Коллекционные почтовые марки "Горящая Москва" выпустили в африканской Республике Нигер. ФОТО

Марки "Горящая Москва" из серии "Военные корабли" выпустила Республика Нигер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте для коллекционеров Bomarka.

Вышло два блока - с одной маркой и с четырьмя - на которых изображен подбитый украинскими военными российский крейсер "Москва", остров Змеиный, ракетный комплекс "Нептун" и украинский воин, говорящий известную фразу о русском военном корабле. На сайте есть информация, что дата выпуска марок – 27 мая 2022 года.

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