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Бойцы 57-й ОМБр уничтожили БМП-2 рашистов на Луганском направлении. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На Луганском направлении бойцы одного из отдельных мотопехотных батальонов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожили вражескую БМП-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

Бойцы 57-й ОМБр уничтожили БМП-2 рашистов на Луганском направлении 01
Бойцы 57-й ОМБр уничтожили БМП-2 рашистов на Луганском направлении 02

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То добре ))))
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01.06.2022 17:09 Ответить
Ну що! Або на ремонт і в бій Або - на переплавку!
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01.06.2022 17:13 Ответить
Кацапи , надіюсь , здохли
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01.06.2022 17:17 Ответить
 
 