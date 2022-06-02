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Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

После полуночи, во время воздушной тревоги, российский вражеский самолет нанес 3 ракетных удара по территории Сумщины.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, удары были нанесены по территории Сумского района, Краснопольской громады.

"Один дом разрушен полностью - прямое попадание ракеты. Еще несколько домов повреждены, большие разрушения в домохозяйствах", - говорится в сообщении.

Предварительно по меньшей мере три человека ранены.

"Все - гражданские жители Краснополья. Живые, сейчас в больнице. На месте происшествий работают спасатели", - резюмирует Живицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотники рашистов сбрасывали на Сумщине самодельные взрывные устройства, - Живицкий. ФОТО

Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 01
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 02
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 03
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 04
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 05
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 06
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 07
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 08
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 09
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 10
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 11
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 12
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 13
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Топ комментарии
+35
Відповідаю українське про у красивому асхвальті і у коломойши на рахунках😢
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02.06.2022 09:17
+14
Главное не стреляйте в ответ по рашистам чтобы небыла ескалации...
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02.06.2022 09:11
+13
А как там наш напальйон современности, он вообще-то думает защищать границы страны или ему слаще пистеть кажды вечер по телеящику??? Плять, ты когда займешься своими прямыми обязанностями, а то можно и до выборов не досидеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.06.2022 09:16
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Є питання-а де українська ппо???
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02.06.2022 09:07 Ответить
Відповідаю українське про у красивому асхвальті і у коломойши на рахунках😢
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02.06.2022 09:17 Ответить
ППО було знищено на початку війни чи ти гадаєшь росіяни в дурня грали 😑! Коли росіяни в день роблять 200-300 вильотів а українці 5-10 то може бути чудо?🙄
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02.06.2022 12:09 Ответить
вот интересно что думали жители сумщины когда каждый день слушали понос новости скабеехи и соловья последние лет 10 ?
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02.06.2022 09:08 Ответить
А це тут до чого?
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02.06.2022 09:19 Ответить
В сосну влупился?Сумщина поддержала вторжение рахи и пустила врага в свои города?
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02.06.2022 09:37 Ответить
Ти Сумщину з бамбасом сплутав, політолог.
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02.06.2022 10:10 Ответить
Ти хворий на голову, чи так, аби пропердітися?
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02.06.2022 10:18 Ответить
Підарок, що ти верзеш?
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02.06.2022 10:36 Ответить
Ти ї*онувся? Ніхто у нас тут це гівно не слухав!
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02.06.2022 12:39 Ответить
Це шо там з військового було.Так скинув бо боявся дальше летіти
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02.06.2022 09:08 Ответить
Це т.з. "непокоячі удари" щоб відтягти із зони активних бойових дій ппотта війська.
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02.06.2022 09:20 Ответить
З військового там немає абсолютно нічого в радіусі кількох кілометрів. Літаки орків не входять в наш повітряний простір, пускають ракети за 15-20 кілометрів навмання, просто кошмарять мирне населення.
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02.06.2022 10:13 Ответить
Цель и стратегия кремля во всех войнах уничтожать мирное население чтобы весь мир ужаснулся и начал склонять жертву нападения к переговорам и капитуляции. Мол, лучше дайте маньяку что он хочет лишь бы он успокоился. Как в сказках, змею Горынычу каждый день давали девственницу чтобы он не сжег всю деревню.
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02.06.2022 10:30 Ответить
На самом деле, назначенец -глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, просто сообщил нам в такой завуалированной форме о том, что в Сумской области наших ПВО нет.
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02.06.2022 09:10 Ответить
Насправді є
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02.06.2022 09:12 Ответить
Українське ППО далекої дії мало б збивати літаки над рашкою. Оскільки раша збиває наші літаки над Україною.
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02.06.2022 09:10 Ответить
Главное не стреляйте в ответ по рашистам чтобы небыла ескалации...
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02.06.2022 09:11 Ответить
А как там наш напальйон современности, он вообще-то думает защищать границы страны или ему слаще пистеть кажды вечер по телеящику??? Плять, ты когда займешься своими прямыми обязанностями, а то можно и до выборов не досидеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.06.2022 09:16 Ответить
досидить і оберуть цю гидоту знову - на ТВ марофоні однієї правди знову промиють(вже) мізки і до цього не сильно розумної малоросьни у якої пам'ять як у карася

- забудуть і про асфальт і про мільярд дерев замість оборони
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02.06.2022 09:33 Ответить
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02.06.2022 09:40 Ответить
Які ще вибори під час війни?
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02.06.2022 11:01 Ответить
Да сбейте эту падаль!
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02.06.2022 09:28 Ответить
Та раздайте уже селянам стингеры,никто летать больше не будет
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02.06.2022 09:29 Ответить
А ніхто й не літає - вони здалеку стріляють.
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02.06.2022 11:02 Ответить
Зате Теткино на Курщіні ціле жодна ізба не пострадала
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02.06.2022 09:30 Ответить
Млять!
Может во всех приграничных громадах нужно создать отряд, ПВО, обучить и дать хоть пару ПЗРК?
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02.06.2022 10:23 Ответить
Всі говорять про ППО воно десь є... Напевно. Де б не знаходилося - жодного разу не збили літак на території парашки. Можливо бояться, можливо наказ, можливо сліпі. Сирени, навіть ті що вмикаються перші на підприємствах, вмикаються вже після удару хвилин за 5. Кожного дня ці літаки підходять до кордону і просто пускають ракети навмання. Всім пох. Поговорили і забули. А те що людям ніже жити, якщо живі - теж пох. Чому мені здається, що пох? Все просто. 1 - не піднімаються на потрібному рівні питання про важливість ударів по території параші. Чомусь спочатку війни говороли що ми маємо повне право бити по аэродромам, тепер - заборонено. 2 - кожного дня в одному і тому місці бьють міномети. Притому що бьють годинами не переміщаючи - їх не подавляють. Мабуть бояться що Путін нападе. 3 - сам живицький заявляв, що ніякі програми відбудови, побудови нового на Сумщині не розглядаються Всім пох Думають що знову мисливці і лісники будуть полювати на літаки з мінометами?
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02.06.2022 10:48 Ответить
ППО мало - на всі села не вистачає.
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02.06.2022 11:04 Ответить
Навіть "Залізний купол" інгнорує ракети, що летять по нестратегічним цілям.
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02.06.2022 11:06 Ответить
 
 