Отношения Украины и Польши от теплых и соседских перешли на новый этап - крепких и исторических - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский принял участие в открытии украино-польских межправительственных консультаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава государства подчеркнул, что заседание двух правительств в таком формате проходит впервые и является историческим для наших государств.

"Я хочу отметить приоритет отношений Украины и Польши. Считаю, что наши отношения из теплых и соседских из-за войны России против Украины перешли на новый этап - отношений крепких и исторических", - отметил он.

Зеленский отметил исключительную поддержку нашего государства со стороны Республики Польша, проявившуюся во многих направлениях. В частности, это беспрецедентная оборонная помощь, а также поддержка украинских граждан, вынужденных уехать в Польшу, спасаясь от войны, которую развязала Россия.

Зеленский также выразил надежду, что Президент Польши Анджей Дуда и все польское правительство присоединятся к восстановлению тех или иных территорий Украины, разрушенных в результате российской агрессии.

Глава государства поблагодарил председателя Совета министров Республики Польша Матеуша Моравецкого за то, что он является настоящим проводником будущего членства Украины в Европейском Союзе.

В знак благодарности от имени украинского народа Президент Украины отметил государственными наградами Матеуша Моравецкого и вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского за помощь Украине в защите независимости и территориальной целостности во время российского вторжения.

После этого при участии Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Председателя Совета Министров Республики Польша состоялось совместное заседание правительств двух государств.

В повестке дня были вопросы правовых и социальных гарантий для граждан Польши на территории Украины, развитие западной украинской государственной границы и сотрудничество в осуществлении контроля при пересечении украинско-польской границы. Кроме того, предусмотрено подписание ряда двусторонних документов.

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