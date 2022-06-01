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Шесть офицеров-рашистов ликвидированы в Украине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило имена шести ликвидированных в Украине командиров рашистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Встречайте российских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой:

  • командир взвода снайперов старший лейтенант Носков Андрей;
  • старший лейтенант Горлатых Дмитрий;
  • лейтенант Агарагимов Аслан;
  • лейтенант Ханнанов Ильдар;
  • командир минометной батареи старший лейтенант Баир Хандуев;
  • капитан 3 ранга Юрий Кукушкин", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+60
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01.06.2022 16:44
+27
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01.06.2022 16:58
+13
Кителёчки у них какие-то дебильные, особенно в сочетании с такими же дебильными рязанско-монголоидными рожами. Но на парад к кобзону - в самый раз.
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01.06.2022 16:50
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Дудк добре. Але мало.
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01.06.2022 16:42 Ответить
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01.06.2022 16:44 Ответить
чем меньше их, тем лучше нам
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01.06.2022 16:53 Ответить
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01.06.2022 16:56 Ответить
останне фото ну дуже епічне.. побільше таких би кожен ранок-штук по 200
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01.06.2022 16:49 Ответить
Кителёчки у них какие-то дебильные, особенно в сочетании с такими же дебильными рязанско-монголоидными рожами. Но на парад к кобзону - в самый раз.
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01.06.2022 16:50 Ответить
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01.06.2022 16:58 Ответить
А ось і мавзолей для «хероїв»!!!
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01.06.2022 17:56 Ответить
сраная орда, одни чурки.
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01.06.2022 16:52 Ответить
"Чурки" це кацапські раби що давно втратили рештки національної гідності та за корм йдуть на війну як худоба на забій.
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01.06.2022 17:21 Ответить
Так, це національні меншини майже повністю перетравлені імперією. Замість того, щоб відстоювати своє, вони ********* себе і врешті гинуть в Україні. імперія спеціально присилає їх сюди - чим більше їх тут поляже, тим краще для неї, менше треба буде асимілювати. думаю в цих народів є достойні люди і уявляю як тяжко їм спостерігати. Майже безнадія у майбутньому для їхніх народів. Через невимовну тупість. Незважаючи ні на що навіть жаль їх
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01.06.2022 18:51 Ответить
Нас рать! им пох где подыхать
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01.06.2022 16:52 Ответить
а Залужный - молодец - если бы жест в виде буквы V был направлен в сторону собеседника ладонью, то это был бы символ победы... но парняга не зря знает 4 языка и жесты... то как показывает но - он посылает всех и вся не просто далеко... надеюсь, что этот жест направлен в сторону гнусавого, дерьмака, пепелаца, дьячка и трахамонии... и подтверждает - ВСУ - основа Украины и выиграет войну несмотря на все усилия руководства воспрепятствовать этому...
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01.06.2022 16:53 Ответить
Земля скловатою уйо###кам.
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01.06.2022 17:02 Ответить
малувато буде, потрібно ще!!!
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01.06.2022 17:03 Ответить
Я спочатку навіть путав на фото їхню форму з німецькою часів 2 світової. Вони все с Гітлера скопіювали, а називають нацистами нас.
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01.06.2022 17:03 Ответить
А погонялова які ісконно руськіє..."аслан," "ільдар"," баір" Багатирі!!!
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01.06.2022 17:11 Ответить
- Рядовой Мамедов! Что у вас на голове?
- Так точно!
- Что "так точно"?
- Ура-а!!!
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01.06.2022 17:21 Ответить
Вот не понимаю этих бурятов, якутов.... Их же сами русские за людей не считают, анекдоты про "тупых чукчей" слагают, "мамбетами" обзывают.....а они за кацапофф воюют....

Им бы взять пример с успешных японцев, корейцев, китайцев.......таких же как они, людей монголоидной расы...., бороться за независимость собственных Бурятии, Якутии, создать успешные государства, как Китай, Япония....а они унижаются тем, что у руснявых на подхвате...
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01.06.2022 17:22 Ответить
потому что они и есть орда, всяэта сифозназная бурято якутская срань
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01.06.2022 17:43 Ответить
Нічого дивного. Це поневолені народи, вони живуть під окупацією. Що, забули, як українці 300 років жили під тій же окупацією і також проти імперської влади не тільки не бунтували, а ще й воювали за неї? Не все так погано. Як тільки "центр" послабшає, а це обов'язково станеться в результаті ганебної поразки у війні, от тоді і почнуться "національно-визвольні" війни різних рівней національної свідомості і різних масштабів. Законів розвитку людського суспільства скасувати неможливо.
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01.06.2022 17:58 Ответить
Там где "Кукушкин" какая-то куча мусора на заднем плане. Их что, на свалке прикапывают?
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01.06.2022 17:23 Ответить
странненько а вот в Рашкастане как всегда - потерь нет ))

"Россия практически перестала нести потери в ходе спецоперации на Украине, это результат изменения подхода к ведению боевых действий, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Картаполов"
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01.06.2022 17:30 Ответить
Ну, 200-300 "двухсотих" на день - це для рашки, дійсно, "не патєря". Навіть не помітно на тлі загальної смертності на рашці від алкоголізма і його кримінальних наслідків.
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01.06.2022 18:03 Ответить
Дійсно "харошые русские"
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01.06.2022 17:43 Ответить
На третій фотографії в розрізі очей добре проглядується истинно русский человек и товарищ.
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01.06.2022 18:36 Ответить
На расеє бізнес ритуальних послуг на підйомі )))
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01.06.2022 18:46 Ответить
не забываем, за 3 месяца войны оркалоиды не захватили ни одного областного центра, хотя грозились уже в Польше быть. отсюда и потери не очень большие. когда "захватили" север Украины, то и потери были
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01.06.2022 19:22 Ответить
Одні бабаї! Москвичів та пітерців на закуску бережуть орки?
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01.06.2022 19:52 Ответить
русофобiя повинна бути як мога бiльшою.
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01.06.2022 20:21 Ответить
земля вам стекловатой-су..и путенские и вашим поколениям на 7колен вперёд....
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02.06.2022 01:51 Ответить
 
 