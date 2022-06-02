Беспилотники рашистов сбрасывали на Сумщине самодельные взрывные устройства, - Живицкий. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
1 июня на территорию Краснопольской громады Сумской области российские беспилотники сбрасывали самодельные взрывные устройства.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"На фото можно видеть, как они выглядят: детонатор, пластид и куча шариков для пневматического оружия. Сверху - оперение от воланчика. Вероятный радиус поражения 30-50 метров", - написал Живицкий в фейсбуке.
Топ комментарии
+12 olele
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+10 Наглая Морда
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+6 Баритон Саша
показать весь комментарий02.06.2022 00:08
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Кацапы! Из какого говна вы эту херню сделали? Искандеры где? Больше не смеются?
куди там нато до такого озброєння