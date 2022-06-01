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Отношения Украины и Польши от теплых и соседских перешли на новый этап - крепких и исторических - Зеленский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Президент Владимир Зеленский принял участие в открытии украино-польских межправительственных консультаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава государства подчеркнул, что заседание двух правительств в таком формате проходит впервые и является историческим для наших государств.

"Я хочу отметить приоритет отношений Украины и Польши. Считаю, что наши отношения из теплых и соседских из-за войны России против Украины перешли на новый этап - отношений крепких и исторических", - отметил он.

Зеленский отметил исключительную поддержку нашего государства со стороны Республики Польша, проявившуюся во многих направлениях. В частности, это беспрецедентная оборонная помощь, а также поддержка украинских граждан, вынужденных уехать в Польшу, спасаясь от войны, которую развязала Россия.

Зеленский также выразил надежду, что Президент Польши Анджей Дуда и все польское правительство присоединятся к восстановлению тех или иных территорий Украины, разрушенных в результате российской агрессии.

Глава государства поблагодарил председателя Совета министров Республики Польша Матеуша Моравецкого за то, что он является настоящим проводником будущего членства Украины в Европейском Союзе.

В знак благодарности от имени украинского народа Президент Украины отметил государственными наградами Матеуша Моравецкого и вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского за помощь Украине в защите независимости и территориальной целостности во время российского вторжения.

После этого при участии Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Председателя Совета Министров Республики Польша состоялось совместное заседание правительств двух государств.

В повестке дня были вопросы правовых и социальных гарантий для граждан Польши на территории Украины, развитие западной украинской государственной границы и сотрудничество в осуществлении контроля при пересечении украинско-польской границы. Кроме того, предусмотрено подписание ряда двусторонних документов.

Читайте: Россия ворует детство у наших детей, но мы не дадим уничтожить наше будущее, – Зеленский. Фоторепортаж

Отношения Украины и Польши от теплых и соседских перешли на новый этап - крепких и исторических - Зеленский 01
Отношения Украины и Польши от теплых и соседских перешли на новый этап - крепких и исторических - Зеленский 02
Отношения Украины и Польши от теплых и соседских перешли на новый этап - крепких и исторических - Зеленский 03
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Топ комментарии
+7
Мати Шмигаля для фото - дуже гарний вежель. Люди з ЄС думають: Вау!, Мішель приїхав на зустріч!
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01.06.2022 17:41
+6
хай живе Річ Посполита -2
федеративна республіка Польщі, України, Литви та Білорусі

страшний сон московитів ще із 1612
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01.06.2022 17:47
+5
У кацапов после визита Дуды уже две недели пержаки горят так, что аж в Рейкьявике зарево видно, тут еще пару дровишек подкинули))
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01.06.2022 17:53
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Мати Шмигаля для фото - дуже гарний вежель. Люди з ЄС думають: Вау!, Мішель приїхав на зустріч!
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01.06.2022 17:41 Ответить
Зеленому говну все пересрать, пару пустяков
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01.06.2022 17:42 Ответить
хай живе Річ Посполита -2
федеративна республіка Польщі, України, Литви та Білорусі

страшний сон московитів ще із 1612
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01.06.2022 17:47 Ответить
І Британію в союз також треба!
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01.06.2022 17:51 Ответить
тоді вже буде Great Річ Посполита - прав морями !
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01.06.2022 17:58 Ответить
Як що беларусі, то тоді расії...
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01.06.2022 18:06 Ответить
Ну всё, сейчас начнётся,васпродали полякам,мывасосвободим.
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01.06.2022 17:50 Ответить
Хватит уже дрочить на ЕС - подписывайте договор с Поляками и Британией !!!!
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01.06.2022 17:52 Ответить
У кацапов после визита Дуды уже две недели пержаки горят так, что аж в Рейкьявике зарево видно, тут еще пару дровишек подкинули))
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01.06.2022 17:53 Ответить
Поляки наши друзья, Спасибо Вам!!!
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01.06.2022 18:25 Ответить
Образуем союзное государство с Польшей ( как раша с белорашей) и мы автоматически в НАТО!!!
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01.06.2022 18:54 Ответить
Sława Ukrainie! Niech żyje Polska!
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01.06.2022 18:56 Ответить
Поляки просто молодці і Дуда красавчик! Я дуже вірю, що відтепер ми друзі на століття і полякам завжди раді в Украіні
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01.06.2022 18:58 Ответить
У НАС І У ПОЛЯКІВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ.

У КАЦАПІВ АЗІАТСЬКИЙ ЗОЛОТООРДИНСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ.

вони не цівілізовані дикарі.
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01.06.2022 19:36 Ответить
 
 