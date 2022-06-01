В Мотыжине жертвы узнали своих мучителей, - "Слідство.Инфо". ВИДЕО+ФОТО

В селе Мотыжин на Киевщине оккупанты совершали особые зверства. Они брали в плен и пытали мирных жителей, многих потом убивали. А тех, кто пытался уехать из оккупированного села, расстреливали прямо на дороге. Во время оккупации россияне убили десятки человек, среди них - староста села Ольга Сухенко вместе с семьей, волонтеры, обычные селяне, не представлявшие никакой опасности. С помощью свидетельств местных жителей, переживших оккупацию, удалось установить личности трех российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании "Слідство.Інфо".

В Мотыжине и соседних селах стояла, в частности, 37-я мотострелковая бригада из Бурятии. Это российское подразделение состоит из пехоты, бронетехники, артиллерии и других родов войск. После побега из Киевщины в конце марта россияне оставили сожженную технику, шевроны и штабные документы. Это помогло журналистам "Слідство.Інфо" идентифицировать многих военнослужащих этой бригады.

Распечатав портреты найденных оккупантов, журналисты отправились в Мотыжин пообщаться с местными, пережившими оккупацию. С помощью их показаний журналистам удалось установить трех российских военных и конкретные преступления, которые они совершали во время оккупации Киевщины. Журналисты общались с супругами Литвиненко, дочь которых Ярославу россияне застрелили, и местным пастором Олегом, руководившим работой реабилитационного центра для алко- и наркозависимых.

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Пересматривая фотографии оккупантов из 37-й бригады, Николай Литвиненко узнал 30-летнего сержанта Магомедмирзу Сулейманова. Он родом из Дагестана, но живет и служит в Бурятии. Оккупант, вероятно, имеет отношение к военной разведке, поскольку проходил специальные учения и военную подготовку. Украинские военные нашли документ с поля боя, где фигурирует имя Магомедмирзы Сулейманова. Россияне записывали, кто, где и когда якобы уничтожил украинскую военную технику. Согласно этим документам, Сулейманов уничтожил украинский автомобиль Газель в полдень 7 марта в городе Макаров.

Николай и Олег долго пробыли в плену у оккупантов, их держали на небольшой ферме в сарае. Олега сначала привезли на ферму вблизи российских окопов и бросили в канализационную трубу. Периодически его доставали оттуда и пытали, требуя признаться в диверсионной деятельности и пытаясь узнать какую-то тайную информацию. После побега россиян в этой же канализационной трубе обнаружили замученного до смерти местного жителя.

Пастор Олег и пережившие оккупацию работники реабилитационного центра внимательно пересмотрели каталог с лицами российских военнослужащих из 37-й бригады. Все они узнали одного человека — 24-летнего сержанта Чингиза Гончикова. Российский оккупант уже несколько лет служит в русской армии. У него есть жена и маленький ребенок. Согласно документам, имеющимся в распоряжении журналистов, Чингиз Гончиков служит в должности командира боевой машины в 37-й мотострелковой бригаде.

"Он был со снайперской винтовкой. Он из-за угла постоянно смотрел через прицел СВД (советской винтовки – ред.). Я его узнал, потому что наблюдал за его действиями", – описывает действия Чингиза Гончикова один из работников ребцентра. Мужчина также рассказывает, как вел себя Гончиков и его коллеги: "Стоят и советуются, что с нами делать. Говорят: расстреляем, или в то здание их загоним и две гранаты бросим внутрь? Это они шутили так, как я понял".

Судя по показаниям потерпевших, с которыми удалось пообщаться, местная ферма и была местом для пыток и казней. Прямо за забором фермы вырыта братская могила, куда россияне бросали тела замученных до смерти мирных жителей. Именно здесь нашли тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына. Сидя в сарае, Николай слышал, как их пытали.

Русские бежали утром. По словам пленных, сначала поехали танки, за ними следовали бронетранспортеры и грузовики. Николая и пастора Олега не расстреляли. Один из оккупантов открыл им дверь и сказал ждать, пока не уйдут последние русские военные. Когда мужчины вышли из фермы, то сразу натолкнулись на братскую могилу: "Вот в этой яме Ольга Петровна (староста села – ред.) была, здесь же были ее муж и сын, еще здесь волонтер был. Здесь даже пятна крови остались. И вот смотрите — тут же и русские сухпайки. Вот сколько крови вокруг, и тут же они и жрали", — описывает пастор Олег.

Во время общения со свидетелями и потерпевшими журналисты обратили внимание на одну деталь: люди вспоминали, что вместе с российскими регулярными войсками были оккупанты, больше напоминавшие наемников. Они были в другом камуфляже, с другим оружием и вели себя иначе.

По данным официальных следователей, убийства и пытки мирных жителей в Мотыжине, кроме военных российской армии, совершали наемники из частной военной структуры ЧВК "Вагнер" - троим из них уже объявили подозрения.

Внимательно рассмотрев фотографии подозреваемых "вагнеровцев", Николай и его жена четко узнали одного из подозреваемых - Сергея Сазонова: Вот это он! Он очень на него похож. Это тот самый, который говорил, что все, кто в черном, наши враги. А если он еще и из "вагнеровцев" - это точно он.Я не помню, что я у него спросил, а он говорит: да, мы были и в Ливии, и в Сирии, и были у вас в 2014 году на Донбассе. Вот поэтому я и говорю, что "вагнеровец" стопроцентный".

Сергеем Сазонову 34 года, он родом из российского Калининграда. По информации украинских правоохранителей и спецслужб, Сазонов является наемником в той же ЧВК "Вагнера". Там он служит в должности водителя командно-штабной машины. В своих соцсетях публикует фотографии в военной форме, а также фотографии из аэропортов.

Супруги Литвиненко убеждены, что именно Сергей Сазонов убил их дочь Ярославу. "Он (Сазонов - ред.) один из первых прибежал. Вот они идут к нам, а я спрашиваю: зачем вы это сделали? А он мне отвечает "Все, кто в черном - для нас враги" ). Если бы это был не он, то он бы не отвечал. Я так думаю, что стрелял именно он", - говорит Николай.