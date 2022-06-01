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На Луганщине бойцы 57-й ОМБр приземлили рашистский беспилотник "Орлан-10". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На Луганском направлении бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады сбили рашистский беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

На Луганщине бойцы 57-й ОМБр приземлили рашистский беспилотник Орлан-10 01

Судя по фото, оккупанты уже вынуждены использовать на войне беспилотники, принадлежащие МЧС России.

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Судя по сводкам у них с танками бЯда, БПЛА в дефиците; да и ракет судя по уменьшению ударов в глубь страны мало. Пока в достаточном количестве орки, ББМ, автомобильный транспорт и арта (что для нас самое неприятное)
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01.06.2022 21:07 Ответить
 
 