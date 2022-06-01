В Мотыжине жертвы узнали своих мучителей, - "Слідство.Инфо". ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В селе Мотыжин на Киевщине оккупанты совершали особые зверства. Они брали в плен и пытали мирных жителей, многих потом убивали. А тех, кто пытался уехать из оккупированного села, расстреливали прямо на дороге. Во время оккупации россияне убили десятки человек, среди них - староста села Ольга Сухенко вместе с семьей, волонтеры, обычные селяне, не представлявшие никакой опасности. С помощью свидетельств местных жителей, переживших оккупацию, удалось установить личности трех российских военных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании "Слідство.Інфо".
В Мотыжине и соседних селах стояла, в частности, 37-я мотострелковая бригада из Бурятии. Это российское подразделение состоит из пехоты, бронетехники, артиллерии и других родов войск. После побега из Киевщины в конце марта россияне оставили сожженную технику, шевроны и штабные документы. Это помогло журналистам "Слідство.Інфо" идентифицировать многих военнослужащих этой бригады.
Распечатав портреты найденных оккупантов, журналисты отправились в Мотыжин пообщаться с местными, пережившими оккупацию. С помощью их показаний журналистам удалось установить трех российских военных и конкретные преступления, которые они совершали во время оккупации Киевщины. Журналисты общались с супругами Литвиненко, дочь которых Ярославу россияне застрелили, и местным пастором Олегом, руководившим работой реабилитационного центра для алко- и наркозависимых.
Пересматривая фотографии оккупантов из 37-й бригады, Николай Литвиненко узнал 30-летнего сержанта Магомедмирзу Сулейманова. Он родом из Дагестана, но живет и служит в Бурятии. Оккупант, вероятно, имеет отношение к военной разведке, поскольку проходил специальные учения и военную подготовку. Украинские военные нашли документ с поля боя, где фигурирует имя Магомедмирзы Сулейманова. Россияне записывали, кто, где и когда якобы уничтожил украинскую военную технику. Согласно этим документам, Сулейманов уничтожил украинский автомобиль Газель в полдень 7 марта в городе Макаров.
Николай и Олег долго пробыли в плену у оккупантов, их держали на небольшой ферме в сарае. Олега сначала привезли на ферму вблизи российских окопов и бросили в канализационную трубу. Периодически его доставали оттуда и пытали, требуя признаться в диверсионной деятельности и пытаясь узнать какую-то тайную информацию. После побега россиян в этой же канализационной трубе обнаружили замученного до смерти местного жителя.
Пастор Олег и пережившие оккупацию работники реабилитационного центра внимательно пересмотрели каталог с лицами российских военнослужащих из 37-й бригады. Все они узнали одного человека — 24-летнего сержанта Чингиза Гончикова. Российский оккупант уже несколько лет служит в русской армии. У него есть жена и маленький ребенок. Согласно документам, имеющимся в распоряжении журналистов, Чингиз Гончиков служит в должности командира боевой машины в 37-й мотострелковой бригаде.
"Он был со снайперской винтовкой. Он из-за угла постоянно смотрел через прицел СВД (советской винтовки – ред.). Я его узнал, потому что наблюдал за его действиями", – описывает действия Чингиза Гончикова один из работников ребцентра. Мужчина также рассказывает, как вел себя Гончиков и его коллеги: "Стоят и советуются, что с нами делать. Говорят: расстреляем, или в то здание их загоним и две гранаты бросим внутрь? Это они шутили так, как я понял".
Судя по показаниям потерпевших, с которыми удалось пообщаться, местная ферма и была местом для пыток и казней. Прямо за забором фермы вырыта братская могила, куда россияне бросали тела замученных до смерти мирных жителей. Именно здесь нашли тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына. Сидя в сарае, Николай слышал, как их пытали.
Русские бежали утром. По словам пленных, сначала поехали танки, за ними следовали бронетранспортеры и грузовики. Николая и пастора Олега не расстреляли. Один из оккупантов открыл им дверь и сказал ждать, пока не уйдут последние русские военные. Когда мужчины вышли из фермы, то сразу натолкнулись на братскую могилу: "Вот в этой яме Ольга Петровна (староста села – ред.) была, здесь же были ее муж и сын, еще здесь волонтер был. Здесь даже пятна крови остались. И вот смотрите — тут же и русские сухпайки. Вот сколько крови вокруг, и тут же они и жрали", — описывает пастор Олег.
Во время общения со свидетелями и потерпевшими журналисты обратили внимание на одну деталь: люди вспоминали, что вместе с российскими регулярными войсками были оккупанты, больше напоминавшие наемников. Они были в другом камуфляже, с другим оружием и вели себя иначе.
По данным официальных следователей, убийства и пытки мирных жителей в Мотыжине, кроме военных российской армии, совершали наемники из частной военной структуры ЧВК "Вагнер" - троим из них уже объявили подозрения.
Внимательно рассмотрев фотографии подозреваемых "вагнеровцев", Николай и его жена четко узнали одного из подозреваемых - Сергея Сазонова: Вот это он! Он очень на него похож. Это тот самый, который говорил, что все, кто в черном, наши враги. А если он еще и из "вагнеровцев" - это точно он.Я не помню, что я у него спросил, а он говорит: да, мы были и в Ливии, и в Сирии, и были у вас в 2014 году на Донбассе. Вот поэтому я и говорю, что "вагнеровец" стопроцентный".
Сергеем Сазонову 34 года, он родом из российского Калининграда. По информации украинских правоохранителей и спецслужб, Сазонов является наемником в той же ЧВК "Вагнера". Там он служит в должности водителя командно-штабной машины. В своих соцсетях публикует фотографии в военной форме, а также фотографии из аэропортов.
Супруги Литвиненко убеждены, что именно Сергей Сазонов убил их дочь Ярославу. "Он (Сазонов - ред.) один из первых прибежал. Вот они идут к нам, а я спрашиваю: зачем вы это сделали? А он мне отвечает "Все, кто в черном - для нас враги" ). Если бы это был не он, то он бы не отвечал. Я так думаю, что стрелял именно он", - говорит Николай.
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Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
Есть еще куча всяких лайфаков. Я химию хорошо знаю. токо спросите!!!
Вот есть славный ролик постанова на эту тему:
Дрифтер
Ну как бы все вопросы к ГШ ВСУ. но, кто ищет, тот всегда найдет)))
https://prom.ua/ua/Metanol.html
"Как и все цианиды, цианид меди ядовит в больших дозах. LD50 (крысы, орально) - 1265 mg/kg."
а пустым домам по фиг - их и так разграбят и спалят или расстреляют с танка от нехер делать
...Ступницький і Сазанов- вагнерівці, які висіли на сайті СБУ, яких "затерли"з сайту і яких відпустили єрмак та зеленський, дискредитувавши всіх причетних до розробки цієї операції.
Вони відпустили тих, хто потім закатує до смерті як мінімум одну українську сім'ю.
Ось це він! Він дуже на нього схожий. Це той самий, який казав, що всі, хто в чорному, то наші вороги. А якщо він ще й з "вагнерівців" - то це точно він. Я не памʼятаю, що я у нього спитав, а він каже: так, ми були і в Лівії, і в Сирії, і були у вас в 2014-му році на Донбасі.
От через те я й кажу, що "вагнерівець" стовідсотковий".
Подружжя Литвиненків переконані, що саме Сєргєй Сазонов убив їхню дочку Ярославу."
Джерело: https://censor.net/ua/p3345355