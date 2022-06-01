Сын генерала Аллерова, экс-командующего Нацгвардией, погиб в бою. ФОТО

Полковник Владислав Аллеров погиб в бою с российскими оккупантами в Харьковской области, под обстрелом вражеской артиллерии и минометов он обеспечил отход группы эвакуации.

Об этом рассказал Дмитрий Брук, передает Цензор.НЕТ.

"Мои соболезнования, господин генерал Юрий Аллеров...

Полковник Владислав Аллеров был именно тем командиром, с которым спецназовцы уверенно шли в бой. В 2014 году с первых дней стал на защиту страны в самых горячих точках. Так случилось и в этот раз. С первых дней полномасштабного военного вторжения оккупантов вместе со спецназовцами и побратимами из других военных формирований проводил успешные операции, чтобы выбить оккупантов из украинских городов. Под его руководством был уничтожен не один десяток военной техники оккупантов, командные пункты и живая сила противника.

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Жизнь 37-летнего Владислава Аллерова оборвалась в Харьковской области. Группа полковника вступила в огневой контакт с противником и уничтожила врага. Боевые группы отважно давали отпор и сдерживали прорыв оккупационных войск. Бои велись во время сильных артиллерийских обстрелов. Полковник Аллеров увидел, что один из побратимов получил осколочное ранение нижних конечностей, мгновенно бросился ему на помощь, наложив турникеты, раненого товарища передал группе эвакуации и продолжил бой.

Плотным огнем, не щадя себя, Владислав под обстрелом вражеской артиллерии и минометов обеспечил отход группы. К сожалению, именно тогда он получил ранения, несовместимые с жизнью", - рассказал он.