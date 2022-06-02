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В Херсонской области оккупанты пытаются наняться к местным жителям на сбор клубники, - ОК "Південь". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсонской области военные РФ, испытывая недостаток логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОК "Південь".

"На Херсонщине рашистские оккупанты, страдая от недостатка логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные известной "второй армии мира", словно гастарбайтеры, готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час", - говорится в сообщении.

В Херсонской области оккупанты пытаются наняться к местным жителям на сбор клубники, - ОК Південь 01

"Так и изучают разницу между клубникой, паляницей и оккупацией... Местные жители отмечают, что раша-гастробайтеры ведут себя нормально, работают хорошо", - добавили в ОК "Південь".


В Херсонской области оккупанты пытаются наняться к местным жителям на сбор клубники, - ОК Південь 02
В Херсонской области оккупанты пытаются наняться к местным жителям на сбор клубники, - ОК Південь 03
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Топ комментарии
+17
Полный бред!
И суть этой "новости", и то как она написана, и сам факт её публикации.

Пока Бутусов в "командировках" Цензор потихоньку деградирует. Эксклюзивных новостей нет. Сплошные перепечатки официальных заявлений. Честной ситуации с фронтов нет. Честной аналитики нет.
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02.06.2022 09:06
+11
Швидше повірю що грабують, допомагати збирати врожай фермерам вони можуть тільки ваті на камеру.
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02.06.2022 09:01
+10
Попробуй откажись, когда к тебе с оружием в руках приходят.
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02.06.2022 09:10
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Працюють добре . . .

То есть они их таки нанимают ?????
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02.06.2022 08:53 Ответить
Попробуй откажись, когда к тебе с оружием в руках приходят.
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02.06.2022 09:10 Ответить
При совке в Германии, савецкие салдаты из оккупационной армии ГСВГ, неофициально отдавались командованием полков на различные работы к немцам. Гребли силосные ямы, собирали камни на полях, работали на сборке картофелекопалок и плугов, помогали по хозяйству и носили мебель. Командование получало бабло, а солдат просто хорошо кормили цивильной пищей, салагам особенно нравилось к немцам на работы умотать, жратва не помои полковые и отдых от дедовщины и муштры. Но то было мирное время, а сейчас не верится, если в руках оружие и можно грабануть, ну может сейчас в рабсейском войске мародёров и насильников больше порядка чем в савецкой армии.
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02.06.2022 10:43 Ответить
Ещё, в той же армии ГСВГ, "бедное" млять командование полка, которое получало двойную зарплату, потому как служило за границей, ночами отправляло солдат обносить питомники с яблоками у немцев, **** предел деградации, также браконьерство рыбы сетями на водоемах. Сами нищие солдаты с зарплатой 25 восточных марок(7руплей) в месяц, не гнушались воровать и продавать всё, что плохо лежит. Дно.
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02.06.2022 10:54 Ответить
А в Венгрии вина вволю пили, мяса поесть давали по вкусному.
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02.06.2022 11:28 Ответить
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02.06.2022 11:34 Ответить
лучше бы на перегной пошли
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02.06.2022 08:53 Ответить
Я б їм щурячою отрутою ті полуниці присипав...
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02.06.2022 08:54 Ответить
Нехай навчаться розрізняти паляницю та полуницю.
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02.06.2022 08:54 Ответить
О що таке "гастробайтер"? Ті хто працюють за їжу? Чи може гастарбайтер.
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02.06.2022 08:59 Ответить
Швидше повірю що грабують, допомагати збирати врожай фермерам вони можуть тільки ваті на камеру.
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02.06.2022 09:01 Ответить
Що оркам заважає тупо прийти та забрати бабло?
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02.06.2022 09:01 Ответить
Для цього треба полуницю продати. А перед тим її треба зібрати.
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02.06.2022 09:04 Ответить
Кто поверит в етот бред?
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02.06.2022 09:03 Ответить
Фейк якийсь. Для ЗМІ параші.
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02.06.2022 09:03 Ответить
Їзжайте до себе збирати, тварюки. Ви все одно звідси будете тікати, в кращому випадку, трьохсотими...
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02.06.2022 09:04 Ответить
У них на городах можна збирати хіба що бур"ян.
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02.06.2022 09:06 Ответить
Полный бред!
И суть этой "новости", и то как она написана, и сам факт её публикации.

Пока Бутусов в "командировках" Цензор потихоньку деградирует. Эксклюзивных новостей нет. Сплошные перепечатки официальных заявлений. Честной ситуации с фронтов нет. Честной аналитики нет.
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02.06.2022 09:06 Ответить
окупантів треба вбивати а не платити за роботу,щось нове в історії,напевне на полі братаються
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02.06.2022 09:18 Ответить
інфа чесно кажучи ніочьом ..орки в туалетах будуть їсти , що теж писатимете?
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02.06.2022 09:18 Ответить
Это какое то повторение истории, когда наступающая армия Александра 1го была уже во Франции, проходя через Европейские страны солдаты дезертировали и нанимались работать к местным, по итогам той войны около 40000 солдат остались жить в Европе не желая возвращаться. Отношение с российским солдатам тогда и сейчас 1 в 1(читай - скотское) с поправкой на время и условия.
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02.06.2022 09:25 Ответить
Гуманізують ворога. Поклали зброю та збирають полуницю. Допомагають селянам щоб ті везли її в Київ. Какие хорошие мальчики.
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02.06.2022 09:27 Ответить
Ну дык...Вежливые люди.
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02.06.2022 11:06 Ответить
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02.06.2022 11:37 Ответить
Та не до Києва ту полуницю будуть везти, а в Крим. Херсонщина під окупацієй,вся с/г продукція вивозиться в окупований Крим.
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02.06.2022 11:48 Ответить
Фігня якась. Думаю просто крадуть і фоткаються з нею.
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02.06.2022 09:28 Ответить
читали, як орки на херсонщині їдять собак? йорка з'їли.
а взагалі - дійсно, нас більше цікавить доля азовців, ніж труднощі окупантів із постачанням.
он уже скрізь пишуть, що справді Денісову звільнили за те, що багато писала про злочини рашистів і страшне про азовців.
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02.06.2022 09:29 Ответить
Звільнення Денісової,це бєспрєдєл зелених кремлівських гнид!!!))
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02.06.2022 09:36 Ответить
Ця новина суперечить здоровому глузду. Тут явно скоріше було би щось типу цього:

Устроился парень в милицию, а зарплату не получает уже 3 месяца. Приходит к нему начальник и говорит:

- Ты что же зарплату не получаешь уже сколько?

- А я думал, что выдали пистолет - и крутись как можешь.
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02.06.2022 09:30 Ответить
По-перше, це все хєрня... Збір врожаю це не легка праця. Працювати ті дебіли точно не будуть.
По-друге, криворукі обізяни даже нормальне фото не можуть зробити. Полуниця брудна і некрасіва. Вони її із землі викопували? "Паляница - єта как картошка, толька красная..."
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02.06.2022 09:34 Ответить
В савецкой армии рузге салдат говорил, не магу работать, не паложено.
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02.06.2022 12:45 Ответить
Шось я сумніваюсь, що з кацапа добрий працівник... Кацап здатний тільки грабувати, вбивати та ґвалтувати.
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02.06.2022 09:38 Ответить
Тут все вопросы не к Бутусовы, а к ОК "Південь". Но вообще новость про то чем занимается "вторая армия мира".
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02.06.2022 09:53 Ответить
а яому на цензорі не публікують призвища журналіздів, майбутніх лауреатів пулітцерівської премії?
Країна повинна знати свойх хероїв.
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02.06.2022 10:14 Ответить
Руки після збору полуниці не такі, просто десь під хатою покидьки набирають з ящиків і жруть.
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02.06.2022 11:00 Ответить
наверно начали из питера призівать
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02.06.2022 16:06 Ответить
бред какой-то, а не новость
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03.06.2022 00:51 Ответить
 
 