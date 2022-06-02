В Херсонской области оккупанты пытаются наняться к местным жителям на сбор клубники, - ОК "Південь". ФОТО

В Херсонской области военные РФ, испытывая недостаток логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОК "Південь".

"На Херсонщине рашистские оккупанты, страдая от недостатка логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные известной "второй армии мира", словно гастарбайтеры, готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час", - говорится в сообщении.

"Так и изучают разницу между клубникой, паляницей и оккупацией... Местные жители отмечают, что раша-гастробайтеры ведут себя нормально, работают хорошо", - добавили в ОК "Південь".





