На Луганщине бойцы 57-й ОМБр приземлили рашистский беспилотник "Орлан-10". ФОТО

На Луганском направлении бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады сбили рашистский беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

Судя по фото, оккупанты уже вынуждены использовать на войне беспилотники, принадлежащие МЧС России.

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