На Луганщине бойцы 57-й ОМБр приземлили рашистский беспилотник "Орлан-10". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
На Луганском направлении бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады сбили рашистский беспилотник "Орлан-10".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.
Судя по фото, оккупанты уже вынуждены использовать на войне беспилотники, принадлежащие МЧС России.
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Юрий Педаченко
показать весь комментарий01.06.2022 21:07 Ответить Мне нравится 1
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