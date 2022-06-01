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В Мотыжине жертвы узнали своих мучителей, - "Слідство.Инфо". ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В селе Мотыжин на Киевщине оккупанты совершали особые зверства. Они брали в плен и пытали мирных жителей, многих потом убивали. А тех, кто пытался уехать из оккупированного села, расстреливали прямо на дороге. Во время оккупации россияне убили десятки человек, среди них - староста села Ольга Сухенко вместе с семьей, волонтеры, обычные селяне, не представлявшие никакой опасности. С помощью свидетельств местных жителей, переживших оккупацию, удалось установить личности трех российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании "Слідство.Інфо".

В Мотыжине и соседних селах стояла, в частности, 37-я мотострелковая бригада из Бурятии. Это российское подразделение состоит из пехоты, бронетехники, артиллерии и других родов войск. После побега из Киевщины в конце марта россияне оставили сожженную технику, шевроны и штабные документы. Это помогло журналистам "Слідство.Інфо" идентифицировать многих военнослужащих этой бригады.

Распечатав портреты найденных оккупантов, журналисты отправились в Мотыжин пообщаться с местными, пережившими оккупацию. С помощью их показаний журналистам удалось установить трех российских военных и конкретные преступления, которые они совершали во время оккупации Киевщины. Журналисты общались с супругами Литвиненко, дочь которых Ярославу россияне застрелили, и местным пастором Олегом, руководившим работой реабилитационного центра для алко- и наркозависимых.

Смотрите также: Украинские бойцы с помощью БПЛА уничтожают технику и живую силу оккупантов. ВИДЕО

Пересматривая фотографии оккупантов из 37-й бригады, Николай Литвиненко узнал 30-летнего сержанта Магомедмирзу Сулейманова. Он родом из Дагестана, но живет и служит в Бурятии. Оккупант, вероятно, имеет отношение к военной разведке, поскольку проходил специальные учения и военную подготовку. Украинские военные нашли документ с поля боя, где фигурирует имя Магомедмирзы Сулейманова. Россияне записывали, кто, где и когда якобы уничтожил украинскую военную технику. Согласно этим документам, Сулейманов уничтожил украинский автомобиль Газель в полдень 7 марта в городе Макаров.

В Мотыжине жертвы узнали своих мучителей, - Слідство.Инфо 01

Николай и Олег долго пробыли в плену у оккупантов, их держали на небольшой ферме в сарае. Олега сначала привезли на ферму вблизи российских окопов и бросили в канализационную трубу. Периодически его доставали оттуда и пытали, требуя признаться в диверсионной деятельности и пытаясь узнать какую-то тайную информацию. После побега россиян в этой же канализационной трубе обнаружили замученного до смерти местного жителя.

Пастор Олег и пережившие оккупацию работники реабилитационного центра внимательно пересмотрели каталог с лицами российских военнослужащих из 37-й бригады. Все они узнали одного человека — 24-летнего сержанта Чингиза Гончикова. Российский оккупант уже несколько лет служит в русской армии. У него есть жена и маленький ребенок. Согласно документам, имеющимся в распоряжении журналистов, Чингиз Гончиков служит в должности командира боевой машины в 37-й мотострелковой бригаде.

В Мотыжине жертвы узнали своих мучителей, - Слідство.Инфо 02

"Он был со снайперской винтовкой. Он из-за угла постоянно смотрел через прицел СВД (советской винтовки – ред.). Я его узнал, потому что наблюдал за его действиями", – описывает действия Чингиза Гончикова один из работников ребцентра. Мужчина также рассказывает, как вел себя Гончиков и его коллеги: "Стоят и советуются, что с нами делать. Говорят: расстреляем, или в то здание их загоним и две гранаты бросим внутрь? Это они шутили так, как я понял".

Судя по показаниям потерпевших, с которыми удалось пообщаться, местная ферма и была местом для пыток и казней. Прямо за забором фермы вырыта братская могила, куда россияне бросали тела замученных до смерти мирных жителей. Именно здесь нашли тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына. Сидя в сарае, Николай слышал, как их пытали.

Русские бежали утром. По словам пленных, сначала поехали танки, за ними следовали бронетранспортеры и грузовики. Николая и пастора Олега не расстреляли. Один из оккупантов открыл им дверь и сказал ждать, пока не уйдут последние русские военные. Когда мужчины вышли из фермы, то сразу натолкнулись на братскую могилу: "Вот в этой яме Ольга Петровна (староста села – ред.) была, здесь же были ее муж и сын, еще здесь волонтер был. Здесь даже пятна крови остались. И вот смотрите — тут же и русские сухпайки. Вот сколько крови вокруг, и тут же они и жрали", — описывает пастор Олег.

Во время общения со свидетелями и потерпевшими журналисты обратили внимание на одну деталь: люди вспоминали, что вместе с российскими регулярными войсками были оккупанты, больше напоминавшие наемников. Они были в другом камуфляже, с другим оружием и вели себя иначе.

По данным официальных следователей, убийства и пытки мирных жителей в Мотыжине, кроме военных российской армии, совершали наемники из частной военной структуры ЧВК "Вагнер" - троим из них уже объявили подозрения.

Внимательно рассмотрев фотографии подозреваемых "вагнеровцев", Николай и его жена четко узнали одного из подозреваемых - Сергея Сазонова: Вот это он! Он очень на него похож. Это тот самый, который говорил, что все, кто в черном, наши враги. А если он еще и из "вагнеровцев" - это точно он.Я не помню, что я у него спросил, а он говорит: да, мы были и в Ливии, и в Сирии, и были у вас в 2014 году на Донбассе. Вот поэтому я и говорю, что "вагнеровец" стопроцентный".

В Мотыжине жертвы узнали своих мучителей, - Слідство.Инфо 03

Сергеем Сазонову 34 года, он родом из российского Калининграда. По информации украинских правоохранителей и спецслужб, Сазонов является наемником в той же ЧВК "Вагнера". Там он служит в должности водителя командно-штабной машины. В своих соцсетях публикует фотографии в военной форме, а также фотографии из аэропортов.

Супруги Литвиненко убеждены, что именно Сергей Сазонов убил их дочь Ярославу. "Он (Сазонов - ред.) один из первых прибежал. Вот они идут к нам, а я спрашиваю: зачем вы это сделали? А он мне отвечает "Все, кто в черном - для нас враги" ). Если бы это был не он, то он бы не отвечал. Я так думаю, что стрелял именно он", - говорит Николай.
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Топ комментарии
+35
Послушайте меня. Военного эксперта: метиловый спирт наше все. в каждой хате откуда люди отходят на столе должно стоять с закусью желательно!!!
Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
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01.06.2022 19:54
+15
Garry

...Ступницький і Сазанов- вагнерівці, які висіли на сайті СБУ, яких "затерли"з сайту і яких відпустили єрмак та зеленський, дискредитувавши всіх причетних до розробки цієї операції.

Вони відпустили тих, хто потім закатує до смерті як мінімум одну українську сім'ю.
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01.06.2022 20:28
+13
Знаю историю мужик умер короче, были поминки. Жена покойного купила паленку и там на поминках еще 17 человек полегло. вотето реально тема. А скоко сурога было продано по олх? и по телеку показывали люди пачками мерли. Дешовое оружие. Можно еще в сигареты ртуть добавлять. при испарении будет неплохая дыхательная смесь для оккупантов!!!!
Есть еще куча всяких лайфаков. Я химию хорошо знаю. токо спросите!!!
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01.06.2022 20:01
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Послушайте меня. Военного эксперта: метиловый спирт наше все. в каждой хате откуда люди отходят на столе должно стоять с закусью желательно!!!
Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
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01.06.2022 19:54 Ответить
Знаю историю мужик умер короче, были поминки. Жена покойного купила паленку и там на поминках еще 17 человек полегло. вотето реально тема. А скоко сурога было продано по олх? и по телеку показывали люди пачками мерли. Дешовое оружие. Можно еще в сигареты ртуть добавлять. при испарении будет неплохая дыхательная смесь для оккупантов!!!!
Есть еще куча всяких лайфаков. Я химию хорошо знаю. токо спросите!!!
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01.06.2022 20:01 Ответить
для кацапни рабочая тема - 100%
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01.06.2022 20:28 Ответить
Лето начинается, жара. Водичка, газированная, с препаратами понижающими давление крови. Желательно паками, что бы твари, дохли целыми подразделениями!
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01.06.2022 21:31 Ответить
Ну от де його взяти? Мені такий спирт не зустрічався у вільному продажі. Зате у мене до біса отрути для пацюків на основі ціаністої міді...
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01.06.2022 20:05 Ответить
я это Яценюку еогда он был преьером писал еще в 2014 могу.
Вот есть славный ролик постанова на эту тему:
Дрифтер
Ну как бы все вопросы к ГШ ВСУ. но, кто ищет, тот всегда найдет)))
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01.06.2022 20:12 Ответить
а погуглить никак?
https://prom.ua/ua/Metanol.html
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01.06.2022 20:27 Ответить
а цианит твой на человека много надо...
"Как и все цианиды, цианид меди ядовит в больших дозах. LD50 (крысы, орально) - 1265 mg/kg."
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01.06.2022 20:28 Ответить
якщо нема ядів та спирту під рукою можна в їжу залізний купорос,- розвести в воді і добавляти смаку і запаху нема, тільки колір як вода трохи мутна.
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03.06.2022 08:41 Ответить
12-16 годин і ... почнеться реакція- "відповідь організму"..і треба всього 50-100 гр щоби "фсё"...
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01.06.2022 20:06 Ответить
они конечно тупые ********,но это работать не будет...будет как с крысами ,если кто пробовал их травить-работает первая небольшая партия дряни,потом крысы всё понимают и не трогают вкусняху.
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01.06.2022 20:14 Ответить
они детей **** которым по 9 месяцев. поверь. будет работать
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01.06.2022 20:20 Ответить
крысы умные и чистоплотные, сравниваеш хер с пальцем
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01.06.2022 20:23 Ответить
На чистоплотности их и берут. ПС. Потом можжа самосвалами вывозить.
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01.06.2022 20:40 Ответить
Слушна думка.
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01.06.2022 20:19 Ответить
Херню городите. После первых 200-х в результате такой попойки, орки тупо расстреляют все село. Этот метод хорош только как "угощение бабушкиным самогоном", причем бабушка как сапер - ошибается один раз.
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01.06.2022 20:20 Ответить
у нас вроде условие, что люди эвакуировались, не?)
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01.06.2022 20:22 Ответить
опыт показал - что угодно, но только не оккупация(..пусть будет
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01.06.2022 20:22 Ответить
...в каждой хате откуда люди отходят... - цитата
а пустым домам по фиг - их и так разграбят и спалят или расстреляют с танка от нехер делать
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01.06.2022 20:24 Ответить
В том то и дело. если в каждой нычке, в каждой норе, В КАЖДОМ ПУСТОМ ДОМЕ будет стоять пляшка паленки на метаноле, то привет оккупантам)
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01.06.2022 20:28 Ответить
я тя понял, хатынь, хатынь, азазазазазаз. епта. пох ептак
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01.06.2022 20:26 Ответить
Еси исче, хто астанецца. Так манголы 5000 ушкуев мардовских ******.
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01.06.2022 20:41 Ответить
конвенция для регулярных войск, нам по х
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01.06.2022 20:30 Ответить
там есть одна проблема. ещё при совке, когда в диких турпоходах расплата шла "жидкой валютой" спиртом, то уже тогда забросчики при расчёте шли путём ивана васильевича "отведай из моего кубка". самое простое - найдя бухло, они поймают мирного гражданского и пойдут этим же путём. будут просто подождать. а выпить его заставят "лошадиную дозу" а не 50 смертельных по времени грамм ((
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01.06.2022 20:33 Ответить
То када 3 клетки мосха есть, а када их нет то...
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01.06.2022 20:43 Ответить
по бухлу у них эти 3 клетки всегда находятся. это межпрочим восмидесятые годы и глухие ихние бебеня. и то надо было снимать пробу при расчёте, был там уже тогда генетический опыт по метиловому спирту.
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01.06.2022 21:13 Ответить
От метилового спирта не сдохнет. К тому же нужно хорошо его хлебнуть чтобы наверняка. А вот добавлять в продукты и водку вытяжку из Бледой поганки в самый раз. Даже добавлять в ту же соль и оставлять на столе. Рашисты даже если со своими продуктами придут то будут солить свою похлебку или то что они нарвут на наших огородах. А в магазинах дорогие напитки нужно травить обязательно. Рашисты их не обойдут стороной никак и даже домой парочку бутылок отправят. То же самое взрывчатка в бытовой технике. Сразу целый выводок выродышей отправлять к Кобздону. Ето надолго отобьет у них охоту мародерствовать. Потери у врага будут больше чем от нашей арты
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01.06.2022 20:46 Ответить
Нічого подібного, це не заборонено. Хіба шо для військових, це комбатанти повинні дотримуватись конвенцій. А цивільні ні. Цивільні взагалі можуть робити все що завгодно, в нас дозволили знищувати руZню. Тому за таке отруєння нічого не буде
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01.06.2022 21:44 Ответить
Є дорогий але дуже дієвий. Золоті прикраси опромінити радіацією (десь в чорнобильській зоні). Самка окупанта одягне на шию ланцюжок і через пару місяців помре в муках.
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02.06.2022 06:40 Ответить
здалеку - людина, придивишся - москаль..
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01.06.2022 20:21 Ответить
І про це село Денісова розказувала... В т.ч. тому її звільнили.
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01.06.2022 20:23 Ответить
Про Мотыжин рассказывали многие, причем тут Денисова?
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02.06.2022 10:14 Ответить
Garry

...Ступницький і Сазанов- вагнерівці, які висіли на сайті СБУ, яких "затерли"з сайту і яких відпустили єрмак та зеленський, дискредитувавши всіх причетних до розробки цієї операції.

Вони відпустили тих, хто потім закатує до смерті як мінімум одну українську сім'ю.
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01.06.2022 20:28 Ответить
"Уважно роздивившись фотографії підозрюваних "вагнерівців", Микола та його дружина чітко впізнали одного з підозрюваних - Сєргєя Сазонова: "

Ось це він! Він дуже на нього схожий. Це той самий, який казав, що всі, хто в чорному, то наші вороги. А якщо він ще й з "вагнерівців" - то це точно він. Я не памʼятаю, що я у нього спитав, а він каже: так, ми були і в Лівії, і в Сирії, і були у вас в 2014-му році на Донбасі.
От через те я й кажу, що "вагнерівець" стовідсотковий".

Подружжя Литвиненків переконані, що саме Сєргєй Сазонов убив їхню дочку Ярославу."

Джерело: https://censor.net/ua/p3345355
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01.06.2022 20:31 Ответить
Мерзота чужеземна.
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01.06.2022 20:28 Ответить
"зачтовінасненавідіте??????" "ето фсьонправдадакажити".......не забудьте їм,як піймаєте,чаю дать і телефон до мамі....
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01.06.2022 21:00 Ответить
Орда, бл#дь
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01.06.2022 22:07 Ответить
Це не ті самі вагнерівці, яких зеленський не дав затримати і повернув *****?
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02.06.2022 21:53 Ответить
Наше завдання - не тільки посилати цих хронічних алкашів на*уй,але й перевіряти,чи вони добралися до зазначеного місця.
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03.06.2022 06:16 Ответить
Только у кацапов есть инкубатор выращивания таких тварей .
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03.06.2022 15:02 Ответить
 
 