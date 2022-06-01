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Коллекционные почтовые марки "Горящая Москва" выпустили в африканской Республике Нигер. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Марки "Горящая Москва" из серии "Военные корабли" выпустила Республика Нигер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте для коллекционеров Bomarka.
Вышло два блока - с одной маркой и с четырьмя - на которых изображен подбитый украинскими военными российский крейсер "Москва", остров Змеиный, ракетный комплекс "Нептун" и украинский воин, говорящий известную фразу о русском военном корабле. На сайте есть информация, что дата выпуска марок – 27 мая 2022 года.
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Диви, що робити собі дозволяють.
який сам прогнав окупантів з Київа своїми відосиками