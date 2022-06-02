В Херсонской области оккупанты пытаются наняться к местным жителям на сбор клубники, - ОК "Південь". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсонской области военные РФ, испытывая недостаток логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОК "Південь".
"На Херсонщине рашистские оккупанты, страдая от недостатка логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные известной "второй армии мира", словно гастарбайтеры, готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час", - говорится в сообщении.
"Так и изучают разницу между клубникой, паляницей и оккупацией... Местные жители отмечают, что раша-гастробайтеры ведут себя нормально, работают хорошо", - добавили в ОК "Південь".
Пожалуйста, подождите...
То есть они их таки нанимают ?????
И суть этой "новости", и то как она написана, и сам факт её публикации.
Пока Бутусов в "командировках" Цензор потихоньку деградирует. Эксклюзивных новостей нет. Сплошные перепечатки официальных заявлений. Честной ситуации с фронтов нет. Честной аналитики нет.
а взагалі - дійсно, нас більше цікавить доля азовців, ніж труднощі окупантів із постачанням.
он уже скрізь пишуть, що справді Денісову звільнили за те, що багато писала про злочини рашистів і страшне про азовців.
Устроился парень в милицию, а зарплату не получает уже 3 месяца. Приходит к нему начальник и говорит:
- Ты что же зарплату не получаешь уже сколько?
- А я думал, что выдали пистолет - и крутись как можешь.
По-друге, криворукі обізяни даже нормальне фото не можуть зробити. Полуниця брудна і некрасіва. Вони її із землі викопували? "Паляница - єта как картошка, толька красная..."
Країна повинна знати свойх хероїв.