2, осколочную противопехотную мину кругового поражения.

Об этом сообщают в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Во время игр в песочнице дети нашли ПОМ-2. Пиротехники ГСЧС Украины обезвредили мину на месте обнаружения", - говорится в сообщении.

Дети играли в песочнице и нашли противопехотную мину. Пиротехники ГСЧС обезвредили ее 01

"Природное детское любопытство побуждает их к опасным действиям и экспериментам. Они могут пытаться разобрать боеприпасы, принести домой или ударами испытывать их на крепость. Важно объяснить детям как действовать в случае обнаружения взрывоопасного предмета", - напомнили родителям в ГСЧС.

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Дети играли в песочнице и нашли противопехотную мину. Пиротехники ГСЧС обезвредили ее 02
Дети играли в песочнице и нашли противопехотную мину. Пиротехники ГСЧС обезвредили ее 03
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А в каком населенном пункте это произошло, догадайтесь сами.
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01.06.2022 15:41 Ответить
бамбас ?
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01.06.2022 16:01 Ответить
Да у них там всё, абсолютно и всегда засекречено...
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01.06.2022 16:25 Ответить
Населенный пункт не указали, чтобы не навредить репутации русских
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07.07.2022 06:41 Ответить
Повітряно-космічні сили збройних сил російської федерації завдали ракетного удару по Білопіллю, Сумської області. Противник використав два літаки Су-35.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник."Агресор завдав авіаційного ракетного удару парою літаків Су-35 по території України. В районі Білопілля, Сумська область..."
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01.06.2022 15:41 Ответить
Підори козломорді... Ці уйобки не отримують відповіді на обстріли прикордонних територій, то ж нахабніють в геометричній прогресії.
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01.06.2022 15:54 Ответить
Путин тоже будет играться мальчиком, и найдёт в одном месте разрывную мину.
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01.06.2022 15:49 Ответить
 
 