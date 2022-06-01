Шесть офицеров-рашистов ликвидированы в Украине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило имена шести ликвидированных в Украине командиров рашистов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"Встречайте российских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой:
- командир взвода снайперов старший лейтенант Носков Андрей;
- старший лейтенант Горлатых Дмитрий;
- лейтенант Агарагимов Аслан;
- лейтенант Ханнанов Ильдар;
- командир минометной батареи старший лейтенант Баир Хандуев;
- капитан 3 ранга Юрий Кукушкин", - говорится в сообщении.
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Им бы взять пример с успешных японцев, корейцев, китайцев.......таких же как они, людей монголоидной расы...., бороться за независимость собственных Бурятии, Якутии, создать успешные государства, как Китай, Япония....а они унижаются тем, что у руснявых на подхвате...
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