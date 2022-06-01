Бойцы 57-й ОМБр уничтожили БМП-2 рашистов на Луганском направлении. ФОТО

На Луганском направлении бойцы одного из отдельных мотопехотных батальонов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожили вражескую БМП-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.





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