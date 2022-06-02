Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
После полуночи, во время воздушной тревоги, российский вражеский самолет нанес 3 ракетных удара по территории Сумщины.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, удары были нанесены по территории Сумского района, Краснопольской громады.
"Один дом разрушен полностью - прямое попадание ракеты. Еще несколько домов повреждены, большие разрушения в домохозяйствах", - говорится в сообщении.
Предварительно по меньшей мере три человека ранены.
"Все - гражданские жители Краснополья. Живые, сейчас в больнице. На месте происшествий работают спасатели", - резюмирует Живицкий.
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