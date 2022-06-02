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Беспилотники рашистов сбрасывали на Сумщине самодельные взрывные устройства, - Живицкий. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

1 июня на территорию Краснопольской громады Сумской области российские беспилотники сбрасывали самодельные взрывные устройства.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Беспилотники рашистов сбрасывали на Сумщине самодельные взрывные устройства, - Живицкий 01

"На фото можно видеть, как они выглядят: детонатор, пластид и куча шариков для пневматического оружия. Сверху - оперение от воланчика. Вероятный радиус поражения 30-50 метров", - написал Живицкий в фейсбуке.

Беспилотники рашистов сбрасывали на Сумщине самодельные взрывные устройства, - Живицкий 02

Также читайте: Рашисты из минометов обстреляли два населенных пункта в Сумской области, - ОК "Північ"

Беспилотники рашистов сбрасывали на Сумщине самодельные взрывные устройства, - Живицкий 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
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02.06.2022 00:21
+10
Осторожно, вторая армия мира
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02.06.2022 00:08
+6
Імпортозамещеніє. Скоро ядра пойдут з Мюнхаузами.
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02.06.2022 00:08
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Імпортозамещеніє. Скоро ядра пойдут з Мюнхаузами.
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02.06.2022 00:08 Ответить
Осторожно, вторая армия мира
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02.06.2022 00:08 Ответить
Хех. Пришпандьорили туди волан з бадмінтону. Аналоговнет.
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02.06.2022 00:12 Ответить
Треба занести воланчики до списку товарів подвійного призначення 🙂
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02.06.2022 00:40 Ответить
фу, как не скрепно! синяя изолента фсё! ))
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02.06.2022 00:12 Ответить
Це із скрєпного гівна?
Кацапы! Из какого говна вы эту херню сделали? Искандеры где? Больше не смеются?
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02.06.2022 00:16 Ответить
Твари. Пойду завтра в гараж, сварю пару "Кассамов" из говна и куска трубы, зашмальну кацапам ответочку..
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02.06.2022 00:16 Ответить
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02.06.2022 00:42 Ответить
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02.06.2022 00:21 Ответить
А может у кацапов снаряды кончаются
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02.06.2022 00:34 Ответить
нанотехнології,
куди там нато до такого озброєння
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02.06.2022 02:49 Ответить
Нанотехнология с изолентой. Потом последует наноболт медведева.
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02.06.2022 09:59 Ответить
 
 